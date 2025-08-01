Conduire en Italie : toutes les règles à connaître avant de partir en voiture

Que ce soit pour un week-end à Rome, des vacances sur la côte amalfitaine ou une escapade dans les Alpes italiennes, l’Italie est une destination phare des voyageurs français. Bonne nouvelle : les véhicules Carrefour Location sont autorisés à circuler en Italie, sans formalité particulière.

Mais attention : les règles de conduite italiennes présentent quelques particularités. Voici tout ce que vous devez savoir pour conduire en Italie en toute sécurité… et avec sérénité.

Documents à avoir obligatoirement dans la voiture

En cas de contrôle routier en Italie, vous devez présenter les documents suivants :

Permis de conduire français valide (le permis B suffit)

(le permis B suffit) Carte grise (certificat d’immatriculation) du véhicule

(certificat d’immatriculation) du véhicule Attestation d’assurance (carte verte européenne)

(carte verte européenne) Pièce d’identité ou passeport

📎 Les documents du véhicule sont systématiquement fournis lorsque vous louez un véhicule chez Carrefour Location.

Équipements obligatoires dans une voiture en Italie

Comme en France, certains équipements doivent obligatoirement se trouver à bord :

Triangle de signalisation

Gilet fluorescent (à portée de main)

Roue de secours ou kit anti-crevaison

Chaînes ou pneus neige (en cas de conditions hivernales ou dans certaines zones, comme les Alpes, entre novembre et avril

🚨 Sanction immédiate en cas d’absence constatée lors d’un contrôle.

Limitations de vitesse en Italie

Autoroute (Autostrada) : 130 km/h (110 km/h sous la pluie)

Route nationale : 90 km/h

Route urbaine (hors agglomération) : 70 km/h

En agglomération : 50 km/h (30 km/h possible dans certaines zones)

💡 Sur autoroute, les conducteurs ayant leur permis depuis moins de 3 ans sont limités à 100 km/h, même par beau temps.

Règles de conduite spécifiques en Italie

Priorité à droite rarement appliquée : faites attention aux panneaux

: faites attention aux panneaux Téléphone interdit au volant sans dispositif mains libres

au volant sans dispositif mains libres Taux d’alcoolémie autorisé : 0,5 g/l (0 g/l pour les conducteurs de moins de 21 ans ou titulaires du permis depuis moins de 3 ans)

: 0,5 g/l (0 g/l pour les conducteurs de moins de 21 ans ou titulaires du permis depuis moins de 3 ans) Sièges enfants obligatoires pour les moins de 1,50 m

pour les moins de 1,50 m Klaxon autorisé uniquement en dehors des agglomérations

Stationnement : très réglementé, attention aux couleurs des lignes au sol : blanches : stationnement gratuit, bleues : stationnement payant, jaunes : réservé (livraisons, résidents…)

Zones ZTL : attention aux zones à circulation limitée

Les grandes villes italiennes (Rome, Milan, Florence, Bologne...) appliquent des ZTL (Zona a Traffico Limitato), où l’accès en voiture est strictement limité ou interdit à certaines heures.

Entrer dans une ZTL sans autorisation entraîne une amende automatique (lecture de plaque par caméra). Les véhicules Carrefour Location ne disposent pas d’autorisation ZTL par défaut. Si vous souhaitez visiter une grande ville, privilégiez :

Le stationnement en périphérie

L’accès en transports en commun

Une demande spécifique à l’agence (rarement accordée)

Péages autoroutiers en Italie

Les autoroutes italiennes sont payantes. Les tarifs sont calculés en fonction de la distance parcourue.

Vous pouvez régler :

En espèces

Par carte bancaire

Par télépéage "Télépass" (non disponible sur les véhicules Carrefour Location)

💡 Des bornes automatiques (ticket à l’entrée, paiement à la sortie) sont présentes à chaque échangeur.

Carburant en Italie : que faut-il savoir ?

Le sans plomb est appelé "Benzina (senza piombo)"

Le diesel est "Gasolio"

Le GPL (plus répandu qu’en France) est aussi disponible

Le carburant est généralement plus cher sur autoroute

⛽ Les stations automatiques 24/24 sont fréquentes, notamment dans les zones rurales.

Puis-je louer une voiture Carrefour Location pour aller en Italie ?

Oui, vous pouvez sans problème louer un véhicule Carrefour Location pour l’Italie. Profitez de :

Véhicules récents et bien entretenus, prêts pour de longs trajets

Kilométrage adapté pour les voyages internationaux

Assurance tous risques et assistance européenne incluses

Réseau d’agences proche des frontières (Alpes, PACA, Occitanie…)

👉 Réservez votre véhicule pour un séjour en Italie avec Carrefour Location

Assurance et assistance en Italie

