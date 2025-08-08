Déchetterie : que peut-on jeter ? Liste des déchets autorisés ou interdits

Savez-vous ce qui peut être déposé dans une déchetterie ? Son fonctionnement ? Les alternatives possibles pour réduire vos déchets ? On vous explique tout dans cet article !

Qu’est-ce qu’une déchetterie et à quoi sert-elle ?

Une déchetterie (ou déchèterie) est un espace aménagé, clôturé et surveillé, mis à disposition par une commune ou une communauté de communes.

Elle permet aux particuliers et, dans certains cas, aux professionnels, de déposer des déchets qui ne peuvent pas être collectés lors du ramassage traditionnel des ordures ménagères.

L’objectif est double :

Faciliter le tri et le recyclage

Limiter les dépôts sauvages qui polluent l’environnement et peuvent coûter cher : en France, abandonner des déchets sur la voie publique peut entraîner une amende allant jusqu’à 450 €.

Que peut-on déposer à la déchetterie ?

La majorité des déchets y sont acceptés, à condition de respecter les consignes de tri affichées sur place. Parmi eux :

Déchets verts : tontes, feuilles, branches

: tontes, feuilles, branches Gravats : briques, tuiles, béton, carrelage

: briques, tuiles, béton, carrelage Métaux : fer, aluminium, cuivre

: fer, aluminium, cuivre Bois : palettes, planches, meubles en bois

: palettes, planches, meubles en bois Plastiques : emballages volumineux, plastiques rigides

: emballages volumineux, plastiques rigides Textiles : vêtements, linge de maison, chaussures (même abîmés, à condition qu’ils soient secs)

: vêtements, linge de maison, chaussures (même abîmés, à condition qu’ils soient secs) Appareils électriques et électroniques : gros électroménager, ordinateurs, télévisions

: gros électroménager, ordinateurs, télévisions Encombrants : matelas, sommiers, mobilier

: matelas, sommiers, mobilier Déchets dangereux : peintures, solvants, piles, batteries, néons

: peintures, solvants, piles, batteries, néons Cartons : idéalement pliés pour gagner de la place dans les bennes

⚠️ Certains déchets spécifiques (amiante, médicaments, produits explosifs) ne sont pas acceptés et doivent être traités via des filières spécialisées.

Fonctionnement et organisation sur place

Les déchetteries sont généralement organisées en zones ou quais de déchargement équipés de conteneurs et bennes dédiés à chaque type de déchets.

La présence d’agents permet de :

Contrôler la nature des déchets déposés

Orienter les usagers vers la bonne benne

Informer sur le recyclage et la valorisation des matériaux

Les conditions d’accès varient :

Gratuité pour les particuliers dans leur commune ou intercommunalité

Accès parfois réservé aux habitants sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile

Carte ou badge d’accès dans certaines villes

Tarification possible pour les professionnels ou gros volumes

Que deviennent les déchets collectés ?

Le travail de la déchetterie ne s’arrête pas au dépôt. Les déchets sont ensuite :

Recyclés : par exemple, le bois peut être transformé en panneaux, les métaux refondus, le verre refondu pour fabriquer de nouvelles bouteilles.

: par exemple, le bois peut être transformé en panneaux, les métaux refondus, le verre refondu pour fabriquer de nouvelles bouteilles. Réemployés : certains objets en bon état peuvent être orientés vers une recyclerie ou une association.

: certains objets en bon état peuvent être orientés vers une recyclerie ou une association. Valorisés énergétiquement : incinération contrôlée pour produire de la chaleur ou de l’électricité.

: incinération contrôlée pour produire de la chaleur ou de l’électricité. Enfouis : uniquement pour les déchets ne disposant d’aucune filière de recyclage.

