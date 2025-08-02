Conduire une voiture en Belgique : les règles à connaître avant de partir
Vous envisagez de visiter la Belgique avec une voiture louée en France ? Bonne nouvelle : les véhicules Carrefour Location peuvent circuler librement en Belgique, sans formalité particulière. Mais attention, certaines règles de conduite diffèrent de celles en vigueur en France. Voici ce qu’il faut savoir avant de passer la frontière.
Les règles de conduite spécifiques à la Belgique
Vitesse maximale autorisée
- En agglomération : 50 km/h (souvent 30 km/h en ville)
- Hors agglomération : 90 km/h
- Autoroute : 120 km/h
🚨 Des radars automatiques sont très fréquents, même sur les petites routes.
Alcool au volant : les limites en Belgique
- Limite légale : 0,5 g/l de sang
- Pour les jeunes conducteurs (moins de 2 ans de permis) : 0,2 g/l
👉 En cas de contrôle, les sanctions peuvent être sévères, même pour un faible dépassement.
Priorité à droite et règles spécifiques
- La priorité à droite est toujours en vigueur, sauf signalisation contraire.
- Les cyclistes et piétons sont strictement prioritaires.
- Attention aux zones de rencontre limitées à 20 km/h, fréquentes en ville.
Péages et vignette : faut-il payer pour rouler en Belgique ?
Autoroutes gratuites
Bonne nouvelle : l’usage des autoroutes est gratuit pour les voitures particulières.
Zones à faibles émissions (LEZ)
Certaines villes belges comme Bruxelles, Anvers ou Gand ont mis en place des zones environnementales :
- Vous devez enregistrer votre véhicule en ligne avant d’y entrer
- Les véhicules très polluants peuvent être interdits ou soumis à un pass journalier payant
💡 Les véhicules de location récents (comme ceux de Carrefour Location) sont en général conformes aux normes LEZ.
Stationnement en Belgique : mode d’emploi
Zones de stationnement
- Zone bleue : stationnement gratuit mais limité dans le temps (disque obligatoire)
- Zone payante : par horodateur ou app mobile
- Interdiction de stationner les jours impairs/pairs dans certaines rues (signalisation locale)
⚠️ Le stationnement est fortement contrôlé, et les amendes sont fréquentes.
Documents obligatoires pour conduire en Belgique
Assurez-vous d’avoir à bord :
- Permis de conduire en cours de validité
- Carte d’identité ou passeport
- Contrat de location
- Certificat d’immatriculation (carte grise)
- Attestation d’assurance
- Kit de sécurité : gilet réfléchissant, triangle de signalisation
Peut-on rouler en Belgique avec une voiture louée en France ?
Oui, tout à fait. Si vous louez un véhicule chez Carrefour Location, vous êtes autorisé à l’utiliser dans tous les pays de l’Union européenne, y compris la Belgique.
Vérifiez les conditions avant votre départ
- Informez l’agence de votre intention de voyager à l’étranger
- Assurez-vous que votre contrat de location couvre l’international
- Conservez toujours les documents du véhicule à portée de main (carte grise, attestation d’assurance, contrat)
Pourquoi choisir Carrefour Location pour un voyage en Belgique ?
Des véhicules autorisés à rouler en Europe
Tous les véhicules Carrefour Location sont assurés pour l’Union européenne, sans surcoût. Vous pouvez ainsi profiter de votre passage en Belgique pour visiter d'autres pays ! Vous pouvez ainsi circuler sans problème en Allemagne, Autriche, Benelux, Danemark, Espagne, Finlande, France Métropolitaine et Corse, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
Large choix de modèles
- Citadines compactes pour circuler en ville
- SUV ou breaks pour les longs trajets en famille
- Utilitaires pour déménager ou transporter du matériel
Réservation flexible
- En ligne ou en agence
- Durée adaptée à vos besoins : journée, week-end, semaine, mois
- Assurance tous risques et assistance 24/24 incluses
- 2nd conducteur offert
- Annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ
Location d'une voiture
Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !