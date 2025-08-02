Impact sur pare-brise : que faire et peut-on continuer à rouler ?

Un petit éclat sur votre pare-brise peut sembler anodin… mais il peut rapidement se transformer en fissure dangereuse et coûteuse. Que faire en cas d’impact ? Peut-on encore rouler ? Comment gérer les réparations tout en restant mobile ? On vous explique tout, avec une solution simple : la location de véhicule temporaire.

 

Pourquoi un impact sur le pare-brise est-il à prendre au sérieux ?

Même minime, un impact peut :

  • Réduire la visibilité du conducteur
  • Fragiliser la structure du pare-brise
  • Se transformer en fissure étendue avec les vibrations ou le froid
  • Engendrer un refus au contrôle technique

📌 Il est donc important de réagir rapidement, même si l’impact semble petit.

 

Peut-on rouler avec un impact sur le pare-brise ?

C’est possible… mais pas dans tous les cas.

Vous pouvez rouler si :

  • L’impact mesure moins de 2,5 cm
  • Il se trouve en dehors du champ de vision du conducteur
  • Il n’y a pas plus de 3 impacts visibles

 

Attention :

Vous ne devez pas rouler si :

  • L’impact se situe dans la zone de vision du conducteur
  • Il a déjà commencé à se fissurer
  • Il menace la sécurité en cas de choc

🔍 En cas de doute, faites appel à un professionnel pour évaluer les risques.

 

Réparer ou remplacer le pare-brise : que choisir ?

  • Si l’impact est petit et localisé : une réparation à la résine peut suffire (en 30 à 45 minutes).
  • Si l’impact est trop étendu ou fissuré : le pare-brise doit être remplacé.

💡 Bon à savoir : certains contrats d’assurance auto couvrent ces réparations sans franchise.

 

Que faire juste après avoir constaté l’impact ?

  1. Prenez des photos de l’impact
  2. Contactez votre assureur pour savoir si vous êtes couvert
  3. Prenez rendez-vous rapidement chez un professionnel (garagiste, centre de vitrage)
  4. Envisagez une location de véhicule temporaire si vous devez immobiliser votre voiture

 

Réparation de pare-brise et assurance : qui paie quoi ?

  • Petite réparation (résine) : l'assurance prend en charge, souvent sans franchise
  • Remplacement complet : l'assurance prend en charge, avec franchise selon le contrat
  • Impact non réparé et aggravation : pas de prise en charge si négligence avérée

📄 Pensez à vérifier les garanties bris de glace dans votre contrat.

 

Contrôle technique : un pare-brise impacté peut-il entraîner un refus ?

Oui. Si l’impact :

  • Est situé dans le champ de vision
  • Mesure plus de 2,5 cm
  • Présente des risques de fissure

…alors il peut justifier une contre-visite obligatoire.

 

Louer une voiture pendant la réparation du pare-brise

Pourquoi louer un véhicule temporairement ?

  • Votre véhicule est immobilisé plusieurs heures ou jours
  • Vous avez besoin de rester mobile pour travailler ou vous déplacer
  • Votre assurance ne couvre pas de véhicule de remplacement

 

👉 Avec Carrefour Location, vous pouvez louer une voiture proche de chez vous, à prix attractif, même pour une courte durée.

