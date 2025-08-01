Conduire en voiture en Suisse : tout ce qu’il faut savoir avant de partir
Vous préparez un séjour en Suisse avec une voiture de location ? Bonne nouvelle : les véhicules Carrefour Location sont autorisés à circuler en Suisse. Cependant, certaines règles de conduite et formalités sont spécifiques à ce pays non membre de l’Union européenne.
Voici les informations essentielles à connaître pour voyager sereinement de la France vers la Suisse en voiture.
Les principales règles de conduite en Suisse
Limitations de vitesse
- Agglomération : 50 km/h
- Routes secondaires : 80 km/h
- Voies rapides : 100 km/h
- Autoroutes : 120 km/h
⚠️ Les contrôles radars sont fréquents et stricts, même pour de faibles excès.
Taux d’alcoolémie autorisé
- Conducteurs expérimentés : 0,5 g/l
- Jeunes conducteurs (moins de 3 ans de permis) : 0,1 g/l
Feux de croisement obligatoires
Les feux de croisement doivent être allumés de jour comme de nuit, même en plein jour.
Priorité et comportement
- Pas de priorité à droite systématique : respectez la signalisation
- Le respect du code de la route est particulièrement rigoureux
- Les infractions peuvent entraîner des amendes très élevées
La vignette autoroute suisse : indispensable pour rouler
Pour emprunter les autoroutes suisses, une vignette obligatoire doit être apposée sur le pare-brise du véhicule.
Où l’acheter ?
- Aux postes-frontières
- Dans certaines stations-service proches de la frontière
- En ligne sur le site officiel des douanes suisses
💸 Coût : 40 CHF (environ 42 €), valable du 1er janvier au 31 janvier de l’année suivante.
👉 Si vous partez avec une voiture Carrefour Location, la vignette n’est pas incluse : pensez à l’acheter vous-même avant de franchir la frontière.
Stationnement en ville : attention aux zones colorées
Le stationnement est règlementé et surveillé en Suisse.
Couleurs de stationnement
- Zone bleue : stationnement gratuit mais limité à 1h (disque de stationnement obligatoire)
- Zone blanche : stationnement payant (par horodateur ou app)
- Zone jaune : réservée (interdiction de stationner)
Documents obligatoires à bord
Avant de prendre la route, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :
- Permis de conduire
- Pièce d’identité ou passeport
- Contrat de location du véhicule
- Certificat d’immatriculation (carte grise)
- Attestation d’assurance
- Kit de sécurité (triangle, gilet réfléchissant)
Pourquoi louer chez Carrefour Location pour un voyage en Suisse ?
Des véhicules récents et bien équipés
Nos voitures répondent aux dernières normes de sécurité et sont prêtes à affronter les routes de montagne.
Circulation internationale facilitée
Vous pouvez traverser la frontière sans contrainte.
Réservation flexible et accessible
- Louez pour quelques jours, un week-end, une semaine ou même un mois !
- Des agences partout en France
- Tarifs compétitifs et assistance incluse
- Assurance tous risques et 2nd conducteur inclus dans toutes les locations
