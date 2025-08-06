Cigarettes et alcool : que peut-on rapporter d’un séjour en Europe ?

Vous partez bientôt en vacances en Espagne, en Italie, au Portugal ou ailleurs en Europe ? Vous envisagez de ramener quelques souvenirs… peut-être une bonne bouteille ou un peu de tabac ? Avant de charger le coffre, assurez-vous de connaître les quantités autorisées sans taxes ni formalités douanières. Voici un point complet pour éviter les mauvaises surprises à votre retour en France.

Les règles générales à respecter

Lorsque vous voyagez au sein de l’Union européenne, vous pouvez rapporter certains produits pour votre usage personnel sans avoir à les déclarer à la douane française ni à payer de droits ou taxes, à condition de respecter trois critères essentiels :

Vous devez être âgé(e) d’au moins 18 ans .

. Les produits doivent être transportés par vous-même (pas de livraison ou envoi).

(pas de livraison ou envoi). Les quantités doivent rester dans des seuils indicatifs définis par les autorités.

Ces règles s’appliquent uniquement dans le cadre d’un usage personnel. Au-delà des seuils, les douaniers peuvent estimer que vous transportez des marchandises à des fins commerciales, ce qui change totalement la réglementation.

Cigarettes et tabac : quelles sont les limites autorisées lors du passage aux douanes ?

Les seuils indicatifs de tabac que vous pouvez rapporter dans vos bagages sont fixés comme suit :

Cigarettes : jusqu’à 800 unités , soit 4 cartouches

: jusqu’à , soit Cigarillos : 400 unités

: Cigares : 200 unités

: Tabac à rouler ou à fumer : 1 kg maximum

Important :

Ces quantités ne sont pas cumulables . Vous devez choisir une seule catégorie de produit (ex. : soit des cigarettes, soit du tabac à rouler).

. Vous devez choisir une seule catégorie de produit (ex. : soit des cigarettes, soit du tabac à rouler). Les plafonds s’appliquent par personne , et uniquement pour les adultes (18 ans minimum).

, et (18 ans minimum). Les douaniers peuvent effectuer des contrôles pour vérifier que la quantité est bien à usage personnel.

Alcool : jusqu’à combien peut-on ramener légalement ?

Bonne nouvelle pour les amateurs de vin ou de bières artisanales : les seuils sont plutôt généreux dans le cadre d’un usage privé.

Voici les quantités maximales autorisées à rapporter sans formalité douanière depuis un pays de l’UE :

Vin : jusqu’à 90 litres , dont 60 litres de vin mousseux

: jusqu’à , dont Bière : 110 litres

: Produits intermédiaires (type porto, madère, vermouth…) : 20 litres

(type porto, madère, vermouth…) : Boissons spiritueuses (vodka, gin, whisky, rhum, etc.) : 10 litres

Comme pour le tabac, ces volumes sont valables par personne adulte. Transporter plus que ces limites peut être considéré comme un achat à but commercial, ce qui entraînerait des droits de douane.

Attention aux départements et territoires d’Outre-mer

Les règles évoquées dans cet article concernent uniquement les voyages entre pays membres de l’Union européenne. Si vous revenez de Guadeloupe, La Réunion, Guyane, ou d’une collectivité d’Outre-mer (ex. : Saint-Martin, Polynésie française…), les franchises applicables sont celles prévues pour les pays tiers, donc beaucoup plus restrictives.

Le bon réflexe : voyagez serein et informé

Avant votre retour, pensez à vérifier :