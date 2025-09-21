Crevaison lente : que faire, combien de temps rouler et comment réparer son pneu ?

La crevaison lente est l’une des pannes les plus sournoises pour un automobiliste. Contrairement à une crevaison rapide, brutale et immédiatement visible, elle se manifeste par une perte d’air progressive. Le problème ? Elle peut passer inaperçue pendant plusieurs jours et mettre en danger votre sécurité.

Dans cet article complet, nous allons voir :

Qu’est-ce qu’une crevaison lente et comment la reconnaître ?

Combien de temps peut-on rouler avec un pneu qui se dégonfle lentement ?

Quelles sont les solutions de réparation possibles (bombe anti-crevaison, mèche, garage) ?

Que faire si la voiture doit rester immobilisée plusieurs jours ?

Qu’est-ce qu’une crevaison lente exactement ?

La crevaison lente désigne une fuite progressive d’air dans le pneu. Contrairement à la crevaison brutale où le pneu se dégonfle immédiatement, ici la perte de pression est graduelle.

Elle peut être causée par :

un clou, une vis ou un morceau de verre planté dans la bande de roulement,

planté dans la bande de roulement, une valve de pneu défectueuse qui laisse passer l’air,

qui laisse passer l’air, un joint mal scellé entre le pneu et la jante,

entre le pneu et la jante, une micro-fissure de la jante ,

, ou encore des variations importantes de température.

⚠️ Même si elle est discrète, la crevaison lente reste dangereuse : un pneu sous-gonflé augmente la distance de freinage, réduit l’adhérence et peut provoquer un éclatement.

Comment reconnaître une crevaison lente ?

Il n’est pas toujours évident de repérer ce type de problème. Pourtant, certains signes doivent alerter :

Une perte de pression régulière : si votre pneu perd plus de 0,1 bar par mois, il y a probablement une fuite. La nécessité de regonfler souvent : si vous retournez trop fréquemment à la station de gonflage, méfiez-vous. Un témoin sur le tableau de bord : grâce au TPMS (Tire Pressure Monitoring System), votre voiture peut vous avertir d’une baisse de pression. Une vis ou un clou visible dans le pneu : parfois, l’objet responsable est encore planté dans la gomme. Des vibrations ou une perte de maniabilité : un pneu sous-gonflé modifie le comportement du véhicule.

👉 Conseil : faites un contrôle visuel mensuel et vérifiez la pression avec un manomètre. Une vigilance régulière permet de limiter les risques.

Crevaison lente : combien de temps peut-on rouler ?

C’est LA question que se posent la plupart des automobilistes : puis-je continuer à rouler avec un pneu qui se dégonfle lentement ?

La réponse est claire : non, pas longtemps.

Sur quelques kilomètres seulement , vous pouvez rejoindre un centre auto ou un garage.

, vous pouvez rejoindre un centre auto ou un garage. Si la perte d’air est très légère, vous pouvez parfois tenir quelques jours avec des regonflages réguliers.

avec des regonflages réguliers. Mais au-delà, vous risquez : d’endommager la jante, de rendre le pneu irréparable, et surtout de perdre en sécurité (distance de freinage, tenue de route).



👉 Un pneu sous-gonflé chauffe plus vite et peut éclater brutalement sur l’autoroute.

Que faire en cas de crevaison lente ?

Plusieurs solutions existent, selon la gravité du problème.

1. Utiliser une bombe anti-crevaison

Idéale pour une crevaison inférieure à 3 mm .

. Elle injecte une mousse qui colmate temporairement la fuite.

Vous pouvez ensuite rouler jusqu’au garage.

⚠️ C’est une solution provisoire.

2. Utiliser une mèche de réparation

Technique accessible même aux particuliers avec un kit.

On insère une mèche de caoutchouc enduite de colle dans le trou.

Efficace, mais pas toujours durable et peu recommandée par les constructeurs.

3. Mettre la roue de secours

Si vous avez une “galette”, elle permet de rouler jusqu’au garage.

Vitesse limitée à 80 km/h.

4. Faire réparer par un professionnel

Si le trou est inférieur à 6 mm et situé sur la bande de roulement, la réparation est possible.

Le garagiste utilisera une pièce en forme de champignon (PRP) insérée à l’intérieur du pneu.

5. Remplacer le pneu

Si la crevaison est sur le flanc ou trop large, la réparation est impossible.

Dans ce cas, le remplacement est inévitable.

Souvent, il faut changer les deux pneus du même essieu pour garantir l’équilibre du véhicule.

Peut-on rouler avec un clou dans un pneu ?

C’est une situation fréquente : vous repérez un clou planté dans votre pneu, mais celui-ci n’est pas totalement à plat.

Mauvaise idée de continuer à rouler ainsi :

Le clou peut s’enfoncer davantage,

La fuite peut s’aggraver brutalement,

Et l’éclatement est possible.

La bonne réaction : regonfler légèrement et vous rendre directement chez un garagiste.

Réparation crevaison lente : combien ça coûte ?

Le prix varie selon la solution :

Réparation professionnelle par patch : 20 à 30 €

Remplacement d’un pneu : 30 à 60 € (hors montage et équilibrage)

(hors montage et équilibrage) Montage + équilibrage : environ 15 €

👉 Bon à savoir : si vos pneus sont anciens, il est préférable de changer les deux pneus du même essieu.

Comment éviter une crevaison lente ?

Voici les bonnes pratiques pour limiter les risques :

Vérifiez la pression des pneus une fois par mois .

. Inspectez visuellement vos pneus (usure, fissures, clous).

vos pneus (usure, fissures, clous). Assurez-vous que les valves et bouchons soient en bon état.

soient en bon état. Évitez les routes abîmées et les trottoirs.

Respectez la charge maximale de votre véhicule.

Crevaison lente : les erreurs à éviter absolument

Ignorer le voyant de pression sur le tableau de bord.

sur le tableau de bord. Rouler plusieurs jours avec un pneu sous-gonflé.

avec un pneu sous-gonflé. Utiliser uniquement la bombe anti-crevaison et considérer le problème réglé.

et considérer le problème réglé. Ne pas remplacer les deux pneus d’un essieu.

Foire aux questions (FAQ) crevaison lente

Combien de temps pour qu’un pneu se dégonfle lentement ?

En moyenne, un pneu perd naturellement 0,1 bar par mois. Si la perte est plus rapide, il s’agit probablement d’une crevaison lente.

Est-ce dangereux de rouler avec une crevaison lente ?

Oui. Cela augmente la distance de freinage, réduit la tenue de route et peut provoquer un éclatement.

Peut-on réparer soi-même une crevaison lente ?

Oui avec une mèche ou une bombe anti-crevaison, mais uniquement comme solution temporaire.

Quel est le prix d’une réparation d'un pneu crevé ?

Environ 20 à 30 € si la crevaison est réparable. Sinon, remplacement obligatoire.

Crevaison lente d'un pneu : ce qu'il faut retenir

La crevaison lente est un problème discret mais dangereux. Détection rapide, réparation adaptée et entretien régulier de vos pneus sont essentiels pour éviter les mauvaises surprises.

