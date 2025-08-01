Conduire en Espagne : règles à connaître et conseils avant de partir en voiture

Avec son climat agréable, ses plages, ses villes animées et ses paysages spectaculaires, l’Espagne attire chaque année des millions d’automobilistes français. Que ce soit pour un road trip entre amis, des vacances en famille ou un déplacement pro, partir en Espagne en voiture est simple — à condition de bien respecter les règles locales.

Bonne nouvelle : les véhicules Carrefour Location sont autorisés à circuler en Espagne. Voici un guide complet pour prendre la route l’esprit tranquille.

Les documents obligatoires à avoir dans la voiture

Pour rouler en Espagne, vous devez avoir avec vous :

Permis de conduire français valide (le permis B suffit)

(le permis B suffit) Pièce d’identité ou passeport

Carte grise (certificat d’immatriculation) du véhicule

du véhicule Attestation d’assurance

🚗 Bon à savoir : si vous louez une voiture chez Carrefour Location, les documents du véhicules sont systématiquement fournis lors de la remise du véhicule.

Équipements obligatoires dans le véhicule

2 triangles de signalisation (en cas de panne ou d’accident, à placer devant et derrière le véhicule)

(en cas de panne ou d’accident, à placer devant et derrière le véhicule) Gilet jaune de sécurité pour chaque occupant

pour chaque occupant Roue de secours ou kit anti-crevaison

Des lunettes de rechange si vous conduisez avec des verres correcteurs

Limitations de vitesse en Espagne

Autoroute : 120 km/h

Route nationale : 90 à 100 km/h

En ville : 30 à 50 km/h (selon la rue)

L’Espagne dispose d’un réseau autoroutier dense, composé de :

"Autopistas" (AP) → souvent à péage

(AP) → souvent à péage "Autovías" (A) → gratuites

Les tarifs des péages varient selon les axes et la distance parcourue. Certaines régions (Catalogne, Pays basque) appliquent des tarifs plus élevés.

De plus en plus d’autoroutes sont désormais gratuites suite à la fin des concessions privées (ex : AP-7, AP-2).

Les radars sont nombreux en Espagne, et les amendes peuvent être élevées. Adaptez toujours votre vitesse aux conditions locales. Depuis 2021, de nombreuses villes espagnoles ont abaissé la vitesse à 30 km/h dans les rues à une seule voie par sens de circulation.

Code de la route espagnol : différences à connaître

Feux de croisement obligatoires en cas de mauvaise visibilité

en cas de mauvaise visibilité Interdiction totale d’utiliser le téléphone au volant sans kit mains libres

au volant sans kit mains libres Alcoolémie maximale autorisée : 0,5 g/l , mais 0,3 g/l pour les jeunes conducteurs (moins de 2 ans de permis)

, mais pour les jeunes conducteurs (moins de 2 ans de permis) Port de la ceinture obligatoire pour tous les passagers

Siège auto obligatoire pour les enfants de moins de 1,35 m

pour les enfants de moins de 1,35 m Klaxon interdit en ville, sauf en cas de danger imminent

Zones environnementales : la circulation dans les grandes villes

Depuis 2023, plusieurs villes espagnoles (Madrid, Barcelone, Valence, Séville…) ont mis en place des zones à faibles émissions (ZFE). Pour y circuler, il peut être nécessaire de disposer d’une vignette environnementale espagnole ("Distintivo ambiental DGT").

Les véhicules Carrefour Location ne disposent pas toujours de cette vignette. Si vous prévoyez de rouler dans une grande agglomération, informez l’agence lors de votre réservation pour qu’on vous fournisse un véhicule conforme.

Péages et carburant : ce qu’il faut prévoir

Certaines autoroutes en Espagne sont payantes (péages électroniques ou manuels).

(péages électroniques ou manuels). Le carburant est globalement moins cher qu’en France , mais les stations sont parfois espacées sur autoroute : anticipez !

, mais les stations sont parfois espacées sur autoroute : anticipez ! L’essence sans plomb s’appelle "Gasolina 95" ou "Gasolina 98"

ou Le gazole est nommé "Diésel"

Le GPL est plus rare, sauf autour de grandes villes

💡 Astuce : chez Carrefour Location, vous partez avec le plein !

Louer une voiture pour aller en Espagne ? C’est possible avec Carrefour Location !

Si vous souhaitez partir en Espagne en voiture de location, c’est simple et autorisé avec les véhicules Carrefour Location.

✅ Ce que vous offre Carrefour Location :

Des véhicules autorisés à circuler dans toute l’Union européenne, dont l’Espagne

Un large choix de modèles adaptés aux longs trajets (berlines, SUV, monospaces…)

(berlines, SUV, monospaces…) Une assistance en cas d’imprévu

Des agences dans toute la France, y compris proches de la frontière

Assurance et assistance à l’étranger

Les véhicules Carrefour Location incluent une assurance tous risques avec assistance 24/24 7/7. En cas de problème, il vous suffit d'appeler le numéro fournit par votre agence Carrefour.

Chez Carrefour Location, le 2nd conducteur est par ailleurs inclus dans toutes les locations : idéal pour un long voyage en Espagne afin de partager le volant. Il suffit d'enregistrer le 2ème conducteur en agence lors de la prise du véhicule (documents demandés identiques au conducteur principal).

Pour plus de tranquillité, n'hésitez pas à souscrire lors de votre réservation au rachat de franchise partiel qui limite votre responsabilité en cas de sinistre.

Alors, envie de découvrir l’Espagne en toute liberté ?

Louez une voiture fiable et autorisée pour l’international avec Carrefour Location.

