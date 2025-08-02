Divorce ou séparation : qui garde la voiture ?

Une séparation ou un divorce engendre de nombreuses démarches, notamment lorsqu’il faut décider qui garde la voiture. Propriété commune, usage partagé, leasing en cours… Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Et si aucun accord n’est trouvé ou si le véhicule n’est plus disponible, la location de voiture peut être une alternative précieuse pour rester autonome.

 

En cas de divorce ou séparation : qui est propriétaire du véhicule ?

Si vous êtes mariés sous le régime de la communauté

Le véhicule appartient à 50/50, même s’il est au nom d’un seul conjoint.

  • Il faudra s’entendre ou passer par le juge pour attribuer le véhicule à l’un ou à l’autre.
  • Si aucun accord n’est trouvé, la voiture peut être vendue et le montant partagé.

 

Si vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens

Le véhicule appartient à celui qui l’a acheté ou financé.

  • Il devra en apporter la preuve (facture, crédit auto, relevé bancaire).
  • Aucune démarche judiciaire n’est requise s’il y a accord.

 

En concubinage ou pacs

Le principe est le même que pour la séparation de biens : le véhicule appartient à celui dont le nom figure sur la carte grise, sauf preuve contraire d’un achat commun.

 

Et si le véhicule est en leasing ou en location longue durée (LLD) ?

En cas de LOA ou LLD

  • Le véhicule appartient à l’organisme prêteur (ex : banque ou loueur)
  • L’un des ex-conjoints peut demander une reprise du contrat à son nom
  • Sinon, il peut être résilié ou racheté selon les conditions prévues

⚠️ Un désaccord peut entraîner des pénalités financières, notamment en cas de rupture anticipée du contrat.

 

Vous n’avez plus accès à la voiture ? Louez temporairement pour ne pas dépendre

Après une séparation, la priorité est de préserver son autonomie, surtout si vous travaillez, devez emmener les enfants ou gérer des déplacements réguliers.

 

Pourquoi choisir la location avec Carrefour Location ?

 

La location, une solution flexible pendant cette période

Vous pouvez louer une voiture :

  • En attendant l’attribution du véhicule familial
  • Si vous devez rendre une voiture de fonction ou de leasing partagée
  • Le temps de trouver un nouveau véhicule à acheter

💡 Astuce : si vous louez régulièrement le même type de voiture, cela peut vous aider à mieux choisir votre futur modèle personnel.

