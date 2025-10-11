Peut-on mettre de l’eau à la place du liquide de refroidissement ?

Comprendre les risques, les précautions et les solutions avec Carrefour Location

De nombreux conducteurs pensent qu’en cas de niveau bas, il est possible de remplacer le liquide de refroidissement par de l’eau. Après tout, l’eau refroidit, elle est gratuite et facilement disponible. Pourtant, ce réflexe apparemment logique peut avoir des conséquences mécaniques graves. Le liquide de refroidissement n’est pas de l’eau : c’est un fluide technique spécialement conçu pour résister à la chaleur, au froid et à la corrosion.

Dans cet article, nous expliquons pourquoi il est dangereux d’utiliser de l’eau à la place du liquide de refroidissement, comment réagir si votre moteur chauffe, et surtout, comment continuer à vous déplacer si votre voiture doit rester au garage grâce à Carrefour Location.

Pourquoi le liquide de refroidissement est-il indispensable au moteur ?

Le moteur à combustion interne d’une voiture produit énormément de chaleur lors de son fonctionnement. Sans système de refroidissement, cette chaleur pourrait déformer les pièces métalliques, faire bouillir l’huile moteur et causer la casse du moteur.

Le liquide de refroidissement est donc essentiel. En circulant dans le moteur et le radiateur, il permet de maintenir une température de fonctionnement stable, généralement entre 80 et 90 °C. Il joue aussi plusieurs rôles clés :

Il empêche le moteur de surchauffer.

Il protège les métaux de la corrosion.

Il évite le gel du circuit en hiver.

Il retarde l’ébullition en cas de fortes chaleurs.

Il lubrifie les joints et la pompe à eau.

Sans ce liquide spécifique, la longévité et la performance du moteur sont directement compromises.

Quelle est la différence entre l’eau et le liquide de refroidissement ?

L’eau a longtemps été utilisée dans les moteurs anciens, notamment avant l’apparition des liquides antigel modernes. Mais les moteurs d’aujourd’hui ne sont pas conçus pour fonctionner avec de l’eau seule.

Contrairement au liquide de refroidissement, l’eau présente plusieurs limites :

Elle gèle à 0 °C. En hiver, elle peut se transformer en glace, se dilater et provoquer des fissures dans le radiateur, les durites ou même le bloc moteur.

Elle bout à 100 °C. Dès que le moteur atteint une température élevée, l’eau s’évapore, laissant le moteur sans fluide de refroidissement.

Elle provoque la corrosion. L’eau du robinet contient du calcaire et des minéraux qui favorisent la rouille et l’encrassement du circuit.

Le liquide de refroidissement, lui, résiste à des températures extrêmes. Il empêche la formation de rouille, protège les composants en caoutchouc et conserve ses propriétés dans la durée. L’eau ne remplit aucune de ces fonctions.

De quoi est composé le liquide de refroidissement ?

Le liquide de refroidissement est un mélange technique élaboré à partir de plusieurs composants :

Environ 50 % d’eau déminéralisée pour éviter le dépôt de calcaire.

Environ 47 % de mono-éthylène glycol ou de propylène glycol, deux substances antigel qui abaissent le point de congélation et élèvent le point d’ébullition.

Environ 3 % d’additifs anticorrosion, anti-mousse et colorants.

Selon la composition, on distingue plusieurs types de liquides :

Type C : d’origine minérale, de couleur bleue ou verte. Il résiste jusqu’à environ -15 °C et convient surtout aux anciens moteurs.

Type D ou G : d’origine organique, de couleur jaune, rose ou orange. Il résiste à des températures de -35 °C à +155 °C et s’adapte aux moteurs modernes.

Type hybride : mélange de produits minéraux et organiques, offrant une durée de vie prolongée pouvant atteindre 5 ans.

Pour connaître le liquide adapté à votre véhicule, il suffit de consulter le carnet d’entretien du constructeur.

