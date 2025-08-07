Jardinage : que faire des déchets verts de votre jardin ?

L’entretien des espaces verts génère des déchets nécessitant une gestion responsable. Voici ce qu’il faut savoir : règles en vigueur, tarifs habituels et les alternatives écologiques pour ne pas enfreindre la loi.

Bruler les déchets verts : pourquoi c'est interdit ?

Depuis le décret de 2016, les déchets végétaux (tonte, branches, feuilles mortes) ne sont plus considérés comme des ordures ménagères : leur combustion à l'air libre est proscrite, sauf dérogation préfectorale exceptionnelle (disease, parasites…) .

Cette pratique est interdite dans toutes les zones, notamment urbaines, périurbaines et rurales lorsque la commune dispose d’une collecte ou d’une déchèterie (sans exception locale non autorisée) .

Quelles sanctions en cas d’incinération illégale de déchets verts ?

Le brûlage des déchets verts peut entraîner une amende jusqu’à 750 € (article 131-13 du Code pénal). Ce montant peut augmenter si les déchets brûlés sont considérés comme dangereux ou mélangés à d’autres matériaux toxiques.

Solutions alternatives pour éliminer ou valoriser vos déchets végétaux après le jardinage

Compostage et paillage

Composter les déchets verts (feuilles, herbes, végétaux broyés) est non seulement écologique, mais enrichit aussi naturellement votre sol. Le paillage, avec des branches ou résidus broyés, permet de protéger le sol tout en limitant l’arrosage.

Collecte sélective ou déchèterie

Déposez vos déchets verts en déchèterie ou via les services municipaux de collecte (souvent par bacs ou fagots). Ce mode de prise en charge est encadré localement, généralement gratuit, et bien plus sûr pour l’environnement.

Ramassage professionnel

Faire appel à un service local de ramassage des déchets verts, via benne ou sac dédié, coûte en général entre 25 € et 35 € par m³. Ces prestataires collectent les végétaux pour les valoriser ensuite (compostage ou méthanisation).

Pourquoi ces règles sont essentielles

Le brûlage à l’air libre des déchets verts libère des polluants nocifs (PM2.5, NOx, COV, dioxines…), responsables de nombreux problèmes respiratoires et environnementaux. À titre d’exemple, brûler 50 kg de végétaux équivaut à parcourir plusieurs milliers de kilomètres en voiture diesel en termes de particules émises.

Que faire si vous avez beaucoup de déchets verts à transporter ?

Pour des volumes importants (taille d’arbre, démoussage), la location d’un camion benne est une solution pratique : empruntez une benne, déposez-y vos déchets, et transportez-les jusqu’à la déchèterie ou votre partenaire de collecte.

