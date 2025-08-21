Déménager à Toulon : guide complet pour s’installer et vivre à Toulon

Pourquoi choisir Toulon pour s’installer ?

Déménager à Toulon, c’est faire le choix d’un cadre de vie exceptionnel entre Méditerranée et collines provençales. Située dans le Var, la ville bénéficie de plus de 2 900 heures d’ensoleillement par an, de plages de sable fin, d’un port dynamique et d’un centre-ville en pleine modernisation.

Toulon attire chaque année de nouveaux habitants en quête d’un équilibre entre dynamisme économique et qualité de vie. Que vous veniez pour le travail, les études, la retraite ou simplement pour changer d’air, s’installer à Toulon offre de nombreux avantages :

Un climat méditerranéen doux toute l’année.

Un marché immobilier attractif par rapport à Nice ou Marseille.

par rapport à Nice ou Marseille. Une ville à taille humaine, bien desservie par les transports.

Une richesse culturelle et sportive (musées, opéra, rugby, festivals).

Une position géographique stratégique : à 1h30 de Marseille et à 2h de Nice.

Quels sont les meilleurs quartiers pour habiter à Toulon ?

Chaque projet de déménagement à Toulon est unique : certains recherchent la proximité de la mer, d’autres un cadre calme et familial, ou encore un quartier central et animé. Voici un tour d’horizon des quartiers les plus recherchés de Toulon :

Le Mourillon : vivre au bord de mer

Ancien quartier de pêcheurs devenu très prisé.

Plages accessibles à pied, ambiance familiale.

Vie nocturne animée et nombreux restaurants.

Idéal pour les familles et les jeunes actifs.

Le Cap-Brun : luxe et standing

Villas et résidences haut de gamme avec vue imprenable.

Quartier résidentiel calme et verdoyant.

Très recherché par les familles aisées et les séniors.

Le Centre-ville et la Haute Ville : animation et commodités

Commerces, marché provençal du Cours Lafayette, transports en commun.

Idéal pour les étudiants et jeunes actifs.

Architecture haussmannienne et vie urbaine vibrante.

Mont Faron et La Serinette : calme et nature

Quartiers résidentiels verdoyants.

Panorama exceptionnel sur la rade de Toulon.

Idéal pour les familles et les amoureux de nature.

Quartiers familiaux du Nord (Val Fleury, Siblas, La Loubière)

Ambiance paisible.

Commerces de proximité et écoles réputées.

Bon compromis entre tranquillité et accès rapide au centre.

Quel est le coût de la vie à Toulon ?

Avant de s’installer à Toulon, il est important de connaître le budget nécessaire au quotidien.

Logement : en moyenne, 3 100 €/m² pour un appartement et 3 900 €/m² pour une maison.

: en moyenne, 3 100 €/m² pour un appartement et 3 900 €/m² pour une maison. Loyers : environ 550 € pour un studio en centre-ville, 900 € pour un T3.

: environ 550 € pour un studio en centre-ville, 900 € pour un T3. Charges : 130 à 150 € par mois (énergie, eau, déchets).

: 130 à 150 € par mois (énergie, eau, déchets). Transports : abonnement bus + bateaux-bus à 31 € par mois.

: abonnement bus + bateaux-bus à 31 € par mois. Loisirs : cinéma 10 €, salle de sport 30 à 35 €, restaurants entre 12 € et 45 € selon le standing.

En résumé, vivre à Toulon coûte moins cher qu’à Nice mais un peu plus que Marseille. C’est un excellent compromis pour profiter de la Côte d’Azur à prix raisonnable.

Quels sont les atouts pour travailler à Toulon ?

Toulon est une ville où il fait bon vivre mais aussi travailler.

Secteurs porteurs : défense, santé, tourisme, commerce.

: défense, santé, tourisme, commerce. La base navale : plus grand port militaire d’Europe et premier employeur du Var.

: plus grand port militaire d’Europe et premier employeur du Var. Université et écoles supérieures : plus de 12 000 étudiants, campus attractif.

: plus de 12 000 étudiants, campus attractif. Développement touristique : hôtels, restauration et activités nautiques en croissance.

Les démarches administratives pour réussir son déménagement à Toulon

Déménager à Toulon implique quelques formalités à anticiper :

Stationnement pour le déménagement : autorisation à demander auprès de la mairie au moins 10 jours avant.

: autorisation à demander auprès de la mairie au moins 10 jours avant. Scolarité : inscription des enfants dans les écoles de secteur, certificat de radiation si changement d’établissement.

: inscription des enfants dans les écoles de secteur, certificat de radiation si changement d’établissement. Transports : abonnement au réseau Mistral (bus + bateaux-bus).

: abonnement au réseau Mistral (bus + bateaux-bus). Énergie et internet : anticiper l’ouverture des compteurs et abonnements.

Comment organiser son déménagement à Toulon ?

Réussir son installation à Toulon passe par une bonne organisation. Voici les étapes clés :

Préparer ses cartons à l’avance. Évaluer le volume du déménagement pour choisir la bonne taille de véhicule. Réserver un utilitaire adapté. Anticiper le stationnement. Prévoir une équipe pour charger et décharger rapidement.

Location camion déménagement pour partir à Toulon

Un déménagement à Toulon ne s’improvise pas : il faut un véhicule adapté à vos besoins. Chez Carrefour Location, vous pouvez louer facilement :

Des camionnettes 3m³ à 12m³ pour les petits déménagements.

pour les petits déménagements. Des camions 15 et 20m³ avec ou sans hayon pour les déménagements familiaux.

pour les déménagements familiaux. Des formules à la journée, au week-end ou plus pour une flexibilité optimale.

Les agences Carrefour Location présentes partout en France vous permettent de louer un utilitaire près de chez vous et de gérer votre déménagement en toute autonomie, au meilleur prix.

Que faire une fois installé à Toulon ?

Vivre à Toulon, ce n’est pas seulement profiter de la mer. La ville propose un large choix d’activités :

Culture : Opéra, musées, galeries d’art.

: Opéra, musées, galeries d’art. Festivals : Jazz, Mang’Azur, Musique classique.

: Jazz, Mang’Azur, Musique classique. Sport : rugby au stade Mayol, randonnées dans les Monts toulonnais.

: rugby au stade Mayol, randonnées dans les Monts toulonnais. Loisirs nautiques : voile, paddle, plongée.

: voile, paddle, plongée. Balades : sentiers côtiers, marché provençal, vieux centre historique.

Conclusion : pourquoi déménager à Toulon est un excellent choix ?

Déménager à Toulon, c’est :

Gagner en qualité de vie sous le soleil méditerranéen.

sous le soleil méditerranéen. Profiter d’un marché immobilier encore accessible .

. Choisir une ville dynamique, bien desservie et riche culturellement.

Trouver un bon compromis entre mer, montagne et ville.

Et grâce à Carrefour Location, votre déménagement à Toulon devient simple et économique, avec des utilitaires adaptés à toutes les situations.