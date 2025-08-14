Déménager en été : comment réussir son déménagement malgré la chaleur ?

Chaque année, de nombreux Français choisissent juillet ou août pour changer de logement. La saison estivale offre plusieurs avantages : météo généralement clémente, fin de l’année scolaire, disponibilité des proches… Mais déménager sous 30 °C ou en pleine canicule n’est pas sans risques : fatigue, déshydratation, cartons fragilisés, objets sensibles endommagés…

Avec une bonne organisation et quelques précautions, il est pourtant possible de déménager efficacement, même par forte chaleur.

Pourquoi anticiper est essentiel pour un déménagement planifié l'été ?

En été, la chaleur rend chaque étape plus exigeante physiquement. Pour limiter les efforts le jour J :

Réservez votre véhicule utilitaire ou vos services d’aide plusieurs semaines, voire mois, à l’avance.

plusieurs semaines, voire mois, à l’avance. Emballez vos cartons progressivement plutôt que tout la veille.

plutôt que tout la veille. Étiquetez clairement chaque carton et prévoyez un plan de chargement.

Si possible, organisez-vous pour faire garder enfants et animaux de compagnie afin qu’ils ne soient pas exposés à la chaleur.

Chaque minute gagnée sous le soleil est précieuse.

Quelles sont les meilleures heures pour déménager en été ?

La règle d’or : profitez des heures fraîches.

Idéalement :

Commencez entre 5 h et 7 h du matin.

Faites une pause à l’ombre ou dans un espace frais entre 11 h et 16 h.

Reprenez éventuellement en fin d’après-midi.

Certaines situations peuvent même justifier un déménagement nocturne pour éviter la chaleur et les embouteillages.

Comment rester hydraté et éviter le coup de chaud pendant un déménagement, même en période de canicule ?

La déshydratation est l’ennemi numéro un en plein déménagement estival. Pensez à :

Boire un verre d’eau toutes les 20 à 30 minutes , même sans sensation de soif.

, même sans sensation de soif. Éviter l’alcool, les boissons trop sucrées ou excessivement caféinées.

Prévoir une glacière ou un sac isotherme pour conserver l’eau au frais.

Ajouter des encas salés (olives, crackers, fruits secs) pour compenser la perte en minéraux.

Quelle tenue privilégier pour un déménagement par forte chaleur ?

Vos vêtements peuvent faire la différence entre un déménagement pénible et un déménagement supportable.

Privilégiez :

T-shirt léger et respirant en coton ou en lin.

Pantalon ample ou bermuda.

Casquette ou chapeau + lunettes de soleil avec protection UV.

Chaussures fermées et confortables pour éviter les blessures.

Évitez les matières synthétiques qui retiennent la chaleur et favorisent les irritations.

Comment protéger ses affaires de la chaleur lors d'un déménagement ?

Certains objets sont particulièrement vulnérables :

Électronique (téléphone, ordinateur, TV)

(téléphone, ordinateur, TV) Produits cosmétiques et alimentaires

Bougies, vinyles, plantes

Transportez-les idéalement dans un véhicule climatisé ou dans des caisses isothermes, et chargez-les en dernier pour limiter leur exposition à la chaleur.

Astuce pour un chargement efficace et rapide de votre camion de déménagement

Moins vous passez de temps à charger, moins vous souffrez de la chaleur. Pensez à :

Placer les meubles lourds au fond et en bas.

Dégager les couloirs pour circuler vite.

Répartir le poids dans le véhicule pour plus de sécurité.

Privilégier un véhicule avec hayon pour limiter les efforts.

Quel “kit de survie” prévoir pour le jour du déménagement ?

Ayez toujours à portée de main :

Gourde ou bouteille d’eau

Brumisateur

Crème solaire

Serviette humide

Encarts énergétiques (fruits, barres de céréales)

Chargeur de téléphone

Petite trousse de secours

Pourquoi déménager avec de l'aide compte encore plus en été ?

Déménager seul en plein été augmente les risques de coup de chaud. Déménager avec l'aide d'amis ou de se famille permet de :

Se relayer sur les charges lourdes.

Gagner en rapidité.

Préserver l’énergie et la motivation.

Louer un utilitaire adapté pour déménager en été

Pour limiter les allers-retours et protéger vos affaires de la chaleur, un véhicule adapté est indispensable.

Avec Carrefour Location, vous pouvez réserver en ligne un utilitaire climatisé et dimensionné selon votre besoin : du petit fourgon pour un studio au camion 20 m³ pour un logement complet.



En réservant tôt, vous maximisez vos chances d’obtenir le véhicule idéal à la date qui vous arrange, et vous profitez d’un tarif compétitif pour un déménagement fluide, même en période de forte demande estivale.

Question fréquentes sur le déménagement en été

Comment organiser un déménagement en plein été sans souffrir de la chaleur ?

Pour déménager en été, commencez tôt le matin ou en soirée, hydratez-vous toutes les 30 minutes, portez des vêtements respirants et répartissez bien les charges. Louer un utilitaire climatisé limite aussi l’exposition à la chaleur.

Quels objets craignent le plus la chaleur lors d’un déménagement estival ?

Les appareils électroniques, cosmétiques, bougies, denrées périssables, vinyles et plantes doivent être protégés. Transportez-les dans un véhicule climatisé ou dans des caisses isothermes.

Quelle taille d’utilitaire louer pour un déménagement en été ?

Cela dépend du volume à transporter :

Petite surface (studio) : 6 à 9 m³

: 6 à 9 m³ Appartement T2/T3 : 12 à 15 m³

: 12 à 15 m³ Maison complète : 20 m³ minimum

Carrefour Location propose différentes tailles d’utilitaires climatisés adaptés à chaque besoin.

Comment éviter la déshydratation lors d’un déménagement par forte chaleur ?

Buvez régulièrement, même sans soif. Prévoyez au moins 1,5 litre d’eau par personne, des snacks salés pour compenser la perte en minéraux et évitez l’alcool ou les boissons très sucrées.

Est-il préférable de déménager en semaine ou le week-end l’été ?

En semaine, vous évitez les embouteillages et bénéficiez souvent de températures légèrement plus clémentes. Les week-ends d’été sont plus chargés, ce qui peut rallonger le temps de trajet et la durée de votre déménagement.

Carrefour Location propose-t-il des utilitaires climatisés pour l’été ?

Oui. Carrefour Location met à disposition une gamme d’utilitaires climatisés, disponibles en plusieurs volumes, pour un déménagement plus confortable, même en période de canicule.

Ce qu'il faut retenir : déménager en été, oui… mais pas sans préparation !

Déménager sous 30 °C ou plus peut vite devenir éprouvant. En anticipant, en respectant les horaires frais, en restant hydraté et en protégeant vos affaires, vous pouvez transformer cette journée en succès… sans coup de chaud. Et pour plus de confort, pensez à réserver votre utilitaire chez Carrefour Location : un véhicule adapté est votre meilleur allié pour un déménagement rapide, sûr et efficace, même en plein cœur de l’été.