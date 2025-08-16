Déménager à Lyon : guide complet pour réussir son déménagement en 2025

Vous envisagez de déménager à Lyon ? Capitale de la région Auvergne-Rhône-Alpes et troisième plus grande ville de France, Lyon attire chaque année de nouveaux habitants pour son dynamisme économique, sa gastronomie et sa qualité de vie. Mais avant de poser vos cartons, mieux vaut bien préparer son déménagement à Lyon. Découvrez dans ce guide tous les conseils pratiques : choix du quartier, prix, démarches administratives, transports et astuces pour réduire les coûts.

Pourquoi choisir Lyon pour s’installer ?

Déménager à Lyon, c’est profiter d’une ville :

Idéalement située : à 2h de Paris en TGV, proche des Alpes et à seulement 1h40 de Marseille.

Riche culturellement : inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec son Vieux Lyon, ses musées et ses festivals (comme la Fête des Lumières).

Reconnue mondialement pour sa gastronomie et ses fameux bouchons lyonnais.

Dynamique économiquement : pôles technologiques, grandes écoles et entreprises internationales implantées à Part-Dieu et Villeurbanne.

Agréable à vivre : 436 hectares d’espaces verts, dont le célèbre Parc de la Tête d’Or.

S’installer à Lyon séduit autant les étudiants, que les familles et les actifs en quête d’opportunités. Découvrez notre guide dédié.

Dans quel quartier vivre à Lyon ?

Avec ses 9 arrondissements, Lyon propose des ambiances variées selon vos priorités :

1er arrondissement : animé et central, idéal pour les amateurs de sorties.

: animé et central, idéal pour les amateurs de sorties. 2ème arrondissement : cœur commerçant de la ville, autour de Bellecour et de la Presqu’île.

: cœur commerçant de la ville, autour de Bellecour et de la Presqu’île. 3ème arrondissement : dense et dynamique, avec la gare Part-Dieu.

: dense et dynamique, avec la gare Part-Dieu. 4ème arrondissement (Croix-Rousse) : ambiance de village et esprit bohème.

: ambiance de village et esprit bohème. 5ème arrondissement : Vieux Lyon et patrimoine historique.

: Vieux Lyon et patrimoine historique. 6ème arrondissement : résidentiel chic, avec le Parc de la Tête d’Or.

: résidentiel chic, avec le Parc de la Tête d’Or. 7ème arrondissement : jeune, étudiant et multiculturel.

: jeune, étudiant et multiculturel. 8ème arrondissement : résidentiel et familial, avec l’Institut Lumière.

: résidentiel et familial, avec l’Institut Lumière. 9ème arrondissement : abordable et calme, avec de belles vues sur la Saône.

Avant de déménager à Lyon, prévoyez un séjour de repérage pour comparer les quartiers, leurs prix et leur ambiance.

Quel est le prix d’un déménagement à Lyon avec un déménageur ?

Le coût d’un déménagement à Lyon dépend de plusieurs critères :

Le volume à transporter : entre 500 € pour un studio et 2 000 € pour une maison.

: entre 500 € pour un studio et 2 000 € pour une maison. La distance : un Lyon intra-muros coûtera moins cher qu’un déménagement depuis Nantes ou Bordeaux.

: un Lyon intra-muros coûtera moins cher qu’un déménagement depuis Nantes ou Bordeaux. La période : déménager en haute saison (mai à septembre) ou le week-end est plus onéreux.

: déménager en haute saison (mai à septembre) ou le week-end est plus onéreux. L’accessibilité : escaliers étroits, absence d’ascenseur ou nécessité d’un monte-meuble peuvent augmenter la facture.

💡 Bon à savoir : pensez à la location d'un camion de déménagement pour réduire significativement le coût du déménagement.

Comment déménager à Lyon pour moins cher ?

Un déménagement à Lyon pas cher est possible grâce à quelques astuces :

Faire du tri avant de partir pour réduire le volume à transporter.

avant de partir pour réduire le volume à transporter. Récupérer des cartons gratuitement dans les supermarchés ou auprès de proches.

dans les supermarchés ou auprès de proches. Éviter la haute saison et privilégier un déménagement en semaine.

et privilégier un déménagement en semaine. Partager les frais via le déménagement en groupage.

via le déménagement en groupage. Louer un utilitaire adapté à vos besoins réels, ni trop petit, ni surdimensionné.

Quelles démarches administratives anticiper à Lyon ?

Avant et après votre déménagement, certaines formalités sont incontournables :

Prévenir votre bailleur et mettre fin à votre ancien contrat de location.

Signaler votre changement d’adresse auprès de La Poste, des banques, des assurances et des administrations (CAF, impôts, sécurité sociale).

auprès de La Poste, des banques, des assurances et des administrations (CAF, impôts, sécurité sociale). Souscrire vos nouveaux contrats d’énergie et d’internet.

Réserver une place de stationnement pour le camion via la mairie de Lyon.

via la mairie de Lyon. Inscrire vos enfants dans leur nouvelle école ou collège.

Transports : se déplacer facilement après son installation

Le réseau TCL (Transports en Commun Lyonnais) est l’un des plus performants de France :

4 lignes de métro, 6 lignes de tramway, plus de 130 lignes de bus et 2 funiculaires.

Des abonnements accessibles à partir d’environ 60 €/mois.

Des solutions de mobilité douce : vélo, trottinette, covoiturage.

Carrefour Location : votre allié pour déménager à Lyon

Un déménagement à Lyon rime souvent avec location d’utilitaire. Chez Carrefour Location, vous trouverez une large gamme de véhicules adaptés à tous les besoins :

Camions de 6 m³ pour les studios.

Utilitaires de 12 m³ pour les T2/T3.

Camions de déménagement 20 m³ avec hayon pour les grands volumes.

La location peut se faire à la demi-journée (uniquement en agence), à la journée au week-end ou plus encore, avec des tarifs compétitifs.

Astuce : réservez votre camion en avance pour être sûr de trouver le bon volume au meilleur prix, surtout pendant l’été ou les week-ends.

Déménagement à Lyon : ce qu'il faut retenir pour déménager au meilleur prix et sans stress

Un déménagement à Lyon se prépare soigneusement : choix du quartier, organisation des démarches, calcul du budget et sélection du bon véhicule. Grâce à ses atouts uniques, la capitale des Gaules est une ville où il fait bon s’installer, que ce soit pour étudier, travailler ou fonder une famille.

Et pour vous simplifier la vie, Carrefour Location vous accompagne avec ses utilitaires pratiques et accessibles partout en France.

Lyon vous attend, il ne reste plus qu’à faire vos cartons !