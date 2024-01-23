Pourquoi louer avant d'acheter ? L'essai de votre futur véhicule avec Carrefour Location

Envisagez-vous d'acheter une nouvelle voiture ou un camion ? Pourquoi ne pas l'essayer d'abord avec Carrefour Location ?



L'importance d'essayer un véhicule avant son achat : Carrefour Location à votre service

Réaliser le test d'une voiture avant son achat

Pour bon nombre de particuliers, l'achat d'une voiture est un investissement important. Grâce à Carrefour Location, louez le modèle de votre choix pour un essai approfondi. Que ce soit la nouvelle Dacia Sandero réputée pour sa fiabilité, la Fiat 500 électrique pour une expérience de conduite silencieuse, ou le luxe d'une BMW ou d'une Mini, nous avons ce qu'il vous faut.

L'ère de l'électrique : essai d'une voiture électrique ou hybride (Tesla, Lynk & Co, Fiat 500, Zoé...)

Avec l'évolution du marché automobile et de la réglementation, la voiture électrique gagne du terrain. Cependant, beaucoup restent encore hésitants à franchir le pas. Pourquoi ne pas vous faire votre propre avis en essayant une Fiat 500 électrique ou encore une prestigieuse Tesla pour un week-end ?

Notre coup de cœur chez Carrefour Location ? Les Tesla Model 3 et Y, pour une immersion dans l'avenir de la conduite. Qui plus est, roulez sans frais dans nos Tesla : la recharge de ces véhicules est illimitée sur les superchargeurs de Tesla pendant toute votre location.

BMW, Mini, Tesla, Lynk & Co, Audi, Nissan, Renault, Fiat, Dacia, Combi... : essai d'une voiture à petit prix avant son achat

Profitez de notre large flotte de véhicules :

des citadines 4 ou 5 places pour rouler facilement dans les grandes villes

4 ou 5 places pour rouler facilement dans les grandes villes des berlines 5 places pour concilier confort et plaisir de conduite

5 places pour concilier confort et plaisir de conduite des SUV e t combispaces 5 places pour les familles

5 places pour les familles des monospaces 7 places et des vans 9 places pour les familles nombreuses

Acheter une voiture pas chère : tester la Dacia Sandero

Essayez la nouvelle Dacia Sandero pour seulement 4€ par jour (hors km parcourus) !

Tester une voiture en boîte automatique

Vous n'avez encore jamais eu l'occasion d'essayer une voiture automatique ? Profitez d'un large choix de véhicules chez Carrefour Location. L'essayer, c'est l'adopter !

Essai d'un camion ou d'une camionnette Fiat ou Renault : se faire son propre avis pour les professionnels exigeants

Artisans, entrepreneurs et professionnels du transport, votre camion est plus qu'un moyen de transport : c'est votre outil de travail. Testez le véhicule qui soutiendra votre activité quotidienne grâce à Carrefour Location. Assurez-vous que le modèle convienne à vos besoins spécifiques avant d'investir.

Pourquoi choisir Carrefour Location pour votre essai de véhicule ?

Reconnu meilleur loueur de l'année 2023 : Bénéficiez d'un service inégalé pour votre essai.

: Bénéficiez d'un service inégalé pour votre essai. Plus de 850 agences en France : Vous aurez forcement LE véhicule de vos rêves proche de chez vous.

: Vous aurez forcement LE véhicule de vos rêves proche de chez vous. Des tarifs compétitifs : essayer une voiture sans se ruiner.

Assurance tous risques incluse pour toutes nos locations : tester son futur véhicule en toute sérénité.

pour toutes nos locations : tester son futur véhicule en toute sérénité. Le 2nd conducteur est gratuit : Partagez l'essai avec un proche pour avoir un second avis.

: Partagez l'essai avec un proche pour avoir un second avis. Service clientèle d'exception : Nos équipes sont là pour vous accompagner dans votre choix.

Se faire son propre avis avant d'acheter une voiture ou un camion

L'achat d'un véhicule, qu'il soit pour un usage personnel et/ou professionnel, est une décision majeure. Avec Carrefour Location, faites-le en toute confiance. Testez, évaluez, et faites le bon choix pour vos futurs trajets.