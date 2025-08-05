Acheter une voiture d’occasion : nos conseils pour éviter les arnaques

Acheter une voiture d’occasion peut sembler économique, mais attention aux mauvaises surprises ! Trop de particuliers se retrouvent avec un véhicule peu fiable ou mal entretenu. Pour acheter en toute sérénité, voici les bons reflexes à avoir avant d'acheter et une alternative pratique si vous avez besoin de temps ou de mobilité temporaire.

Pourquoi des vérifications sont cruciales ?

Un véhicule d’occasion a un passé. Sans enquête sérieuse, vous risquez de tomber sur :

Un vice caché

Un véhicule accidenté mal réparé

Un kilométrage trafiqué

Des frais d’entretien lourds à venir

En suivant ces conseils, vous limitez les risques… et maximisez vos chances de faire une bonne affaire.

Les 10 vérifications essentielles avant l’achat pour éviter une arnaque

1. Vérifiez l’identité du vendeur

Est-il particulier ou professionnel ?

? Les coordonnées figurent-elles sur la carte grise ?

Vous remet-il un certificat de non-gage (certificat de situation administrative) récent ?

⚠️ Évitez les vendeurs refusant de vous rencontrer ou exigeant un paiement sans avoir vu le véhicule.

2. Demandez l’historique du véhicule

Carnet d’entretien à jour ?

Factures disponibles ?

Contrôles techniques passés ?

Un historique transparent est le meilleur gage de fiabilité.

3. Vérifiez que le contrôle technique est à jour

Le contrôle technique de moins de 6 mois est obligatoire pour tout véhicule de plus de 4 ans vendu entre particuliers. Vérifiez les mentions indiquées sur le procès-verbal (défauts mineurs, majeurs, etc.).

4. Examinez l’état général du véhicule

Inspectez les points suivants :

Carrosserie (alignement, rayures, traces de réparation)

Intérieur (sièges, volant, pédales, tableau de bord)

Pneus, freins, amortisseurs

💡 Un état intérieur usé pour un faible kilométrage est suspect.

5. Vérifiez le kilométrage réel

Comparez :

Le compteur

L’usure physique

Les documents d’entretien

Vous pouvez aussi consulter Histovec, un service public gratuit, pour obtenir un rapport officiel de l’historique du véhicule.

👉 https://histovec.interieur.gouv.fr/

6. Le véhicule a-t-il subi un accident ?

Demandez au vendeur :

Si la voiture a été accidentée

Si elle a été classée “VEI” ou “épave”

Qui a effectué les réparations

En cas de doute, un garagiste indépendant peut inspecter la voiture.

7. L’entretien a-t-il été régulier ?

Vidanges ?

Courroie de distribution changée ?

Dernière révision ?

Un entretien irrégulier est un signal d’alerte.

8. Voyants allumés ou bruit suspect ?

Ne vous contentez pas de démarrer : faites un essai routier ! Écoutez le moteur, testez la direction, les freins, et vérifiez qu’aucun voyant n’est allumé.

9. Le véhicule a-t-il fait l’objet d’un rappel constructeur ?

Certains modèles (ex. véhicules équipés d'airbags Takata) font l’objet de rappels. Demandez au vendeur si le véhicule est concerné et si les réparations ont été faites.

10. Demandez tous les documents obligatoires

Le vendeur doit vous fournir :

La carte grise barrée

Le certificat de cession

Le certificat de non-gage

Le dernier procès-verbal du contrôle technique

Les factures d’entretien

En cas de doute, préférez attendre… et louer !

Si vous :

N’êtes pas sûr de la fiabilité du véhicule

Hésitez sur le choix du modèle

Avez un besoin ponctuel de voiture

Acheter une voiture d’occasion peut être une bonne affaire… à condition de ne rien laisser au hasard. Si vous avez le moindre doute, la location reste la meilleure solution temporaire pour éviter de se précipiter.

Questions fréquentes sur l'achat d'une voiture d'occasion

Puis-je annuler un achat si je découvre un défaut après coup ?

Oui, si le défaut est un vice caché (invisible au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage), vous pouvez demander réparation ou annulation.

Peut-on essayer le véhicule avant achat ?

Absolument, et vous devriez toujours le faire. Ne finalisez jamais une vente sans essai.

Quelle est l’alternative si je ne trouve pas la bonne voiture ?

La location Carrefour Location vous permet de rester mobile sans vous engager, le temps de trouver le véhicule idéal.