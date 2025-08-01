Conduire en Allemagne : les règles à connaître pour rouler en voiture

L’Allemagne séduit chaque année de nombreux voyageurs français, que ce soit pour un city-trip à Berlin, une escapade en Bavière ou un voyage d’affaires. Bonne nouvelle : les véhicules Carrefour Location sont autorisés à circuler en Allemagne. Mais avant de prendre la route, mieux vaut bien connaître les règles spécifiques du code de la route allemand pour conduire sereinement… et légalement.

Documents à avoir à bord du véhicule

Pour conduire en Allemagne, vous devez impérativement avoir avec vous :

Un permis de conduire français valide

La carte grise (certificat d’immatriculation) du véhicule

(certificat d’immatriculation) du véhicule Une attestation d’assurance valide pour l’UE

valide pour l’UE Une pièce d’identité ou un passeport

🛡️ Bon à savoir : tous les documents du véhicules sont fournis lorsque vous louez chez Carrefour Location.

Équipements obligatoires dans une voiture en Allemagne

La législation allemande impose certains équipements dans le véhicule, même de location :

Triangle de signalisation

Gilet de sécurité fluorescent (au moins un, accessible depuis l’intérieur)

(au moins un, accessible depuis l’intérieur) Une trousse de premiers secours homologuée DIN 13164

Des pneus hiver obligatoires en conditions hivernales (neige, verglas, boue) — généralement entre novembre et mars

⚠️ En cas de contrôle ou d’accident sans ces équipements, des amendes peuvent être appliquées.

Limitations de vitesse en Allemagne : pas toujours illimitées !

Contrairement aux idées reçues, les autoroutes allemandes ne sont pas toutes sans limitation.

Autoroutes (Autobahn) : Illimitée sur certaines portions, mais 130 km/h est la vitesse recommandée

Routes hors agglomération : 100 km/h

En agglomération : 50 km/h

Zones résidentielles : 30 km/h

🚨 Attention : de nombreuses portions d’autoroutes sont limitées à 80, 100 ou 120 km/h, notamment près des villes, des échangeurs ou en cas de danger.

Règles spécifiques du code de la route allemand

Voici les principales règles à connaître pour éviter les amendes (et les mauvaises surprises) :

Priorité à droite souvent appliquée, même en l’absence de panneaux

souvent appliquée, même en l’absence de panneaux Interdiction absolue d’utiliser un téléphone portable sans dispositif mains libres , même à l’arrêt si le moteur est en marche

, même à l’arrêt si le moteur est en marche Obligation de former un couloir de secours (Rettungsgasse) en cas de bouchon sur autoroute

(Rettungsgasse) en cas de bouchon sur autoroute Tolérance zéro pour l’alcool pour les jeunes conducteurs (moins de 21 ans ou permis < 2 ans)

pour les jeunes conducteurs (moins de 21 ans ou permis < 2 ans) Alcoolémie maximale autorisée : 0,5 g/l (0,0 g/l pour les cas ci-dessus)

(0,0 g/l pour les cas ci-dessus) Port de la ceinture obligatoire à tous les sièges

Klaxon uniquement autorisé pour signaler un danger

Zones écologiques et Umweltplakette : attention en ville

Pour entrer dans certaines grandes villes allemandes (Berlin, Munich, Cologne, Francfort…), il faut une vignette écologique appelée Umweltplakette.

Cette pastille verte atteste que le véhicule respecte les normes d’émissions.

Les véhicules de Carrefour Location ne sont pas systématiquement équipés de cette vignette. Si vous prévoyez d’entrer dans une Umweltzone, informez-en l’agence au moment de la réservation pour qu’elle vous propose un véhicule adapté.

Péages en Allemagne : ce qu’il faut savoir

Pas de péages pour les voitures particulières en Allemagne

particulières en Allemagne Seules certaines routes pour poids lourds ou spécifiques peuvent être soumises à redevance

Les autobahns sont gratuites, ce qui rend la circulation particulièrement fluide… mais aussi très fréquentée

Carburant en Allemagne : stations, prix et compatibilité

Le carburant (essence, diesel) est généralement moins cher qu’en France

L’essence sans plomb 95 est appelée "Super" (E5) ou "Super E10"

ou Le gazole est appelé "Diesel" , tout simplement

, tout simplement Les stations sont nombreuses sur les grands axes mais parfois rares sur les autoroutes, surtout la nuit

📌 Astuce Carrefour Location : vous pouvez partez avec le plein !

Partir en Allemagne avec un véhicule Carrefour Location : mode d’emploi

Il est parfaitement autorisé de louer une voiture chez Carrefour Location pour se rendre en Allemagne. Profitez de :

Véhicules récents autorisés à circuler dans toute l’UE

Large choix de modèles adaptés aux longs trajets

Assurance et assistance incluses pour vos déplacements européens

Réseau d’agences dans toute la France, à proximité des frontières

