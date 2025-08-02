Conduire en Angleterre avec une voiture française : règles, conseils et précautions

Vous prévoyez un road trip ou un déplacement professionnel au Royaume-Uni ? Bonne nouvelle : les voitures Carrefour Location peuvent circuler librement en Angleterre et dans le reste du Royaume-Uni, sous réserve de quelques vérifications.

Mais attention, rouler de l’autre côté de la route n’est pas la seule particularité à connaître ! Voici tout ce qu’il faut savoir pour conduire sereinement au Royaume-Uni avec une voiture française de location.

Conduire une voiture en Angleterre : ce qu'il faut savoir avant de partir

Points à vérifier avant le départ :

Votre contrat de location autorise les trajets hors Union européenne

Vous disposez d’une attestation d’assurance internationale

Vous avez les documents nécessaires pour la douane et la conduite locale

💡 N’oubliez pas que le tunnel sous la Manche ou les ferries impliquent un surcoût à votre charge.

La conduite à gauche : comment s’y adapter ?

En Angleterre, on roule à gauche et on double par la droite. Cela demande une vraie adaptation, surtout si vous n’avez jamais conduit dans ces conditions.

Nos conseils pour bien débuter :

Commencez dans des zones peu fréquentées pour prendre vos repères

Redoublez d'attention aux carrefours et ronds-points

Utilisez bien vos rétroviseurs (l’angle mort est inversé)

Soyez prudent avec les piétons : le regard se tourne d'abord à droite

🚘 Bon à savoir : Les voitures Carrefour Location sont à volant à gauche. Cela peut compliquer certaines manœuvres (péages, parkings) au Royaume-Uni.

Règles de circulation à connaître au Royaume-Uni

Limitations de vitesse (en miles/h)

En agglomération : 30 mph (48 km/h)

Routes secondaires : 60 mph (96 km/h)

Autoroutes : 70 mph (112 km/h)

⚠️ Les vitesses sont affichées en miles par heure (mph). Soyez vigilant aux panneaux !

Autres règles importantes :

Feux de croisement obligatoires en cas de mauvaise visibilité

Téléphone interdit sans kit mains-libres

Ceinture de sécurité obligatoire pour tous les passagers

Alcoolémie maximale autorisée : 0,8 g/l, mais tolérance zéro recommandée

Péages et zones à faible émission à Londres

Congestion charge à Londres

Pour circuler dans certaines zones de Londres, une taxe de congestion est à payer :

En semaine, entre 7h et 18h

Paiement en ligne obligatoire

Tarif : environ 15 £ par jour

ULEZ (Ultra Low Emission Zone)

Si votre véhicule ne respecte pas les normes d’émissions, une taxe ULEZ s’applique :

Tarif : 12,50 £/jour

Les voitures Carrefour Location récentes sont en général conformes, mais vérifiez avant le départ.

Documents obligatoires pour conduire au Royaume-Uni

Avant de franchir la frontière, assurez-vous d’avoir :

Votre permis de conduire français (valide au Royaume-Uni)

Le contrat de location du véhicule

Le certificat d'immatriculation (carte grise)

(carte grise) La carte verte d’assurance internationale

Un triangle de signalisation et un gilet réfléchissant

📌 Depuis le Brexit, aucune carte verte supplémentaire n’est nécessaire pour les séjours courts, mais il est conseillé de se renseigner auprès de votre assureur ou de votre agence de location.

Peut-on rouler en Angleterre avec une voiture Carrefour Location ?

Oui, tous les véhicules Carrefour Location peuvent circuler en Angleterre ainsi que dans tout le reste du Royaume-Uni (Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord). Les voitures et camions Carrefour Location sont également autorisés à circuler en Allemagne, Autriche, Benelux, Danemark, Espagne, Finlande, France Métropolitaine et Corse, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

