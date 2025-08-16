Freins qui grincent : causes, risques et solutions

Un grincement de freins est un signe qu’il ne faut jamais ignorer. Qu’il s’agisse d’un sifflement, d’un couinement ou d’un bruit de frottement métallique, il indique généralement une usure des plaquettes ou des disques de frein. Mais d’autres causes peuvent aussi expliquer ces bruits. Dans cet article, nous faisons le point sur les origines possibles, les risques encourus et les solutions pour y remédier.

Pourquoi ma voiture fait-elle un bruit de grincement au freinage ?

Le bruit de grincement de freins survient généralement lorsque des éléments du système de freinage entrent en contact de façon anormale :

Plaquettes de frein usées : c’est la cause la plus fréquente. Lorsque le matériau de friction est trop mince, la partie métallique frotte directement contre le disque, produisant un bruit aigu et endommageant le système.

: c’est la cause la plus fréquente. Lorsque le matériau de friction est trop mince, la partie métallique frotte directement contre le disque, produisant un bruit aigu et endommageant le système. Disques de frein usés ou rouillés : un disque rayé, voilé ou présentant une fine couche de rouille peut générer des sifflements temporaires, notamment après un stationnement prolongé dans un environnement humide.

: un disque rayé, voilé ou présentant une fine couche de rouille peut générer des sifflements temporaires, notamment après un stationnement prolongé dans un environnement humide. Mauvais alignement des plaquettes : si elles ne sont pas correctement positionnées, elles peuvent toucher le disque de façon irrégulière et créer un bruit au freinage.

: si elles ne sont pas correctement positionnées, elles peuvent toucher le disque de façon irrégulière et créer un bruit au freinage. Freins neufs : il est possible qu’un léger grincement apparaisse après le remplacement des plaquettes. Cela peut être dû à un mauvais rodage, à de la poussière ou à un réglage imparfait.

: il est possible qu’un léger grincement apparaisse après le remplacement des plaquettes. Cela peut être dû à un mauvais rodage, à de la poussière ou à un réglage imparfait. Contamination : la présence de saleté, de poussière ou d’huile sur les plaquettes ou les disques peut aussi provoquer un bruit anormal.

Les freins qui grincent sont-ils dangereux ?

Oui, et le danger est réel. Un grincement persistant peut être le signe de plaquettes totalement usées. Dans ce cas, le freinage perd en efficacité, ce qui augmente considérablement la distance d’arrêt et met en danger le conducteur et les passagers.

À retenir :

Ignorer un bruit de freinage peut endommager les disques et entraîner une réparation bien plus coûteuse.

Un freinage inefficace peut rendre la voiture dangereuse à conduire.

Comment reconnaître des freins usés ?

Certains signes doivent alerter immédiatement :

Un grincement métallique répété lors de chaque freinage.

répété lors de chaque freinage. Une distance de freinage plus longue qu’à l’accoutumée.

qu’à l’accoutumée. Des vibrations dans la pédale de frein .

. Un témoin lumineux d’usure des plaquettes (sur certains modèles).

Des plaquettes mesurant moins de 3 mm d’épaisseur ou des disques présentant des rayures profondes.

Un contrôle visuel ou une inspection par un professionnel permet de confirmer l’usure.

Que faire si mes freins grincent ?

La solution dépend de la cause :

Changer les plaquettes si elles sont trop usées.

si elles sont trop usées. Remplacer ou rectifier les disques en cas de rayures ou de déformation.

en cas de rayures ou de déformation. Nettoyer/lubrifier le système de freinage si une contamination est détectée.

le système de freinage si une contamination est détectée. Régler les plaquettes si le problème provient d’un mauvais alignement.

Astuce sécurité : il est conseillé de vérifier l’état des freins tous les 15 000 km et de remplacer les plaquettes environ tous les 30 000 à 45 000 km selon la conduite (ville, autoroute, routes de montagne).

Comment prolonger la durée de vie de ses freins ?

Anticiper le freinage : lever le pied tôt pour éviter les freinages brusques.

: lever le pied tôt pour éviter les freinages brusques. Privilégier l’éco-conduite : conduite fluide = usure réduite.

: conduite fluide = usure réduite. Utiliser le frein moteur en rétrogradant plutôt que de solliciter constamment les freins.

en rétrogradant plutôt que de solliciter constamment les freins. Voyager léger : une voiture chargée use plus rapidement les freins.

: une voiture chargée use plus rapidement les freins. Faire entretenir régulièrement son véhicule pour détecter l’usure avant qu’elle ne devienne critique.

Faut-il s’inquiéter d’un grincement ponctuel ?

Un grincement occasionnel (après une nuit humide, par exemple) peut être bénin : il disparaît généralement après quelques kilomètres, le temps que la rouille superficielle s’enlève.

En revanche, un bruit récurrent ou qui s’aggrave doit absolument être pris au sérieux.

Freins qui grincent : que retenir si votre voiture fait du bruit au freinage ?

Un bruit de grincement au freinage n’est jamais à négliger. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un signe d’usure des plaquettes de frein. Attendre trop longtemps avant d’agir peut non seulement coûter plus cher en réparations, mais surtout mettre votre sécurité en danger.

Un bruit de grincement au freinage n'est jamais à négliger. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un signe d'usure des plaquettes de frein. Attendre trop longtemps avant d'agir peut non seulement coûter plus cher en réparations, mais surtout mettre votre sécurité en danger.