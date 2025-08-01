Conduire en voiture en Suisse : tout ce qu’il faut savoir avant de partir

Vous préparez un séjour en Suisse avec une voiture de location ? Bonne nouvelle : les véhicules Carrefour Location sont autorisés à circuler en Suisse. Cependant, certaines règles de conduite et formalités sont spécifiques à ce pays non membre de l’Union européenne.

Voici les informations essentielles à connaître pour voyager sereinement de la France vers la Suisse en voiture.

 

Les principales règles de conduite en Suisse

Limitations de vitesse

  • Agglomération : 50 km/h
  • Routes secondaires : 80 km/h
  • Voies rapides : 100 km/h
  • Autoroutes : 120 km/h

⚠️ Les contrôles radars sont fréquents et stricts, même pour de faibles excès.

 

Taux d’alcoolémie autorisé

  • Conducteurs expérimentés : 0,5 g/l
  • Jeunes conducteurs (moins de 3 ans de permis) : 0,1 g/l

 

Feux de croisement obligatoires

Les feux de croisement doivent être allumés de jour comme de nuit, même en plein jour.

 

Priorité et comportement

  • Pas de priorité à droite systématique : respectez la signalisation
  • Le respect du code de la route est particulièrement rigoureux
  • Les infractions peuvent entraîner des amendes très élevées

 

La vignette autoroute suisse : indispensable pour rouler

Pour emprunter les autoroutes suisses, une vignette obligatoire doit être apposée sur le pare-brise du véhicule.

Où l’acheter ?

  • Aux postes-frontières
  • Dans certaines stations-service proches de la frontière
  • En ligne sur le site officiel des douanes suisses

💸 Coût : 40 CHF (environ 42 €), valable du 1er janvier au 31 janvier de l’année suivante.

👉 Si vous partez avec une voiture Carrefour Location, la vignette n’est pas incluse : pensez à l’acheter vous-même avant de franchir la frontière.

 

Stationnement en ville : attention aux zones colorées

Le stationnement est règlementé et surveillé en Suisse.

 

Couleurs de stationnement

  • Zone bleue : stationnement gratuit mais limité à 1h (disque de stationnement obligatoire)
  • Zone blanche : stationnement payant (par horodateur ou app)
  • Zone jaune : réservée (interdiction de stationner)

 

Documents obligatoires à bord

Avant de prendre la route, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

  • Permis de conduire
  • Pièce d’identité ou passeport
  • Contrat de location du véhicule
  • Certificat d’immatriculation (carte grise)
  • Attestation d’assurance
  • Kit de sécurité (triangle, gilet réfléchissant)

 

Pourquoi louer chez Carrefour Location pour un voyage en Suisse ?

Des véhicules récents et bien équipés

Nos voitures répondent aux dernières normes de sécurité et sont prêtes à affronter les routes de montagne.

 

Circulation internationale facilitée

Vous pouvez traverser la frontière sans contrainte.

 

Réservation flexible et accessible

  • Louez pour quelques jours, un week-end, une semaine ou même un mois !
  • Des agences partout en France
  • Tarifs compétitifs et assistance incluse
  • Assurance tous risques et 2nd conducteur inclus dans toutes les locations

👉 Réservez votre voiture pour la Suisse dès maintenant

