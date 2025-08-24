Location de voiture pour auto-entrepreneur : LLD, LOA ou véhicule personnel ?

Lorsque l’on est auto-entrepreneur, disposer d’un véhicule fiable et adapté à son activité est souvent indispensable. Déplacements clients, transport de matériel, rendez-vous réguliers en ville ou sur la route : la voiture devient un véritable outil de travail. Mais une question clé se pose : faut-il acheter, louer ou utiliser son véhicule personnel dans le cadre professionnel ?

Avec Carrefour Location, vous avez accès à des solutions flexibles, adaptées aux besoins des micro-entrepreneurs, que ce soit pour une voiture, un utilitaire ou une formule longue durée. Ce guide complet vous explique les différentes options, leurs avantages et inconvénients, ainsi que les aspects fiscaux et pratiques à connaître.

Un auto-entrepreneur peut-il avoir une voiture de fonction ?

Oui, un auto-entrepreneur peut tout à fait avoir un véhicule utilisé à la fois pour son activité professionnelle et pour ses déplacements personnels. Toutefois, contrairement aux salariés bénéficiant d’une voiture de fonction via leur entreprise, la situation diffère ici :

de l’auto-entrepreneur. En clair, la voiture est toujours rattachée à votre patrimoine personnel. Le véhicule peut être acheté, loué en leasing (LOA) ou en location longue durée (LLD), mais il ne peut pas être inscrit comme un actif de l’entreprise.

En cas de difficultés financières, le véhicule peut être saisi par des créanciers, sauf si une déclaration d’affectation du patrimoine a été réalisée.

Cela signifie que le choix du mode de financement (achat, location, leasing) doit être réfléchi, car il impacte directement votre trésorerie personnelle.

Faut-il acheter ou louer sa voiture quand on est auto-entrepreneur ?

Acheter sa voiture : avantages et limites

Acheter une voiture peut sembler sécurisant : vous devenez propriétaire du véhicule et pouvez l’utiliser sans contrainte de durée ou de kilométrage. Cependant, pour un auto-entrepreneur, ce choix comporte plusieurs inconvénients :

: une voiture perd en moyenne 25 % de sa valeur dès la première année. Avantages fiscaux limités : vous ne pouvez pas déduire vos mensualités de crédit ni vos frais réels (carburant, assurance, entretien).

Acheter peut convenir si vous souhaitez garder le même véhicule plusieurs années, mais c’est rarement la solution la plus flexible pour un auto-entrepreneur.

Louer sa voiture : la flexibilité avant tout

La location de voiture pour auto-entrepreneur (LLD ou LOA) est une alternative de plus en plus répandue. Elle permet de disposer d’un véhicule récent, adapté à vos besoins, sans immobiliser de capital.

: vous louez le véhicule sur 12 à 72 mois avec un loyer fixe. Entretien et assurance peuvent être inclus. Pas d’option d’achat en fin de contrat. Location avec Option d’Achat (LOA) : vous louez le véhicule pendant 5 à 7 ans, puis avez la possibilité de l’acheter à la fin du contrat.

Ces solutions conviennent parfaitement si vous avez besoin d’un véhicule moderne, bien entretenu, avec une bonne visibilité sur vos coûts.

Utiliser son véhicule personnel pour son activité professionnelle

Beaucoup d’auto-entrepreneurs commencent par utiliser leur voiture personnelle pour leurs déplacements professionnels. C’est une solution simple et sans formalités.

Mais attention :

Les frais réels (carburant, assurance, réparations) ne sont pas déductibles au réel.

Vous ne pouvez pas appliquer d’indemnités kilométriques comme un salarié.

Tous les coûts liés au véhicule restent à votre charge, même si vous l’utilisez pour votre activité.

C’est une option envisageable au lancement de l’activité, mais elle devient vite limitée dès que vos déplacements professionnels s’intensifient.

Leasing auto-entrepreneur : une solution adaptée ?

Qu’est-ce que le leasing ?

Le leasing est une formule de location longue durée avec ou sans option d’achat. Deux formules existent :

: vous payez des loyers mensuels et pouvez racheter la voiture à la fin du contrat à un prix fixé à l’avance. LLD (Location Longue Durée) : vous louez la voiture pour une période déterminée (12 à 60 mois) sans possibilité d’achat.

Avantages du leasing pour auto-entrepreneur

Souplesse financière : pas besoin de mobiliser un capital important.

: pas besoin de mobiliser un capital important. Budget maîtrisé : loyers fixes, souvent incluant entretien et assurance.