Recyclerie et ressourcerie : une alternative à la déchetterie

Contrairement à la déchetterie, la ressourcerie ou recyclerie ne se contente pas de collecter des déchets :

Elle récupère, répare et revend des objets encore utilisables (mobilier, électroménager, vêtements, livres, vaisselle, etc.)

des objets encore utilisables (mobilier, électroménager, vêtements, livres, vaisselle, etc.) Elle joue un rôle social , en favorisant la réinsertion professionnelle

, en favorisant la réinsertion professionnelle Elle contribue à l’économie circulaire, en prolongeant la durée de vie des biens

💡 Bon réflexe : avant d’apporter un objet à la déchetterie, demandez-vous s’il pourrait avoir une seconde vie via une association, un site de vente d’occasion ou un don à un proche.

Les bonnes pratiques pour réduire ses déchets

La meilleure façon de limiter l’impact environnemental reste de produire moins de déchets. Voici quelques gestes simples :

Réparer plutôt que jeter (réparation maison ou ateliers participatifs)

(réparation maison ou ateliers participatifs) Acheter d’occasion plutôt que neuf

plutôt que neuf Privilégier les produits réutilisables plutôt que jetables

plutôt que jetables Limiter les emballages en choisissant le vrac

en choisissant le vrac Donner ou revendre les objets dont on ne se sert plus

Questions fréquentes sur les déchetteries

Comment savoir où est ma déchetterie ?

Les déchetteries sont généralement administrées par les communes ou par des structures intercommunales telle qu’une Métropole, une Agglomération ou une Communauté de communes. Pour identifier la déchetterie qui vous correspond, vous pouvez faire une recherche sur le site internet de votre Mairie ou la contacter.

Comment accéder à ma déchetterie ?

Une fois que vous savez de quelle déchetterie vous dépendez, vérifiez les conditions et horaires d'accès. Une grande majorité des déchetteries sont accessibles via une carte ou un badge nominatif : pensez donc à bien le faire avant de vous y rendre (et à ne pas l'oublier lors de vos passages).

Jeter en déchetterie : c'est gratuit ?

Pour les particuliers, c'est effectivement 100% gratuit. En revanche, le nombre de passages peut être limité selon les déchetteries.

Les déchetteries sont-elles ouvertes le dimanche ?

Cela dépend des communes, mais beaucoup ferment le dimanche après-midi ou toute la journée.

Qu'est ce qu'on ne peut pas jeter en déchetterie ?

Les déchets ménagers qui sont à mettre exclusivement dans le bac à ordures ménagères

Les déchets amiantés (amiante-ciment)

Les pneumatiques, extincteurs et bouteilles de gaz

Les médicaments

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)

Les produits radioactifs, explosifs (cartouches, fusées de détresse…) et inflammables

Les déchets hospitaliers, anatomiques ou contaminés

Les déchets agricoles

Les déchets des professionnels et artisans

Faut-il trier ses déchets avant d’aller en déchetterie ?

Oui, cela permet de gagner du temps sur place et de déposer directement dans les bennes correspondantes.

Tous les déchets sont-ils recyclés ?

Non, certains n’ont pas encore de filière adaptée et doivent être incinérés ou enfouis.

Peut-on déposer un canapé à la déchetterie ?

Oui, comme beaucoup d'autres meubles de votre logement.

Peut-on récupérer des objets déposés en déchetterie ?



Une fois des déchets déposés en déchetterie, il n’est plus possible de les récupérer. Le fait de récupérer des objets sur place, notamment en vue de les revendre, est strictement interdit. La loi considère cette pratique comme un vol, passible des mêmes sanctions pénales.

Comment transporter ses déchets jusqu'à la déchetterie ?

Vous pouvez utiliser votre véhicule personnel pour vous rendre à la déchetterie. Si celui-ci n'est pas assez grand, vous pouvez louer un camion ou un camion benne chez Carrefour Location afin de pouvoir transporter tout ce que vous souhaitez et éviter un grand nombre d'allers-retours.

Vous l'aurez compris, la déchetterie est un maillon essentiel dans la gestion des déchets, mais elle doit rester la dernière étape. Avant d’y aller, pensez au don, à la réparation ou au réemploi lorsque c'est possible.