Peut-on mettre de l’eau à la place du liquide de refroidissement ?

En situation normale, la réponse est non. Le liquide de refroidissement ne peut pas être remplacé par de l’eau. Toutefois, il existe une exception : l’urgence.

Si vous constatez que le voyant de température moteur s’allume ou que de la vapeur s’échappe du capot, il est possible d’ajouter temporairement de l’eau pour rejoindre un garage, mais uniquement dans des conditions précises.

Voici la marche à suivre :

Garez-vous et coupez le moteur immédiatement.

Laissez le moteur refroidir avant d’ouvrir le capot.

Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion.

Si le niveau est trop bas et qu’aucun liquide adapté n’est disponible, ajoutez un peu d’eau déminéralisée.

Rejoignez la station-service ou le garage le plus proche sans prolonger la conduite.

Dès que possible, il faut purger complètement le système et remplir à nouveau avec le liquide recommandé. L’eau ne doit jamais rester dans le circuit plus de quelques heures de conduite.

Quels sont les risques si l’on roule avec de l’eau à la place du liquide de refroidissement ?

Rouler avec de l’eau peut sembler anodin sur quelques kilomètres, mais les risques sont importants dès que le moteur monte en température.

Voici les principales conséquences :

En hiver, l’eau gèle dans le radiateur, se dilate et provoque la casse de pièces internes.

En été, elle bout rapidement, s’évapore et laisse le moteur sans refroidissement.

À long terme, elle favorise la corrosion, la rouille et les dépôts calcaires.

Elle encrasse la pompe à eau, réduit le débit dans le radiateur et perturbe la régulation thermique.

Elle diminue l’efficacité du chauffage intérieur, qui dépend du circuit de refroidissement.

En résumé, l’eau peut dépanner sur quelques kilomètres, mais rouler avec de l’eau seule expose le moteur à des dommages coûteux et parfois irréversibles.

Peut-on mélanger de l’eau et du liquide de refroidissement ?

Certaines personnes complètent leur niveau de liquide de refroidissement avec de l’eau du robinet en pensant bien faire. Pourtant, cela modifie les propriétés du liquide et réduit sa performance.

Mélanger de l’eau et du liquide de refroidissement entraîne :

Une baisse du point d’ébullition, ce qui augmente le risque de surchauffe.

Une hausse du point de congélation, donc un risque de gel plus élevé.

Une dilution des additifs anticorrosion, réduisant la protection des métaux.

La formation de dépôts et de boues épaisses qui bouchent les conduits du radiateur.

En cas de nécessité, il vaut mieux ajouter un peu d’eau déminéralisée que de l’eau du robinet, mais uniquement en dépannage court. Ensuite, le circuit doit être rincé et rempli avec un liquide neuf du bon type.

Combien de temps peut-on rouler sans liquide de refroidissement ?

Rouler sans liquide de refroidissement est extrêmement risqué. Le moteur n’est plus refroidi et peut atteindre des températures critiques en quelques minutes.

Par temps froid, il est parfois possible de parcourir 10 à 20 minutes avant la surchauffe.

Par forte chaleur, cette durée chute à moins de 10 minutes.

Même sur une courte distance, cela peut suffire à endommager le joint de culasse, la pompe à eau ou le radiateur. Le coût des réparations peut rapidement dépasser plusieurs centaines d’euros.

En cas de voyant rouge ou de montée anormale de la température moteur, mieux vaut arrêter le véhicule, contacter un dépanneur et faire remorquer la voiture vers un garage.

Comment vérifier et entretenir le liquide de refroidissement ?

Un contrôle régulier du liquide de refroidissement permet d’éviter de nombreuses pannes. Voici les étapes essentielles :

Vérifiez le niveau : moteur froid, ouvrez le capot et repérez le vase d’expansion. Le niveau doit se situer entre les repères minimum et maximum. Observez la couleur : un liquide clair (rose, vert ou jaune) est en bon état. Un liquide trouble ou brun indique une dégradation. Complétez si nécessaire : ajoutez uniquement du liquide de la même couleur et du même type que celui déjà présent. Remplacez régulièrement : la vidange du liquide de refroidissement est recommandée tous les 2 à 4 ans selon le véhicule.

