Conduire en Allemagne : les règles à connaître pour rouler en voiture
L’Allemagne séduit chaque année de nombreux voyageurs français, que ce soit pour un city-trip à Berlin, une escapade en Bavière ou un voyage d’affaires. Bonne nouvelle : les véhicules Carrefour Location sont autorisés à circuler en Allemagne. Mais avant de prendre la route, mieux vaut bien connaître les règles spécifiques du code de la route allemand pour conduire sereinement… et légalement.
Documents à avoir à bord du véhicule
Pour conduire en Allemagne, vous devez impérativement avoir avec vous :
- Un permis de conduire français valide
- La carte grise (certificat d’immatriculation) du véhicule
- Une attestation d’assurance valide pour l’UE
- Une pièce d’identité ou un passeport
🛡️ Bon à savoir : tous les documents du véhicules sont fournis lorsque vous louez chez Carrefour Location.
Équipements obligatoires dans une voiture en Allemagne
La législation allemande impose certains équipements dans le véhicule, même de location :
- Triangle de signalisation
- Gilet de sécurité fluorescent (au moins un, accessible depuis l’intérieur)
- Une trousse de premiers secours homologuée DIN 13164
- Des pneus hiver obligatoires en conditions hivernales (neige, verglas, boue) — généralement entre novembre et mars
⚠️ En cas de contrôle ou d’accident sans ces équipements, des amendes peuvent être appliquées.
Limitations de vitesse en Allemagne : pas toujours illimitées !
Contrairement aux idées reçues, les autoroutes allemandes ne sont pas toutes sans limitation.
- Autoroutes (Autobahn) : Illimitée sur certaines portions, mais 130 km/h est la vitesse recommandée
- Routes hors agglomération : 100 km/h
- En agglomération : 50 km/h
- Zones résidentielles : 30 km/h
🚨 Attention : de nombreuses portions d’autoroutes sont limitées à 80, 100 ou 120 km/h, notamment près des villes, des échangeurs ou en cas de danger.
Règles spécifiques du code de la route allemand
Voici les principales règles à connaître pour éviter les amendes (et les mauvaises surprises) :
- Priorité à droite souvent appliquée, même en l’absence de panneaux
- Interdiction absolue d’utiliser un téléphone portable sans dispositif mains libres, même à l’arrêt si le moteur est en marche
- Obligation de former un couloir de secours (Rettungsgasse) en cas de bouchon sur autoroute
- Tolérance zéro pour l’alcool pour les jeunes conducteurs (moins de 21 ans ou permis < 2 ans)
- Alcoolémie maximale autorisée : 0,5 g/l (0,0 g/l pour les cas ci-dessus)
- Port de la ceinture obligatoire à tous les sièges
- Klaxon uniquement autorisé pour signaler un danger
Zones écologiques et Umweltplakette : attention en ville
Pour entrer dans certaines grandes villes allemandes (Berlin, Munich, Cologne, Francfort…), il faut une vignette écologique appelée Umweltplakette.
Cette pastille verte atteste que le véhicule respecte les normes d’émissions.
Les véhicules de Carrefour Location ne sont pas systématiquement équipés de cette vignette. Si vous prévoyez d’entrer dans une Umweltzone, informez-en l’agence au moment de la réservation pour qu’elle vous propose un véhicule adapté.
Péages en Allemagne : ce qu’il faut savoir
- Pas de péages pour les voitures particulières en Allemagne
- Seules certaines routes pour poids lourds ou spécifiques peuvent être soumises à redevance
- Les autobahns sont gratuites, ce qui rend la circulation particulièrement fluide… mais aussi très fréquentée
Carburant en Allemagne : stations, prix et compatibilité
- Le carburant (essence, diesel) est généralement moins cher qu’en France
- L’essence sans plomb 95 est appelée "Super" (E5) ou "Super E10"
- Le gazole est appelé "Diesel", tout simplement
- Les stations sont nombreuses sur les grands axes mais parfois rares sur les autoroutes, surtout la nuit
📌 Astuce Carrefour Location : vous pouvez partez avec le plein !
Partir en Allemagne avec un véhicule Carrefour Location : mode d’emploi
Il est parfaitement autorisé de louer une voiture chez Carrefour Location pour se rendre en Allemagne. Profitez de :
- Véhicules récents autorisés à circuler dans toute l’UE
- Large choix de modèles adaptés aux longs trajets
- Assurance et assistance incluses pour vos déplacements européens
- Réseau d’agences dans toute la France, à proximité des frontières
👉 Réservez votre véhicule pour un séjour en Allemagne avec Carrefour Location
Location d'une voiture
Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !