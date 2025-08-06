CBD et conduite : légal ou illégal ?

Peut-on légalement conduire après avoir consommé du CBD ? Découvrez les risques, sanctions et précautions à connaître en cas de contrôle positif au THC, même après usage de produits CBD.

Le CBD est légal… mais pas au volant

En France, le CBD est autorisé à la vente tant que le produit final contient moins de 0,3 % de THC (fleurs, huiles, e-liquides). Cette réglementation a été confirmée par le Conseil d’État à la fin de l'année 2022.

Néanmoins, la consommation de CBD implique toujours un risque juridique si vous conduisez ensuite. En effet, même une quantité infime de THC détectée lors d’un test salivaire suffit à constituer une conduite sous l’emprise de stupéfiants, une infraction pénale au regard du Code de la route.

Pourquoi la loi n’autorise pas le CBD au volant

La trace de THC est interdite

Les appareils de contrôle détectent la présence de THC, peu importe l’origine. Même si vous avez consommé un produit CBD, un taux de THC détecté peut déclencher une procédure juridique. La Cour de cassation a acté ce principe : toute trace de THC entraîne sanction, sans distinction entre CBD ou cannabis classique.

Quelles sanctions en cas de test positif au THC ?

Selon l’article L235-1 du Code de la route :

Amende jusqu’à 4 500 €

jusqu’à 4 500 € Jusqu’à 2 ans de prison

Retrait de 6 points sur le permis

sur le permis Suspension ou annulation du permis (jusqu’à 3 ans)

(jusqu’à 3 ans) Dans certains cas, perte de véhicule, inscription au casier judiciaire

De plus, l'assurance peut refuser de vous couvrir en cas d’accident si vous êtes sous circulations de stupéfiants.

Que faire en cas de résultat positif ?

Obtenir une contre-expertise

Après un test salivaire positif, un second prélèvement sanguin peut être demandé. Vous avez le droit de contester le résultat et demander une analyse en laboratoire. Conservez vos preuves d’achat de CBD conformes aux normes (≤ 0,3 % THC) ainsi que vos factures si vous souhaitez militer en bonne foi.

Conseils pratiques : prudence et prévention

Choisir des produits fiables

Même les produits vendus légalement peuvent contenir des traces de THC élevées. Préférez des huiles ou isolats testés et certifiés en dessous du seuil légal.

Ne pas prendre le volant après la consommation de CBD

Attendez au moins 8 heures après consommation avant de prendre le volant, voire plus selon votre sensibilité personnelle. En effet, le CBD peut provoquer un état de somnolence dangereux en cas de conduite après sa consommation.