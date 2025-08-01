Contrôle technique refusé : que faire si votre véhicule est recalé ?

Chaque année, des milliers d’automobilistes se retrouvent dans la même situation : leur voiture est refusée au contrôle technique. Que vous soyez confronté à une contre-visite simple ou à une interdiction de circuler, voici un guide clair pour savoir quoi faire étape par étape, et comment continuer à rouler temporairement grâce à la location de voiture.

Qu’est-ce qu’un refus au contrôle technique ?

Lorsque vous passez le contrôle technique obligatoire, trois issues sont possibles :

Validation sans défaut majeur : vous êtes tranquille pour 2 ans

: vous êtes tranquille pour 2 ans Contre-visite : des défaillances majeures doivent être réparées

: des défaillances majeures doivent être réparées Refus de contrôle technique avec interdiction de circuler : le véhicule présente un danger immédiat (défauts critiques)

En cas de contre-visite, vous avez 2 mois pour faire les réparations.

En cas de refus pour danger grave, vous ne pouvez plus circuler avec le véhicule, sauf pour aller au garage (dans un délai de 24 h).

Que faire en cas de contre-visite simple ?

Si votre voiture a été recalée pour des défauts majeurs, mais non critiques :

Identifiez les réparations à effectuer

Le centre de contrôle vous remet un rapport de contrôle détaillé avec :

Les éléments défectueux (freins, pneus, feux, pollution, etc.)

(freins, pneus, feux, pollution, etc.) Le niveau de gravité

Le délai imparti pour la contre-visite (2 mois maximum)

Réparez rapidement les défauts signalés

Rendez-vous chez un garage ou faites les réparations vous-même (si vous êtes compétent), puis reprenez rendez-vous dans un centre agréé.

📌 À noter : la contre-visite ne porte que sur les points défaillants initiaux, pas sur l’ensemble du véhicule.

Que faire si le contrôle technique est refusé avec interdiction de circuler ?

C’est la situation la plus contraignante. Elle concerne des défauts critiques, comme :

Un système de freinage hors service

Un risque d’incendie

Une direction défectueuse

Un pneu usé jusqu’à la corde

Vous avez 24h pour réagir

Passé ce délai, votre voiture ne peut plus légalement circuler.

Deux solutions s’offrent à vous :

Faire remorquer votre véhicule jusqu’à un garage pour réparation Louer un véhicule temporaire pendant l’immobilisation de votre voiture

Besoin de continuer à rouler ? Louez une voiture avec Carrefour Location

Ne restez pas immobilisé parce que votre véhicule est recalé. Que ce soit pour aller au travail, déposer les enfants à l’école ou partir en week-end, Carrefour Location vous permet de louer une voiture rapidement, pour quelques heures, quelques jours ou plus.

Pourquoi opter pour la location temporaire ?

✅ Rapidité : véhicules disponibles immédiatement

: véhicules disponibles immédiatement ✅ Flexibilité : location à l’heure, à la journée ou plus

: location à l’heure, à la journée ou plus ✅ Sérénité : véhicules révisés, assurés, prêts à rouler

: véhicules révisés, assurés, prêts à rouler ✅ Économie : évite l’achat en urgence d’un nouveau véhicule

Carrefour Location : un réseau partout en France

Nos agences Carrefour Location sont situées dans de nombreux hypermarchés, près de chez vous, y compris dans les zones rurales.

Réservez en ligne, récupérez votre véhicule sur place, et reprenez la route en toute tranquillité.

👉 Réservez un véhicule provisoire avec Carrefour Location

Que risquez-vous à rouler avec un véhicule refusé au contrôle technique ?

En cas de circulation avec un véhicule non conforme, vous vous exposez à :

Une amende de 135 € (minorée à 90 €)

Une immobilisation du véhicule par les forces de l’ordre

par les forces de l’ordre Une annulation d’assurance en cas d’accident (responsabilité civile non couverte)

💡 Cela concerne aussi les contre-visites dépassées. Ne dépassez pas le délai légal de 2 mois.

Puis-je louer une voiture si mon contrôle technique a été refusé ?

Oui, bien sûr. Carrefour Location n’exige pas que vous possédiez une voiture en règle pour louer l’un de nos véhicules.

Vous avez juste besoin d'avoir :

21 ans minimum

minimum Un permis B valide depuis au moins 3 ans

Une pièce d'identité valide

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Un moyen de paiement

🚙 Que vous soyez en attente de réparation ou en recherche d’un nouveau véhicule, la location est une solution simple, rapide et économique.