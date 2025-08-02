Impact sur pare-brise : que faire et peut-on continuer à rouler ?

Un petit éclat sur votre pare-brise peut sembler anodin… mais il peut rapidement se transformer en fissure dangereuse et coûteuse. Que faire en cas d’impact ? Peut-on encore rouler ? Comment gérer les réparations tout en restant mobile ? On vous explique tout, avec une solution simple : la location de véhicule temporaire.

Pourquoi un impact sur le pare-brise est-il à prendre au sérieux ?

Même minime, un impact peut :

Réduire la visibilité du conducteur

du conducteur Fragiliser la structure du pare-brise

la structure du pare-brise Se transformer en fissure étendue avec les vibrations ou le froid

avec les vibrations ou le froid Engendrer un refus au contrôle technique

📌 Il est donc important de réagir rapidement, même si l’impact semble petit.

Peut-on rouler avec un impact sur le pare-brise ?

C’est possible… mais pas dans tous les cas.

Vous pouvez rouler si :

L’impact mesure moins de 2,5 cm

Il se trouve en dehors du champ de vision du conducteur

Il n’y a pas plus de 3 impacts visibles

Attention :

Vous ne devez pas rouler si :

L’impact se situe dans la zone de vision du conducteur

Il a déjà commencé à se fissurer

Il menace la sécurité en cas de choc

🔍 En cas de doute, faites appel à un professionnel pour évaluer les risques.

Réparer ou remplacer le pare-brise : que choisir ?

Si l’impact est petit et localisé : une réparation à la résine peut suffire (en 30 à 45 minutes).

peut suffire (en 30 à 45 minutes). Si l’impact est trop étendu ou fissuré : le pare-brise doit être remplacé.

💡 Bon à savoir : certains contrats d’assurance auto couvrent ces réparations sans franchise.

Que faire juste après avoir constaté l’impact ?

Prenez des photos de l’impact Contactez votre assureur pour savoir si vous êtes couvert Prenez rendez-vous rapidement chez un professionnel (garagiste, centre de vitrage) Envisagez une location de véhicule temporaire si vous devez immobiliser votre voiture

Réparation de pare-brise et assurance : qui paie quoi ?

Petite réparation (résine) : l'assurance prend en charge, souvent sans franchise

Remplacement complet : l'assurance prend en charge, avec franchise selon le contrat

Impact non réparé et aggravation : pas de prise en charge si négligence avérée

📄 Pensez à vérifier les garanties bris de glace dans votre contrat.

Contrôle technique : un pare-brise impacté peut-il entraîner un refus ?

Oui. Si l’impact :

Est situé dans le champ de vision

Mesure plus de 2,5 cm

Présente des risques de fissure

…alors il peut justifier une contre-visite obligatoire.

Louer une voiture pendant la réparation du pare-brise

Pourquoi louer un véhicule temporairement ?

Votre véhicule est immobilisé plusieurs heures ou jours

Vous avez besoin de rester mobile pour travailler ou vous déplacer

pour travailler ou vous déplacer Votre assurance ne couvre pas de véhicule de remplacement

👉 Avec Carrefour Location, vous pouvez louer une voiture proche de chez vous, à prix attractif, même pour une courte durée.