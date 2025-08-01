Conduire en voiture en Suisse : tout ce qu’il faut savoir avant de partir

Vous préparez un séjour en Suisse avec une voiture de location ? Bonne nouvelle : les véhicules Carrefour Location sont autorisés à circuler en Suisse. Cependant, certaines règles de conduite et formalités sont spécifiques à ce pays non membre de l’Union européenne.

Voici les informations essentielles à connaître pour voyager sereinement de la France vers la Suisse en voiture.

Les principales règles de conduite en Suisse

Limitations de vitesse

Agglomération : 50 km/h

Routes secondaires : 80 km/h

Voies rapides : 100 km/h

Autoroutes : 120 km/h

⚠️ Les contrôles radars sont fréquents et stricts, même pour de faibles excès.

Taux d’alcoolémie autorisé

Conducteurs expérimentés : 0,5 g/l

Jeunes conducteurs (moins de 3 ans de permis) : 0,1 g/l

Feux de croisement obligatoires

Les feux de croisement doivent être allumés de jour comme de nuit, même en plein jour.

Priorité et comportement

Pas de priorité à droite systématique : respectez la signalisation

Le respect du code de la route est particulièrement rigoureux

Les infractions peuvent entraîner des amendes très élevées

La vignette autoroute suisse : indispensable pour rouler

Pour emprunter les autoroutes suisses, une vignette obligatoire doit être apposée sur le pare-brise du véhicule.

Où l’acheter ?

Aux postes-frontières

Dans certaines stations-service proches de la frontière

En ligne sur le site officiel des douanes suisses

💸 Coût : 40 CHF (environ 42 €), valable du 1er janvier au 31 janvier de l’année suivante.

👉 Si vous partez avec une voiture Carrefour Location, la vignette n’est pas incluse : pensez à l’acheter vous-même avant de franchir la frontière.

Stationnement en ville : attention aux zones colorées

Le stationnement est règlementé et surveillé en Suisse.

Couleurs de stationnement

Zone bleue : stationnement gratuit mais limité à 1h (disque de stationnement obligatoire)

: stationnement gratuit mais limité à 1h (disque de stationnement obligatoire) Zone blanche : stationnement payant (par horodateur ou app)

: stationnement payant (par horodateur ou app) Zone jaune : réservée (interdiction de stationner)

Documents obligatoires à bord

Avant de prendre la route, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

Permis de conduire

Pièce d’identité ou passeport

Contrat de location du véhicule

Certificat d’immatriculation (carte grise)

Attestation d’assurance

Kit de sécurité (triangle, gilet réfléchissant)

