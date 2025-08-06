Erreur de carburant : que faire si vous vous trompez à la pompe ?

Faire le plein rapidement, tête ailleurs, et… catastrophe : vous vous rendez compte que vous avez mis le mauvais carburant. Pas de panique : cette erreur est fréquente et des solutions existent pour limiter les dégâts. Voici ce qu’il faut faire si vous mettez du diesel à la place de l’essence (ou inversement), ainsi que les bons réflexes à adopter.

Les deux erreurs les plus courantes

1. Mettre de l’essence dans un moteur diesel

C’est l’erreur la plus fréquente, car le pistolet d’essence sans plomb est plus fin que celui du diesel, ce qui le rend plus facile à insérer dans un réservoir diesel.

Conséquences :

L’essence n’a pas les mêmes propriétés lubrifiantes que le diesel.

Elle peut provoquer une surchauffe, endommager la pompe à injection et les injecteurs.

Ce qu’il faut faire :

N’allumez pas le moteur .

. N’enclenchez pas le contact , même pour écouter la radio.

, même pour écouter la radio. Appelez un professionnel pour vidanger le réservoir .

. Une fois le véhicule purgé et le bon carburant ajouté, vous pourrez repartir sans dommage majeur si l’erreur a été détectée à temps.

2. Mettre du diesel dans un moteur essence

Ce cas est plus rare, car le pistolet de diesel est plus large que celui de l’essence, ce qui le rend plus difficile à insérer dans une voiture essence.

Conséquences :

Le moteur peut caler rapidement.

Le véhicule émettra de la fumée noire.

Cela peut encrasser l’ensemble du système d’alimentation.

Ce qu’il faut faire :

Si vous vous rendez compte de l’erreur avant de démarrer , faites immédiatement vider le réservoir .

, faites immédiatement . Si vous avez roulé, il faudra envisager une intervention plus poussée (nettoyage du moteur, voire remplacement de certaines pièces).

Que faire en cas d'erreur de carburant ?

Voici un plan d’action rapide à suivre :

Ne démarrez pas ou coupez immédiatement le moteur si c’est déjà fait. Avertissez le personnel de la station-service. Appelez votre assurance ou une assistance automobile. Ne tentez pas de réparer vous-même (aspirer, vidanger, etc.).

Certaines assurances auto ou cartes bancaires incluent une assistance carburant : vérifiez vos garanties.

Combien coûte une erreur de carburant ?

Le coût varie selon les dégâts et le moment où vous réalisez votre erreur :

Si le moteur n’a pas été démarré : entre 150 € et 300 € pour une vidange complète.

pour une vidange complète. Si vous avez roulé avec le mauvais carburant : les frais peuvent grimper jusqu’à 1 500 € ou plus, en fonction des pièces à remplacer.

Pensez à vérifier si votre assurance prend en charge ce type d’intervention.

Comment éviter les erreurs de carburant ?

Quelques astuces simples permettent d’éviter ce genre de mésaventure :

Lisez bien les étiquettes sur la pompe et sur le bouchon de votre réservoir.

sur la pompe et sur le bouchon de votre réservoir. Collez un autocollant "diesel" ou "essence" sur la trappe à carburant.

Prenez votre temps à la pompe, surtout si vous conduisez une voiture qui n’est pas la vôtre.

En cas d’immobilisation : pensez à la location

Si votre voiture est immobilisée pour une vidange ou des réparations suite à une erreur de carburant, la location d'un véhicule peut être une solution pratique pour rester mobile.