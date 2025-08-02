Impact sur pare-brise : que faire et peut-on continuer à rouler ?
Un petit éclat sur votre pare-brise peut sembler anodin… mais il peut rapidement se transformer en fissure dangereuse et coûteuse. Que faire en cas d’impact ? Peut-on encore rouler ? Comment gérer les réparations tout en restant mobile ? On vous explique tout, avec une solution simple : la location de véhicule temporaire.
Pourquoi un impact sur le pare-brise est-il à prendre au sérieux ?
Même minime, un impact peut :
- Réduire la visibilité du conducteur
- Fragiliser la structure du pare-brise
- Se transformer en fissure étendue avec les vibrations ou le froid
- Engendrer un refus au contrôle technique
📌 Il est donc important de réagir rapidement, même si l’impact semble petit.
Peut-on rouler avec un impact sur le pare-brise ?
C’est possible… mais pas dans tous les cas.
Vous pouvez rouler si :
- L’impact mesure moins de 2,5 cm
- Il se trouve en dehors du champ de vision du conducteur
- Il n’y a pas plus de 3 impacts visibles
Attention :
Vous ne devez pas rouler si :
- L’impact se situe dans la zone de vision du conducteur
- Il a déjà commencé à se fissurer
- Il menace la sécurité en cas de choc
🔍 En cas de doute, faites appel à un professionnel pour évaluer les risques.
Réparer ou remplacer le pare-brise : que choisir ?
- Si l’impact est petit et localisé : une réparation à la résine peut suffire (en 30 à 45 minutes).
- Si l’impact est trop étendu ou fissuré : le pare-brise doit être remplacé.
💡 Bon à savoir : certains contrats d’assurance auto couvrent ces réparations sans franchise.
Que faire juste après avoir constaté l’impact ?
- Prenez des photos de l’impact
- Contactez votre assureur pour savoir si vous êtes couvert
- Prenez rendez-vous rapidement chez un professionnel (garagiste, centre de vitrage)
- Envisagez une location de véhicule temporaire si vous devez immobiliser votre voiture
Réparation de pare-brise et assurance : qui paie quoi ?
- Petite réparation (résine) : l'assurance prend en charge, souvent sans franchise
- Remplacement complet : l'assurance prend en charge, avec franchise selon le contrat
- Impact non réparé et aggravation : pas de prise en charge si négligence avérée
📄 Pensez à vérifier les garanties bris de glace dans votre contrat.
Contrôle technique : un pare-brise impacté peut-il entraîner un refus ?
Oui. Si l’impact :
- Est situé dans le champ de vision
- Mesure plus de 2,5 cm
- Présente des risques de fissure
…alors il peut justifier une contre-visite obligatoire.
Louer une voiture pendant la réparation du pare-brise
Pourquoi louer un véhicule temporairement ?
- Votre véhicule est immobilisé plusieurs heures ou jours
- Vous avez besoin de rester mobile pour travailler ou vous déplacer
- Votre assurance ne couvre pas de véhicule de remplacement
