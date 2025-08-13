Clé de voiture perdue : démarches, coûts, assurance et solutions

Perdre sa clé de voiture est un imprévu qui peut vite devenir un véritable casse-tête, surtout si vous n’avez pas de double. Entre les démarches administratives, les coûts de reproduction et les risques de vol, mieux vaut savoir comment réagir rapidement. Voici le guide complet pour gérer efficacement la perte ou le vol de clé, éviter les mauvaises surprises… et continuer à rouler.

Que faire immédiatement après la perte de ma clé de voiture ?

En cas de perte ou de vol, trois actions sont prioritaires :

1.Prévenir votre assureur

Contactez votre assurance auto pour déclarer la perte et vérifier si votre contrat inclut une assistance (remorquage, taxi, prêt de véhicule…).

2. Déclarer la perte ou le vol aux forces de l’ordre

Cette déclaration, effectuée auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie, vous protégera en cas de vol du véhicule sans effraction et sera indispensable pour refaire vos clés.

3. Sécuriser votre véhicule

Si vos clés ont été volées, il est conseillé de faire changer les serrures ou de reprogrammer le système de verrouillage afin d’empêcher toute utilisation frauduleuse.

Quelles sont les démarches pour refaire une clé de voiture ?

La procédure dépend du type de clé et de la présence (ou non) d’un double.

Si vous avez un double

Clé simple : reproduction rapide chez un serrurier ou un cordonnier spécialisé.

: reproduction rapide chez un serrurier ou un cordonnier spécialisé. Clé électronique de première génération : reproduction possible avec le double ou le code de la clé, sinon passage par un concessionnaire.

Si vous n’avez pas de double

Clé simple : remplacement complet des serrures chez un garagiste ou concessionnaire.

: remplacement complet des serrures chez un garagiste ou concessionnaire. Clé électronique avec transpondeur : commande d’un nouvel exemplaire auprès d’un concessionnaire, souvent accompagnée d’une reprogrammation du véhicule.

: commande d’un nouvel exemplaire auprès d’un concessionnaire, souvent accompagnée d’une reprogrammation du véhicule. Clé de dernière génération : reproduction uniquement via le réseau de la marque, avec reprogrammation obligatoire.

Quels documents dois-je fournir pour refaire mes clés de voiture ?

Pour prouver la propriété du véhicule, vous devrez généralement présenter :

la carte grise ;

votre pièce d’identité ;

l’attestation de perte ou de vol remise par les forces de l’ordre.

Combien coûte la reproduction d’une clé de voiture ?

Les tarifs varient fortement selon le type de clé et le professionnel choisi :

Clé simple : 10 à 50 €

Clé électronique 1re génération : 50 à 150 €

Clé avec transpondeur crypto ou code évolutif : 200 à 400 €

⚠️ À ces coûts peuvent s’ajouter des frais de remorquage, de reprogrammation ou de changement complet des serrures.

L’assurance auto prend-elle en charge la perte de clés ?

Dans la majorité des cas, non, l’assurance ne rembourse pas la reproduction des clés. Elle peut en revanche couvrir certaines prestations d’assistance : remorquage, prêt de véhicule, retour à domicile, envoi du double, etc.

À noter : contrairement à l’assurance habitation qui peut rembourser les serrures en cas de perte de clés de maison, la perte de clés de voiture reste souvent à votre charge.

Et si vos clés sont couvertes par votre carte bancaire ?

Certaines cartes bancaires haut de gamme incluent une assurance qui prend en charge :

les frais de reproduction des clés ;

les frais annexes (taxi, envoi postal…).

Il est donc utile de vérifier vos garanties auprès de votre banque.

Comment éviter de perdre ses clés de voiture ?

Voici quelques bonnes pratiques :

Conserver un double dans un lieu sûr ou chez une personne de confiance ;

Utiliser un porte-clés imposant ou connecté (GPS, Bluetooth) ;

Toujours ranger vos clés au même endroit ;

Ne jamais laisser vos clés dans la voiture, même brièvement.

Louer une voiture pour continuer à se déplacer

En attendant la reproduction de vos clés ou du changement de votre système de verrouillage, rester sans véhicule peut compliquer vos déplacements. Carrefour Location vous propose une solution simple et économique : louer une voiture le temps nécessaire.

Réservation rapide en ligne ou en agence Carrefour.

Large choix de véhicules : citadines, familiales, SUV, utilitaires…

Tarifs compétitifs et flexibles, même pour une courte durée.

Astuce Carrefour Location : si vous savez que vos clés mettront du temps à être remplacées, privilégiez une location longue durée (location possible jusqu'à 1 mois) pour réduire le prix journalier de votre location.

Perte de clé de voiture : ce qu'il faut retenir

La perte de clés de voiture exige réactivité et méthode. Contactez votre assurance, déclarez la perte, sécurisez votre véhicule et préparez les documents nécessaires pour la reproduction. En attendant, pensez à la location de véhicule pour conserver votre mobilité.

Avec un peu d’anticipation et les bons réflexes, vous éviterez que cet incident ne se transforme en immobilisation prolongée… et coûteuse.