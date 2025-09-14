Déménager seul : guide complet pour réussir son déménagement sans stress

Déménager seul : est-ce vraiment possible et avantageux ?

Déménager est une étape importante dans une vie. C’est souvent synonyme de nouveauté et d’excitation, mais aussi de stress et d’organisation. Quand vient le moment de faire ses cartons, beaucoup se posent la question : faut-il déménager seul ou faire appel à des professionnels ?

La réponse dépend de nombreux critères : volume d’affaires, budget, distance entre les deux logements, disponibilité d’amis ou de proches… Bonne nouvelle : déménager seul est tout à fait possible, à condition d’anticiper et de bien s’équiper. Dans ce guide, vous trouverez toutes les clés pour organiser votre déménagement sans stress, étape par étape.

Pourquoi choisir de déménager seul ?

Quels sont les avantages de déménager seul ?

Le principal atout est le budget. Faire appel à des déménageurs peut coûter plusieurs milliers d’euros. En gérant vous-même votre déménagement, vous réduisez considérablement la facture.

Autres bénéfices :

Liberté et flexibilité : vous choisissez vos horaires, vos priorités et votre rythme.

: vous choisissez vos horaires, vos priorités et votre rythme. Contrôle total : aucun risque de voir vos affaires manipulées par d’autres.

: aucun risque de voir vos affaires manipulées par d’autres. Économie sur les petits volumes : pour un studio ou un T2, déménager seul est souvent la solution la plus logique.

Les limites du déménagement seul

Déménager seul ne veut pas dire tout faire vraiment seul : certains meubles ou appareils électroménagers sont impossibles à transporter sans aide. De plus, il faut prendre en compte :

le risque de blessure (mal de dos, chutes, coupures),

la fatigue liée aux allers-retours,

le temps d’organisation plus long,

les coûts cachés (location de matériel, carburant, péages).

C’est pourquoi une bonne préparation est la clé d’un déménagement réussi.

Étape 1 : préparer son déménagement bien en amont

Quand commencer à préparer son déménagement ?

Idéalement, deux à trois mois avant la date prévue. Cela laisse le temps d’effectuer toutes les démarches administratives, de trouver des cartons et de réserver un véhicule utilitaire.

Les démarches administratives incontournables

Déménager seul signifie aussi gérer soi-même les formalités :

Déposer son préavis de départ (1 à 3 mois selon les cas).

(1 à 3 mois selon les cas). Informer les fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, eau) et internet.

Prévenir son assurance habitation pour assurer le nouveau logement dès l’entrée.

Faire son changement d’adresse auprès des administrations (impôts, CAF, Sécurité sociale, banque, employeur…).

auprès des administrations (impôts, CAF, Sécurité sociale, banque, employeur…). Prévoir une redirection temporaire du courrier avec La Poste.

Étape 2 : trier et organiser ses affaires

Pourquoi le tri est essentiel ?

Déménager seul est l’occasion parfaite pour alléger ses cartons. Plus vous transportez d’objets inutiles, plus vous perdez du temps et de l’énergie.

Conseils pratiques :

Vendre les objets dont vous n’avez plus besoin (petit électroménager, meubles).

Donner vêtements et bibelots à des associations.

Recycler ou jeter ce qui est vraiment inutilisable.

Comment calculer le volume à déménager ?

Le volume de vos biens détermine la taille du camion à louer. On estime en moyenne :

10 m³ pour un studio,

pour un studio, 15 m³ pour un T2,

pour un T2, 20 m³ ou plus pour une maison.

Étape 3 : trouver cartons et matériel de déménagement

Où trouver des cartons gratuitement ?

Supermarchés (livraisons régulières).

Pharmacies et commerces de proximité.

Plateformes d’échanges entre particuliers.

Découvrez nos astuces pour obtenir et remplir vos cartons.

Le matériel indispensable pour déménager seul

Cartons de tailles variées.

Scotch de qualité.

Papier bulle ou couvertures pour protéger les objets fragiles.

Diable et sangles pour transporter l’électroménager.

Gants de protection pour éviter les blessures.

Carrefour Location propose des couvertures et diables à louer. Vous pouvez les ajouter directement lors de votre réservation en ligne d'un camion.

Étape 4 : organiser le transport des meubles et cartons

Comment déplacer ses meubles seul ?

Démonter au maximum (lits, armoires, étagères).

