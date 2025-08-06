Conduire au Portugal en voiture : les règles essentielles à connaître avant de partir

Vous prévoyez de partir en vacances au Portugal, en voiture personnelle ou de location ? Voici un guide complet pour connaître les règles locales à respecter, éviter les amendes et profiter pleinement de vos trajets en toute sécurité.

Les règles de circulation à respecter au Portugal

Les limitations de vitesse

En ville : 50 km/h

: 50 km/h Hors agglomération : 90 km/h

: 90 km/h Voies rapides (IC/IP) : 100 km/h

: 100 km/h Autoroutes : 120 km/h

Les priorités

La priorité à droite reste la norme, sauf signalisation contraire.

reste la norme, sauf signalisation contraire. Sur les ronds-points, priorité aux véhicules déjà engagés.

Feux de croisement obligatoires

Ils doivent être allumés en journée sur certaines routes, dans les tunnels ou en cas de mauvaise visibilité.

Téléphone, alcool et ceintures : les règles de sécurité routière

Téléphone au volant

Interdiction stricte d’utiliser un téléphone sans kit mains libres.

Amendes jusqu’à 600 € et suspension de permis possibles.

Taux d’alcool autorisé

Conducteurs expérimentés : 0,5 g/L de sang

Jeunes conducteurs (moins de 3 ans de permis) : 0,2 g/L

Au-delà : risques de lourdes amendes, suspension, voire emprisonnement.

Port de la ceinture

Obligatoire à l’avant comme à l’arrière pour tous les passagers.

pour tous les passagers. Enfants de moins de 12 ans ou mesurant moins de 135 cm : siège auto adapté obligatoire à l’arrière.

Autoroutes portugaises et fonctionnement des péages

Fonctionnement des péages

Système classique (guichets) ou électronique (portiques automatiques).

Véhicules étrangers : enregistrement obligatoire (sous peine d’amende de 25 € minimum).

(sous peine d’amende de 25 € minimum). Dispositif Via Verde disponible pour un passage rapide.

Stationnement

Zones bleues en centre-ville (souvent payantes).

Interdiction stricte de stationner à moins de 5 m d’une intersection ou sur les voies interdites : risque de fourrière immédiate.

Permis et conditions pour louer une voiture au Portugal

Permis de conduire

Le permis français au format européen est accepté sans formalité.

au format européen est accepté sans formalité. Si vous résidez au Portugal, échange obligatoire dans les 2 ans.

Conditions de location sur place

Âge minimum : 23 ans en général, avec 1 à 2 ans de permis.

en général, avec 1 à 2 ans de permis. Conducteurs jeunes : surcoût possible.

Carte bancaire au nom du conducteur requise pour la caution.

Assurance au tiers obligatoire. L’assurance tous risques (CDW) est vivement recommandée.

Que faire en cas de panne ou d’infraction au Portugal ?

En cas de panne

Allumez les feux de détresse

Enfilez le gilet de sécurité

Placez le triangle de signalisation

Contactez votre assistance (souvent incluse dans les contrats de location).

En cas d’accident ou d’urgence

Numéro d’urgence européen : 112

En cas d’infraction routière

Amendes possibles sur place ou via internet.

La police peut retenir votre permis ou votre carte grise si l’amende n’est pas réglée.

Pourquoi louer une voiture pour partir au Portugal avec Carrefour Location ?

Flexibilité et autonomie

Pas de frais supplémentaires pour circuler à l'étranger : passez la frontière espagnole et circuler librement dans tout le pays, y compris en zones rurales ou sur les côtes, avec un véhicule fiable.

Et si vos plans changent : l'annulation est gratuite jusqu'à 48h avant le départ !

Le meilleur rapport qualité prix

Carrefour Location a été élu meilleur loueur de véhicules de 2023 à 2025 !

Assurance tous risques incluse dans toutes les locations

Ajout d'un 2nd conducteur sans frais

Assistance 24/24 et 7/7

Véhicules récents et bien équipés

Large choix de véhicules équipés des derniers systèmes d'aide à la conduite pour partir en toute sécurité.

Véhicules de 4 à 9 places pour répondre à tous vos besoins.

Réservation simple et rapide

Réservez facilement votre véhicule en ligne ou en agence pour une durée allant de 1 jour à 1 mois.

Plus de 850 agences partout en France à votre service.

Résumé : ce qu'il faut savoir avant de partir au Portugal en voiture

Conduire au Portugal ne présente pas de grande difficulté, à condition de bien connaître les règles locales. Que ce soit pour visiter Lisbonne, explorer l’Algarve ou sillonner la vallée du Douro, louer une voiture chez Carrefour Location vous assure confort, sécurité et liberté de mouvement. Réservez dès maintenant votre voiture pour un séjour serein et bien préparé !