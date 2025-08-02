Conduire aux Pays-Bas : règles et conseils avant de partir en voiture

Vous planifiez un séjour aux Pays-Bas et envisagez de vous y rendre en voiture depuis la France ? Bonne nouvelle : les véhicules Carrefour Location peuvent circuler sans restriction aux Pays-Bas, à condition de le préciser à l'agence lors de la réservation.

Voici tout ce que vous devez savoir pour conduire en toute sérénité dans ce pays accueillant… mais exigeant sur la route.

Les règles de circulation aux Pays-Bas

Les Néerlandais sont réputés pour leur rigueur sur la route et leur respect des règles. En tant que conducteur étranger, vous êtes tenu de les suivre à la lettre.

Limitations de vitesse

En agglomération : 50 km/h

Routes secondaires : 80 km/h

Voies rapides (N-weg) : 100 km/h max en journée

Autoroutes : 100 km/h entre 6h et 19h (130 km/h possible la nuit)

🕒 Attention : la vitesse est réduite à 100 km/h sur autoroute en journée, une particularité néerlandaise peu connue.

Alcool, téléphone et autres obligations

Taux d’alcoolémie autorisé : 0,5 g/l

Téléphone interdit sauf kit mains-libres

Feux de croisement obligatoires en cas de mauvaise visibilité

Ceinture obligatoire à l’avant comme à l’arrière

🚲 Les vélos ont toujours la priorité dans la plupart des situations. Double prudence à l'approche des pistes cyclables !

Stationnement et zones à faibles émissions

Stationnement réglementé dans les villes

Dans les grandes villes comme Amsterdam, Rotterdam ou Utrecht :

Stationnement souvent payant , même le dimanche

, même le dimanche Utilisation de disques de stationnement dans certaines zones

dans certaines zones Parkings relais (P+R) recommandés pour les voyageurs

Zones environnementales (LEZ)

Certaines villes néerlandaises appliquent des restrictions de circulation pour les véhicules anciens :

Voitures diesel anciennes interdites (normes Euro 4 ou moins)

Les véhicules Carrefour Location récents sont généralement conformes

👉 Vérifiez la vignette environnementale exigée avant d’entrer dans ces zones.

Documents nécessaires pour circuler aux Pays-Bas

Pensez à avoir à bord :

Votre permis de conduire (les permis français et ceux des autres pays de l'UE sont reconnus)

(les permis français et ceux des autres pays de l'UE sont reconnus) Le contrat de location du véhicule

du véhicule La carte verte d’assurance

Les papiers du véhicule (généralement fournis par l’agence)

(généralement fournis par l’agence) Un triangle de signalisation et un gilet réfléchissant

📌 Pas besoin de vignette spécifique ni de formalité douanière.

Peut-on conduire aux Pays-Bas avec une voiture Carrefour Location ?

Oui, les voitures de location françaises sont autorisées à circuler librement aux Pays-Bas, qui font partie de l’Union européenne et de l’espace Schengen. Aucun document spécifique n’est exigé en dehors des pièces classiques obligatoires pour circuler en France (voir ci-dessus).

À vérifier avant le départ :

Mention de la circulation à l’étranger sur votre contrat de location

sur votre contrat de location Carte verte (attestation d’assurance) couvrant les Pays-Bas

Tous les équipements obligatoires présents dans le véhicule

💡 Astuce : indiquez à votre agence Carrefour Location que vous prévoyez de voyager hors de France pour une couverture optimale.

Pourquoi louer chez Carrefour Location pour un séjour aux Pays-Bas ?

Une location simple, même pour voyager à l’étranger

Carrefour Location vous permet de partir à l’étranger en toute tranquillité, avec :

Des véhicules récents et fiables

et fiables Une assurance tous risques incluse , avec possibilité de prendre un rachat de franchise partiel pour limiter votre responsabilité en cas de sinistre

, avec possibilité de prendre un rachat de franchise partiel pour limiter votre responsabilité en cas de sinistre Des agences partout en France pour partir près de chez vous

Des formules souples pour tous les besoins

Location à la journée, week-end ou semaine

Petites citadines ou grands modèles pour la route

Réservation 100 % en ligne ou en magasin Carrefour

👉 Réservez votre voiture pour les Pays-Bas ici