Lors de la purge, le circuit doit être vidé, rincé à l’eau déminéralisée, puis rempli avec du liquide neuf. Pensez à chasser les bulles d’air pour garantir une bonne circulation. Enfin, le liquide usagé doit être déposé en déchetterie : il est polluant et ne doit jamais être versé dans les canalisations.

Quels sont les dangers d’un mélange de liquides de refroidissement différents ?

Outre le risque lié à l’eau, mélanger deux liquides de refroidissement de types ou de couleurs différentes peut aussi être néfaste.

Les liquides minéraux (type C) et organiques (type D ou G) ne doivent jamais être mélangés.

Ce mélange provoque la formation d’un dépôt épais, appelé “boue de refroidissement”.

Ces dépôts bloquent les conduits du radiateur et entraînent une surchauffe du moteur.

En cas de doute, mieux vaut effectuer une vidange complète avant de remplir à nouveau le circuit avec le bon produit.

Que faire si votre voiture surchauffe à cause du liquide de refroidissement ?

Si votre véhicule commence à surchauffer, il est important d’adopter les bons réflexes :

Arrêtez-vous immédiatement et coupez le moteur.

Ne tentez jamais d’ouvrir le bouchon du radiateur tant que le moteur est chaud.

Laissez refroidir le moteur au moins 30 minutes.

Vérifiez ensuite le niveau du liquide de refroidissement.

Si le niveau est trop bas, ajoutez temporairement un peu d’eau déminéralisée pour rejoindre un garage.

Rouler avec un moteur en surchauffe est dangereux : vous risquez une casse moteur, voire un incendie.

Quels sont les bons réflexes à adopter pour éviter une panne de refroidissement ?

Pour prévenir les problèmes liés au liquide de refroidissement, quelques gestes simples suffisent :

Vérifiez régulièrement le niveau du liquide, surtout avant un long trajet.

Contrôlez la couleur et la propreté du liquide à chaque entretien.

Respectez les intervalles de vidange recommandés par le constructeur.

Utilisez toujours le type de liquide préconisé dans le carnet d’entretien.

Surveillez tout signe de fuite sous la voiture ou d’odeur de chaud après un trajet.

Faites vérifier le système de refroidissement dès que la température moteur s’élève anormalement.

Ces précautions prolongent la durée de vie de votre moteur et évitent les immobilisations imprévues.

Faut-il mettre de l’eau dans le liquide de refroidissement ?

Le liquide de refroidissement est un fluide technique essentiel au moteur.

L’eau ne possède ni les propriétés antigel, ni les additifs anticorrosion nécessaires.

L’eau peut dépanner temporairement en cas d’urgence, mais doit être remplacée rapidement.

Le mélange eau + liquide de refroidissement altère les performances et favorise la corrosion.

En cas de panne, mieux vaut arrêter le véhicule et contacter un professionnel.

Eau à la place du liquide de refroidissement : ce qu'il faut retenir

Mettre de l’eau à la place du liquide de refroidissement n’est pas une solution durable. Ce geste, souvent motivé par l’urgence, peut engendrer des dommages graves au moteur, allant de la surchauffe à la casse complète. Le liquide de refroidissement moderne est formulé pour résister aux conditions extrêmes et protéger l’ensemble du circuit de refroidissement.

En cas de surchauffe ou de fuite, agissez vite, faites contrôler votre véhicule et remplissez à nouveau le circuit avec le liquide adapté. Et si votre voiture reste immobilisée pour réparation, Carrefour Location vous accompagne avec une solution de mobilité flexible et économique, disponible partout en France.

