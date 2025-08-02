Conduire une voiture en Belgique : les règles à connaître avant de partir

Vous envisagez de visiter la Belgique avec une voiture louée en France ? Bonne nouvelle : les véhicules Carrefour Location peuvent circuler librement en Belgique, sans formalité particulière. Mais attention, certaines règles de conduite diffèrent de celles en vigueur en France. Voici ce qu’il faut savoir avant de passer la frontière.

Les règles de conduite spécifiques à la Belgique

Vitesse maximale autorisée

En agglomération : 50 km/h (souvent 30 km/h en ville)

Hors agglomération : 90 km/h

Autoroute : 120 km/h

🚨 Des radars automatiques sont très fréquents, même sur les petites routes.

Alcool au volant : les limites en Belgique

Limite légale : 0,5 g/l de sang

Pour les jeunes conducteurs (moins de 2 ans de permis) : 0,2 g/l

👉 En cas de contrôle, les sanctions peuvent être sévères, même pour un faible dépassement.

Priorité à droite et règles spécifiques

La priorité à droite est toujours en vigueur, sauf signalisation contraire.

est toujours en vigueur, sauf signalisation contraire. Les cyclistes et piétons sont strictement prioritaires.

et sont strictement prioritaires. Attention aux zones de rencontre limitées à 20 km/h, fréquentes en ville.

Péages et vignette : faut-il payer pour rouler en Belgique ?

Autoroutes gratuites

Bonne nouvelle : l’usage des autoroutes est gratuit pour les voitures particulières.

Zones à faibles émissions (LEZ)

Certaines villes belges comme Bruxelles, Anvers ou Gand ont mis en place des zones environnementales :

Vous devez enregistrer votre véhicule en ligne avant d’y entrer

en ligne avant d’y entrer Les véhicules très polluants peuvent être interdits ou soumis à un pass journalier payant

💡 Les véhicules de location récents (comme ceux de Carrefour Location) sont en général conformes aux normes LEZ.

Stationnement en Belgique : mode d’emploi

Zones de stationnement

Zone bleue : stationnement gratuit mais limité dans le temps (disque obligatoire)

: stationnement gratuit mais limité dans le temps (disque obligatoire) Zone payante : par horodateur ou app mobile

: par horodateur ou app mobile Interdiction de stationner les jours impairs/pairs dans certaines rues (signalisation locale)

⚠️ Le stationnement est fortement contrôlé, et les amendes sont fréquentes.

Documents obligatoires pour conduire en Belgique

Assurez-vous d’avoir à bord :

Permis de conduire en cours de validité

Carte d’identité ou passeport

Contrat de location

Certificat d’immatriculation (carte grise)

Attestation d’assurance

Kit de sécurité : gilet réfléchissant, triangle de signalisation

Peut-on rouler en Belgique avec une voiture louée en France ?

Oui, tout à fait. Si vous louez un véhicule chez Carrefour Location, vous êtes autorisé à l’utiliser dans tous les pays de l’Union européenne, y compris la Belgique.

Vérifiez les conditions avant votre départ

Informez l’agence de votre intention de voyager à l’étranger

Assurez-vous que votre contrat de location couvre l’international

Conservez toujours les documents du véhicule à portée de main (carte grise, attestation d’assurance, contrat)

Pourquoi choisir Carrefour Location pour un voyage en Belgique ?

Des véhicules autorisés à rouler en Europe

Tous les véhicules Carrefour Location sont assurés pour l’Union européenne, sans surcoût. Vous pouvez ainsi profiter de votre passage en Belgique pour visiter d'autres pays ! Vous pouvez ainsi circuler sans problème en Allemagne, Autriche, Benelux, Danemark, Espagne, Finlande, France Métropolitaine et Corse, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Large choix de modèles

Citadines compactes pour circuler en ville

SUV ou breaks pour les longs trajets en famille

Utilitaires pour déménager ou transporter du matériel

Réservation flexible

En ligne ou en agence

Durée adaptée à vos besoins : journée, week-end, semaine, mois

Assurance tous risques et assistance 24/24 incluses

2nd conducteur offert

Annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ

👉 Réservez votre voiture pour la Belgique dès maintenant