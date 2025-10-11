Clignotant qui ne fait plus de bruit : causes, tests et solutions simples

Le son du clignotant fait partie des repères auditifs essentiels du conducteur. Quand il disparaît, ce silence est souvent le signe d’un dysfonctionnement. Comprendre l’origine du problème permet d’éviter une panne plus sérieuse et de maintenir une conduite sécurisée.

Ce guide complet vous explique pourquoi votre clignotant ne fait plus de bruit, comment diagnostiquer la panne et quelles solutions adopter avant de reprendre la route en toute sérénité.

Pourquoi le bruit du clignotant est-il important pour la conduite ?

Le bruit du clignotant, ce « tic-tac » caractéristique, n’est pas qu’un détail anodin. Il signale au conducteur que le système fonctionne correctement et rappelle de désactiver le clignotant après un changement de direction.

Sans ce repère sonore, il devient facile d’oublier un clignotant activé, ce qui peut semer la confusion chez les autres usagers. En d’autres termes, un clignotant silencieux n’est pas seulement gênant, mais aussi potentiellement dangereux.

Comment fonctionne le système de clignotants d’une voiture ?

Le système repose sur quatre éléments principaux :

Le commodo : la manette située à gauche du volant qui active le clignotant. Le relais de clignotant (ou centrale clignotante) : il envoie des impulsions électriques aux ampoules. Les ampoules ou LED : elles produisent la lumière orange intermittente. Le bruiteur (ou buzzer) : il génère le son du clignotant à chaque impulsion.

Si le son disparaît mais que les lumières fonctionnent encore, le problème vient probablement du bruiteur ou du relais.

Clignotant qui ne fait plus de bruit : les causes possibles

1. Le bruiteur (buzzer) défaillant

C’est la cause la plus fréquente. Ce petit composant transforme les impulsions électriques en son audible. S’il est endommagé, déconnecté ou grillé, les clignotants peuvent continuer à fonctionner visuellement sans émettre de son.

2. Le relais de clignotant en panne

Le relais contrôle à la fois la fréquence de clignotement et le son associé. Un relais défectueux peut provoquer un clignotement trop rapide, irrégulier, ou encore un silence complet.

3. Un fusible grillé

Chaque circuit électrique de la voiture est protégé par un fusible. Si celui du clignotant saute, il peut interrompre le fonctionnement du bruiteur tout en laissant les feux opérationnels. Vérifiez donc toujours le boîtier à fusibles.

4. Un problème de câblage ou de connexion

L’humidité, la corrosion ou une mauvaise connexion peuvent couper le signal entre le relais et le bruiteur. Ce cas est fréquent sur les véhicules anciens ou après une réparation du tableau de bord.

5. Un paramètre électronique désactivé

Sur certains véhicules récents, le son du clignotant est géré par le système multimédia. Si le volume est baissé ou désactivé, le bruit peut disparaître sans qu’il y ait de panne matérielle. Un simple réglage dans le menu audio peut résoudre le problème.

Comment diagnostiquer un clignotant silencieux ?

1. Vérifier le fonctionnement des feux

Activez le clignotant et observez les feux avant, arrière et latéraux. S’ils s’allument normalement, l’ampoule n’est pas en cause.

2. Écouter le relais

Sur certains modèles, le relais émet un léger clic. S’il est perceptible mais que le son du clignotant reste absent, le problème vient probablement du bruiteur.

3. Contrôler les fusibles

Le manuel du véhicule indique l’emplacement du fusible dédié au système de clignotants. Un fusible endommagé présente souvent un filament rompu. Remplacez-le par un modèle identique en ampérage.

4. Tester le circuit électrique avec un multimètre

Un multimètre permet de vérifier si le courant arrive jusqu’au bruiteur.

Si le courant arrive mais qu’aucun son n’est produit : bruiteur défectueux.

Si aucun courant n’arrive : problème de relais ou de câblage.

5. Vérifier les paramètres électroniques

Sur les véhicules modernes, consultez les réglages audio ou de signalisation pour réactiver le son du clignotant s’il a été coupé.

Comment réparer un clignotant qui ne fait plus de bruit ?

Étape 1 : Couper le contact et débrancher la batterie

Avant toute manipulation électrique, débranchez la batterie pour éviter les courts-circuits.

Étape 2 : Localiser le bruiteur

Selon le modèle, le bruiteur se trouve derrière le tableau de bord, sous le volant ou dans le compartiment moteur.

Étape 3 : Accéder au bruiteur

Démontez le cache du tableau de bord si nécessaire et débranchez le bruiteur avec précaution.

Étape 4 : Remplacer le bruiteur défectueux

Installez un nouveau bruiteur compatible et reconnectez les câbles.

Étape 5 : Vérifier le fonctionnement

Rebranchez la batterie, allumez les clignotants et contrôlez à la fois le son et le clignotement lumineux.

Que faire si le relais de clignotant est défectueux ?

Un relais en panne se reconnaît à un clignotement irrégulier, trop rapide ou à une absence totale de signal.

Le relais se situe généralement dans la boîte à fusibles ou le bloc électronique sous le volant.

Remplacez-le par un modèle identique (même référence) pour éviter les incompatibilités. Une fois installé, testez immédiatement vos clignotants.

Cas particuliers selon le modèle de véhicule

Volkswagen Polo, Peugeot, Renault, Citroën

Certains modèles, comme la Volkswagen Polo 6N ou 6N2, rencontrent fréquemment ce type de panne. Sur ces voitures, le relais et le bruiteur sont parfois combinés, ce qui impose de remplacer l’ensemble.

Véhicules récents

Sur les véhicules modernes, le son du clignotant est souvent généré par le système multimédia. Une mise à jour du logiciel ou une réinitialisation peut suffire à rétablir le son sans remplacement de pièce.

Les signes d’un clignotant défectueux

Absence de bruit mais feux fonctionnels : bruiteur HS.

Clignotement rapide : ampoule grillée ou relais défectueux.

Clignotement irrégulier : problème électrique ou fusible grillé.

Aucun son ni lumière : panne du circuit complet.

Une signalisation défaillante peut entraîner une amende et compromettre la sécurité sur la route.

Peut-on rouler avec un clignotant sans bruit ?

Oui, si les feux fonctionnent. Mais ce n’est pas recommandé : le son aide à éviter les oublis de clignotant et contribue à la sécurité.

Sans bruit, le risque d’erreur augmente, notamment en ville ou lors de changements de file répétés.

Faites vérifier le système rapidement pour éviter une panne plus grave.

Les solutions provisoires avant réparation

Surveillez le voyant lumineux du tableau de bord à chaque manœuvre.

Désactivez manuellement le clignotant après chaque utilisation.

Si le véhicule doit rester immobilisé, envisagez une location temporaire.

