Devenir livreur Amazon ou Chronopost en 2025 : guide complet pour se lancer

Devenir livreur pour Amazon ou Chronopost attire de plus en plus de personnes en quête d’un revenu stable ou d’une activité flexible. Que vous souhaitiez travailler en tant que salarié ou indépendant, il existe plusieurs options et statuts possibles.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour démarrer dans les meilleures conditions.

Quels sont les différents types de livreurs Amazon et Chronopost ?

Chez Amazon, deux formules principales existent :

Chauffeur-livreur salarié : vous êtes employé d’une société de livraison locale mandatée par Amazon pour acheminer les colis depuis ses entrepôts vers les clients. Les horaires sont fixés par l’employeur, avec un salaire mensuel et parfois un véhicule fourni. Livreur Amazon Flex : vous êtes indépendant et choisissez vos créneaux de livraison via l’application Amazon Flex. Vous récupérez les colis dans un petit dépôt et livrez dans une zone proche, avec votre propre véhicule.

Chez Chronopost, il s’agit exclusivement de chauffeurs-livreurs salariés chargés d’assurer des tournées express avec un volume élevé de colis par jour.

Quelles sont les conditions pour devenir livreur ?

La profession est accessible sans diplôme obligatoire, mais certaines compétences et documents sont nécessaires :

Permis B (ou adapté au type de véhicule conduit)

(ou adapté au type de véhicule conduit) Bonne organisation et sens de l’orientation

Résistance physique (manipulation fréquente de colis)

Connaissance de la zone de livraison

👉 Certains diplômes peuvent être un plus :

Bac Pro Transport, CAP Conducteur Routier Marchandises, DUT Gestion Logistique et Transport, BTS Transport et Prestations Logistiques, BEP Conduite et services dans le transport routier.

Comment devenir livreur indépendant pour Amazon ?

1. Choisir un statut juridique

Le plus courant est la micro-entreprise, pour sa simplicité administrative et son régime fiscal avantageux.

Alternatives : entreprise individuelle au réel, EURL, SASU.

2. Créer son entreprise

Déclarer son activité sur le guichet unique

Obtenir une attestation de capacité professionnelle et une autorisation d’exercer comme transporteur public routier

et une autorisation d’exercer comme transporteur public routier Souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle

Ouvrir un compte bancaire professionnel (obligatoire si CA > 10 000 € pendant 2 ans consécutifs)

3. Postuler auprès d’Amazon

Créer un compte professionnel Amazon

Fournir les justificatifs demandés

Accepter les conditions du programme de livraison

Suivre la formation interne Amazon pour prestataires

Combien gagne un livreur Amazon ou Chronopost ?

Livreur Amazon Flex : payé à la course, environ 12 à 15 €/h (jusqu’à 22,50 €/h selon la zone et la demande)

: payé à la course, environ (jusqu’à 22,50 €/h selon la zone et la demande) Livreur Amazon salarié : environ 1 799 €/mois (primes possibles)

: environ (primes possibles) Livreur Chronopost : salaire fixe proche du SMIC, avec un volume élevé de colis à livrer chaque jour (jusqu’à 200).

💡 Astuce : En indépendant, votre revenu dépendra directement du nombre de créneaux que vous acceptez.

Astuce Carrefour Location : louer une camionnette pour démarrer son activité

Si vous débutez comme livreur indépendant Amazon ou Chronopost mais ne possédez pas de véhicule utilitaire adapté, la location de camionnette est une excellente solution. Avec Carrefour Location, vous pouvez louer un véhicule au jour, à la semaine ou au mois, selon vos besoins, et ainsi tester l’activité sans investir immédiatement dans l’achat d’un utilitaire.

FAQ – Tout savoir avant de se lancer

Faut-il une formation pour devenir livreur Amazon ?

Non, mais Amazon et Chronopost proposent des formations internes pour leurs prestataires.

Quel code APE choisir lors de la création de sa micro-entreprise ?

Pour la micro-entreprise : 5320Z – autres activités de poste et de courrier.

Peut-on cumuler ce métier avec un autre emploi ?

Oui, le statut de micro-entrepreneur est cumulable avec un emploi salarié, des études ou la retraite.

Quel est le plafond de chiffre d’affaires ?

77 700 € HT/an pour la micro-entreprise (au-delà, passage au régime réel).



Devenir livreur Amazon ou Chronopost est une opportunité accessible et flexible.

Vous pouvez choisir le salariat pour la sécurité, ou l’indépendance pour la liberté de vos horaires.

Et si vous n’avez pas encore de véhicule adapté, Carrefour Location peut être votre partenaire pour bien démarrer.