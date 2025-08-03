Conduire sans lunettes ou lentilles obligatoires : quels risques et quelles solutions ?

lunettes et lentilles au volant : ce qu'il faut savoir

Vous portez des lunettes ou des lentilles et votre permis de conduire mentionne cette obligation ? Conduire sans votre équipement correcteur ne relève pas seulement du bon sens : c’est aussi une infraction au Code de la route, passible d’une amende, voire d’une suspension de permis. On vous explique les risques et les solutions pour rester en règle… sans rester bloqué.

 

Lunettes obligatoires au volant : que dit la loi ?

Si vous avez obtenu votre permis avec une correction visuelle, une mention "01" figure sur votre permis de conduire. Cela signifie que vous êtes légalement tenu de porter vos lunettes ou lentilles à chaque fois que vous prenez le volant.

 

Que signifie le code 01 sur le permis de conduire ?

  • 01.01 : lunettes
  • 01.02 : lentilles de contact
  • 01.06 : lunettes ou lentilles, au choix

 

Conduire sans correction : une infraction dans le code de la route

Même si vous estimez “y voir assez”, conduire sans votre équipement correcteur constitue :

  • Une infraction de 3e classe
  • Une amende forfaitaire de 135 €
  • Une possible immobilisation du véhicule
  • Et, en cas d’accident, un refus de prise en charge par l’assurance

 

Pourquoi c’est dangereux de conduire (et pas seulement interdit)

Conduire avec une mauvaise vision augmente :

  • Le temps de réaction
  • Les risques d’éblouissement, notamment la nuit
  • L’incapacité à lire les panneaux ou détecter les piétons/cyclistes

💡 En cas d’accident, une mauvaise vision peut être considérée comme une circonstance aggravante, avec des conséquences lourdes pour votre responsabilité.

 

Nos conseils pour éviter les situations à risque

Ayez toujours une paire de secours dans votre voiture

En cas de casse ou de perte, vous pourrez tout de même conduire légalement.

 

Vérifiez régulièrement votre vue

Une vision qui baisse sans s’en rendre compte peut rendre votre correction inadaptée… et invalider l’autorisation de conduire.

 

En cas de doute, ne conduisez pas

Mieux vaut reporter un trajet ou trouver une autre solution (covoiturage, transports en commun...) que risquer un accident ou une sanction.

