Comment déplacer ou déménager une piscine hors-sol facilement et en toute sécurité

Vous possédez une piscine hors-sol en bon état et vous changez de maison ou souhaitez simplement la déplacer dans votre jardin ? Bonne nouvelle : même si l’opération demande un peu de temps et d’organisation, elle reste accessible à tous avec la bonne méthode.

Les précautions avant de commencer à démonter la piscine hors sol

Avant toute manipulation, assurez-vous de respecter la réglementation en vigueur, notamment concernant la vidange de votre piscine.

Réglementation : Selon l’article R1331-2 du Code de la santé publique, vous ne pouvez pas déverser les eaux de vidange de piscine dans les égouts sans autorisation préalable de votre mairie.

Réglementation : Selon l'article R1331-2 du Code de la santé publique, vous ne pouvez pas déverser les eaux de vidange de piscine dans les égouts sans autorisation préalable de votre mairie.

Autres solutions : Si possible, réutilisez l'eau pour arroser vos espaces verts (sans chlore), ou vidangez-la de manière progressive dans une zone adaptée de votre jardin.

1. Choisir le nouvel emplacement sur votre nouveau terrain

Définissez précisément où la piscine sera réinstallée. Tenez compte :

de l’exposition au soleil,

de la nature et de la stabilité du sol,

de l’accessibilité pour le montage et l’entretien.

Astuce : marquez la zone au sol pour faciliter le positionnement lors du remontage.

2. Vider le bassin

Utilisez votre bloc de filtration relié aux égouts (avec autorisation) ou un tuyau d’arrosage pour vidanger. Assurez-vous que l’eau ne contient plus de chlore.

3. Démonter la piscine hors-sol

Le démontage doit se faire dans l’ordre inverse du montage :

Retirer le liner : Fragile, il est souvent conseillé de le remplacer après le déplacement. Démonter les parois : Suivez scrupuleusement le manuel d’instructions du fabricant. Extraire les rails inférieurs : Vérifiez leur état, remplacez-les s’ils sont rouillés ou fragilisés.

4. Transporter les éléments

Regroupez les pièces démontées dans l’ordre dans lequel elles seront réassemblées. Stockez-les dans un endroit sec si la réinstallation n’est pas immédiate. Puis mettez les éléments de votre piscine directement dans votre camion de déménagement.

5. Remonter la piscine sur son nouvel emplacement

Installez un tapis de sol pour protéger le liner et prolonger la durée de vie du bassin.

Remontez la structure en suivant les étapes de montage d'origine.

Replacez un liner neuf si nécessaire, puis remplissez la piscine.

