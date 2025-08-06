Conduire en tongs, sandales ou pieds nus : que dit la loi ?

conduire pieds nus, en sandales ou en tongs : que dit la loi ?

Conduire en tongs, sandales ou pieds nus est légal si cela ne gêne pas votre conduite — mais dangereux et sanctionnable. Découvrez les risques et les sanctions possibles.

 

Ce n'est pas illégal… mais cela reste risqué

Il n'existe aucune interdiction explicite dans le Code de la route contre la conduite en tongs, claquettes ou pieds nus. Toutefois, l'article R 412‑6-II impose que le conducteur puisse exécuter immédiatement et sans gêne toutes les manœuvres nécessaires à la conduite.
La loi donne donc aux forces de l’ordre une marge d’appréciation : si vos chaussures ou votre absence de chaussures gênent la précision de vos gestes, vous pouvez être sanctionné.

 

Les sanctions encourues

Infraction de 2ᵉ classe

  • Amende forfaitaire : 35 €
  • Minorée à 22 € si payée rapidement, majorée à 75 € en cas de retard.
  • Aucun retrait de points sur le permis.

 

Immobilisation possible du véhicule

  • Si vous ne disposez pas d’autres chaussures de rechange dans le véhicule, la police peut refuser que vous conduisiez ou immobiliser le véhicule sur place.

 

Risques pour l’assurance en cas d’accident

Si un accident est lié à votre incapacité à bien maîtriser le véhicule (par exemple une tong coincée sous la pédale de frein), votre assurance peut considérer cela comme une imprudence grave, même en contrat tous risques, et refuser l’indemnisation.

 

Bonnes pratiques et recommandations

Préférez des chaussures fermées, confortables, à semelle fine mais adhérente

Elles offrent un meilleur contrôle sur les pédales. Gardez une paire de secours dans la voiture, surtout pour les longues distances ou les trajets non familiers.

 

Évitez la conduite en tongs ou talons

Ces modèles de chaussures flottent sur le pied ou peuvent glisser facilement. Ils représentent un danger en situation d’urgence et peuvent justifier une verbalisation ou la mise en cause de votre responsabilité en cas d’accident.

 

En cas d’immobilisation du véhicule : restez mobile grâce à la location

Si vous êtes dans l’impossibilité de conduire  à cause d’une immobilisation administrative de votre voiture, Carrefour Location propose des solutions de mobilité immédiates :

Vous pouvez ainsi continuer vos déplacements en toute sérénité, même après un imprévu en vacances ou en ville.