: loyers fixes, souvent incluant entretien et assurance. Véhicule récent : image professionnelle renforcée, moins de pannes.

: image professionnelle renforcée, moins de pannes. Renouvellement régulier : possibilité de changer de véhicule tous les 2 à 5 ans.

: possibilité de changer de véhicule tous les 2 à 5 ans. Pas de dépréciation : vous n’assumez pas la perte de valeur du véhicule.

Limites du leasing

Les loyers peuvent être plus élevés qu’un crédit classique.

En cas de dépassement de kilométrage, des frais supplémentaires s’appliquent.

Vous n’êtes pas propriétaire, sauf si vous rachetez le véhicule en LOA.

Pour un auto-entrepreneur, le leasing est souvent la solution la plus équilibrée : il permet de travailler avec un véhicule adapté, sans immobiliser son capital ni se soucier de l’entretien.

Aspects fiscaux : TVA, charges et déductions

TVA et auto-entrepreneur

Tant que vous êtes sous le régime de la franchise de TVA, vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur vos loyers de location ou vos frais de carburant.

sur vos loyers de location ou vos frais de carburant. Si vous dépassez les seuils (34 400 € pour les services, 85 800 € pour le commerce), vous devenez assujetti à la TVA.

Dans ce cas, seule la location d’un véhicule utilitaire permet de récupérer la TVA. Les voitures de tourisme restent exclues, sauf exceptions (chauffeurs, auto-écoles, loueurs de voitures).

Charges et déductions

En micro-entreprise, vous bénéficiez d’un abattement forfaitaire (71 %, 50 % ou 34 % selon l’activité).

(71 %, 50 % ou 34 % selon l’activité). Cela signifie que vos charges réelles (location, crédit, assurance, carburant, réparations) ne sont pas déductibles au réel.

Le coût d’un véhicule doit donc être anticipé, car il s’ajoute à vos dépenses personnelles sans avantage fiscal spécifique.

Comment choisir sa voiture quand on est auto-entrepreneur ?

Selon l’activité exercée

Consultant, commercial, professions libérales : berline, compacte ou SUV pour des déplacements fréquents, confortables et professionnels.

: berline, compacte ou SUV pour des déplacements fréquents, confortables et professionnels. Artisan, livreur, prestataire de services : utilitaire ou fourgon, adapté au transport de matériel et de marchandises.

: utilitaire ou fourgon, adapté au transport de matériel et de marchandises. Auto-entrepreneur en ville : citadine compacte, facile à stationner et économique en carburant.

Selon la fréquence d’utilisation

Déplacements occasionnels : location ponctuelle d’un véhicule via Carrefour Location peut suffire.

Déplacements réguliers : privilégiez une LLD ou LOA pour bénéficier d’un véhicule récent avec coûts maîtrisés.

Besoin temporaire : location à la journée, à la semaine ou au mois.

Auto-entrepreneur : pourquoi choisir Carrefour Location pour louer une voiture ?

Chez Carrefour Location, vous bénéficiez :

D’un large choix de voitures et utilitaires récents.

récents. De formules adaptées : location de 1 jour à 1 mois, renouvelable en agence Carrefour Location.

: location de 1 jour à 1 mois, renouvelable en agence Carrefour Location. Voiture à partir de 4€/jour (hors prix au km)

(hors prix au km) D’une simplicité de réservation en ligne avec des agences partout en France.

avec des agences partout en France. De tarifs compétitifs et transparents, avec la possibilité de louer sans apport.

Pour tester une activité ou répondre à un besoin ponctuel (panne du véhicule principal, gros chantier, déplacements professionnels intensifs...), la location courte durée peut être une alternative idéale au leasing ou à l’achat.

Location de voiture pour auto-entrepreneur et petites entreprise : ce qu'il faut retenir

Le choix entre achat, leasing ou location ponctuelle dépend de votre activité, de vos besoins en mobilité et de votre trésorerie. Pour un auto-entrepreneur, la location (LLD ou LOA) reste souvent la solution la plus flexible et la plus économique à long terme, tandis que l’utilisation d’un véhicule personnel convient pour un démarrage d’activité.

Avec Carrefour Location, vous disposez de solutions adaptées à chaque situation : la location courte durée (1 mois) renouvelable d'un utilitaire ou d'une voiture de tourisme. Une manière simple et efficace d’assurer vos déplacements professionnels sans immobiliser votre capital.

Que vous soyez consultant, artisan ou commerçant, Carrefour Location vous accompagne dans le choix de votre véhicule professionnel.