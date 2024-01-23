Bricolage et jardinage

Découvrez nos conseils pratiques et astuces pour réussir vos projets de bricolage et de jardinage, que vous soyez amateur ou passionné. Du choix des outils aux techniques d’entretien, trouvez tout ce qu’il faut pour entretenir votre maison et votre jardin efficacement. Et si besoin, on vous accompagne dans vos projets avec la location d’utilitaires, comme des camions ou camions bennes, pour faciliter vos déplacements de matériels et déchets.

comment accéder à une déchetterie et que peut-on y jeter

Déchetterie : que peut-on jeter ? Liste des déchets autorisés ou interdits

Tout savoir sur la déchetterie : que peut-on y déposer,...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le

bambou invasif : comment s'en débarrasser et limiter la repousse au jardin

Comment se débarrasser définitivement du bambou dans votre jardin ?

Le bambou peut rapidement transformer un jardin paisible en véritable...

Publié le par LEROUX Baptiste
ronces dans un jardin : s'en débarrasser facilement

Comment éliminer les ronces efficacement : méthodes naturelles et astuces de jardinier

Les ronces peuvent être belles lorsqu’elles offrent leurs fruits… mais...

Publié le par LEROUX Baptiste
abattre un arbre dans son jardin : tout savoir avant de le couper

Peut-on couper un arbre dans son jardin ?

Abattre un arbre sur son propre terrain peut sembler anodin,...

Publié le par LEROUX Baptiste
travaux et bruits : les horaires et les règles à respecter

Bruit travaux bricolage et voisinage : que dit la loi ? Quels jours et horaires respecter ?

Respecter la tranquillité de son voisinage est une obligation légale...

Publié le par LEROUX Baptiste
calendrier des saisons pour l'entretien du jardin et jardinage

Calendrier du jardin : quand tailler, tondre ou jardiner ?

Découvrez un calendrier saisonnier clair pour entretenir votre jardin :...

Publié le par LEROUX Baptiste
que faire des déchets verts du jardin ?

Jardinage : que faire des déchets verts de votre jardin ?

L’entretien des espaces verts génère des déchets nécessitant une gestion...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
bricolage maison que faire des déchets après travaux

Travaux de rénovation à la maison : comment se débarrasser facilement des déchets ?

Quand on rénove sa maison, les matériaux usés et les...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
location-camion-travaux-chantier-bricolage.jpg

Louer un camion près des magasins de bricolage

Vous réalisez actuellement des travaux ? Vous avez besoin d'un...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
location-camion-ikea-but-conforama.jpg

Carrefour Location : Votre alternative idéale pour louer un utilitaire près des magasins de meubles

Pourquoi compter uniquement sur Ikea, But ou Conforama pour la...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le