Protéger les surfaces fragiles avec couvertures et film étirable.

Utiliser un diable pour les gros électroménagers.

Demander un coup de main ponctuel à des voisins ou amis disponibles.

L’importance d’un véhicule adapté

Même avec une voiture, déménager seul devient vite un casse-tête si le volume est important. La solution la plus pratique reste la location d’un utilitaire.

Étape 5 : louer un véhicule utilitaire pour déménager

Comment choisir la taille du camion ?

Petite camionnette (5 à 7 m³) : parfait pour un studio ou un petit T1.

: parfait pour un studio ou un petit T1. Fourgon moyen (10 à 15 m³) : adapté pour un T2/T3.

: adapté pour un T2/T3. Grand camion (20 à 30 m³) : idéal pour une maison familiale.

💡 Bon à savoir : il vaut mieux prendre un peu plus grand que trop petit, pour éviter les allers-retours inutiles.

Camion de déménagement : la solution Carrefour Location

Carrefour Location met à disposition une large gamme d’utilitaires adaptés aux déménagements. Que vous ayez besoin d’une petite camionnette ou d’un grand fourgon, vous trouverez un véhicule correspondant à votre volume.

Points importants :

Permis B suffisant pour la totalité des utilitaires.

Réservation simple et rapide en ligne ou en magasin.

Tarifs compétitifs, pour un déménagement économique.

Assurance tous risques et assistance 24/24 incluses

Ajour d'un 2nd conducteur inclus

Annulation gratuite jusqu'à 48h avant la prise du véhicule

Des agences partout en France

💡 Bon à savoir : en choisissant le bon gabarit de camion, vous optimisez vos trajets et réduisez votre budget carburant.

Étape 6 : le jour J – réussir son déménagement seul

Comment organiser le chargement du camion ?

Commencer par les meubles les plus lourds. Placer les cartons lourds en bas, les plus légers au-dessus. Utiliser des sangles pour éviter que les objets ne bougent. Garder un carton “essentiels” avec : papiers importants, produits de toilette, draps, chargeurs.

Prévoir du renfort si nécessaire

Même si vous déménagez seul, certaines étapes nécessitent une paire de bras supplémentaire. Prévenez vos proches à l’avance et organisez les rôles.

Étape 7 : après le déménagement

Vérifier l’état du logement quitté

Nettoyez, rebouchez les trous et laissez l’appartement en bon état pour récupérer votre caution.

S’installer rapidement

Un déménagement seul peut être fatigant. Déballez en priorité :

literie,

vaisselle de base,

vêtements pour la semaine.

Finaliser les démarches administratives

Vérifiez que tous vos contrats ont bien été transférés et que vos adresses sont mises à jour partout.

Combien coûte un déménagement seul ?

Les principaux postes de dépense

Location du camion : entre 50 et 150 € la journée selon la taille.

Carburant et péages : à estimer selon la distance.

Cartons et matériel : entre 30 et 100 € si vous devez les acheter.

Collations pour vos proches qui viennent aider.

💡 Estimation : 500 € en moyenne pour un déménagement seul, contre 1 500 € à 3 000 € avec des déménageurs.

Déménager seul ou avec des pros : que choisir ?

Quand il est préférable de déménager seul

Petit volume (studio, T2).

Distance courte.

Budget limité.

Disponibilité d’amis ou de proches pour aider.

Quand envisager un professionnel

Gros volume de mobilier.

Longue distance.

Contraintes de temps très serrées.

Besoin d’un service clé en main (emballage + transport + déballage).

Le budget n'est pas la priorité

Les risques d’un déménagement seul et comment les limiter

Blessures : bien s’équiper (gants, diable).

: bien s’équiper (gants, diable). Dégâts matériels : protéger avec couvertures et sangles.

: protéger avec couvertures et sangles. Fatigue et stress : planifier sur 2 jours si nécessaire.

: planifier sur 2 jours si nécessaire. Retards : réserver le camion à l’avance, demander les autorisations de stationnement.

Déménager seul, c’est possible avec la bonne organisation

Déménager seul peut sembler une montagne. Mais avec une checklist précise, du matériel adapté et un utilitaire bien choisi, c’est une solution économique et flexible. Carrefour Location vous accompagne avec des véhicules utilitaires variés, accessibles avec un simple permis B, pour déménager en toute sérénité.

Alors, prêt à relever le défi de déménager seul ?