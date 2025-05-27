LCD, LMD, LLD, LOA : quelles différences entre ces différentes formules de location de voiture ?

Location Courte Durée (LCD) : flexibilité pour les besoins ponctuels

La Location Courte Durée, c’est la formule la plus connue : elle permet de louer un véhicule pour une journée, un week-end, une semaine ou quelques semaines. Elle est idéale pour :

Un déménagement

Un déplacement professionnel

Des vacances ou un road trip

Le remplacement temporaire de son propre véhicule



Chez Carrefour Location, c’est le cœur de notre service. Vous réservez en ligne, vous choisissez votre véhicule selon vos besoins, et vous le restituez à la fin de la période définie.

Avantages :

Flexibilité totale (choix des dates, du modèle, etc.)

Pas d’engagement

Large choix de véhicules





Location Moyenne Durée (LMD) : entre souplesse et stabilité

La Location Moyenne Durée concerne généralement des périodes allant de 1 à 12 mois. Elle s’adresse souvent aux professionnels ou aux particuliers qui ont un besoin temporaire mais régulier d’un véhicule, par exemple :

Une mission de travail à durée déterminée

L’attente d’un véhicule neuf

Un stage longue durée ou une période de transition



Avantages :

Plus économique que la location courte durée prolongée

Sans engagement à long terme

Véhicule souvent récent, avec entretien inclus



À noter : la LMD est encore peu courante chez les loueurs grand public, mais elle tend à se démocratiser. Chez Carrefour Location, vous pouvez louer un véhicule jusqu’à 1 mois. Si vous souhaitez plus, votre agence pourra réaliser un nouveau contrat de 30 jours à l’issue de votre première location.

Location Longue Durée (LLD) : rouler sans se soucier de la revente

La Location Longue Durée s’étend généralement sur 2 à 5 ans. Elle est pensée pour celles et ceux qui souhaitent utiliser une voiture neuve sans l’acheter. Vous payez un loyer fixe chaque mois, entretien et assistance inclus dans la plupart des cas. À la fin du contrat, vous restituez le véhicule.

Ce mode de location est particulièrement populaire auprès :

Des entreprises (flottes de véhicules)

Des particuliers qui veulent changer de voiture régulièrement



Avantages :

Pas de revente à gérer

Budget maîtrisé (entretien inclus)

Véhicule récent et fiable



Inconvénient : vous ne devenez jamais propriétaire du véhicule.

Location avec Option d’Achat (LOA) : louer pour mieux acheter

La Location avec Option d’Achat, aussi appelée leasing, vous permet de louer un véhicule avec la possibilité de l’acheter à la fin du contrat. Le principe est simple : vous payez un loyer mensuel pendant 2 à 5 ans, et à la fin, vous pouvez acquérir le véhicule à un prix défini dès la signature.

Public concerné :

Les particuliers souhaitant acheter progressivement un véhicule

Ceux qui hésitent encore entre location et achat





Avantages :

Flexibilité : vous testez le véhicule sur plusieurs années

Possibilité d’achat sans surprise

Aucun engagement d’achat si vous changez d’avis





Récapitulatif des différentes formules de location de voiture

Location de Courte Durée (LCD)

Durée : 1 jour à 1 mois

Propriétaire à la fin du contrat : ❌

Idéal pour : les besoins ponctuels

Location de Moyenne Durée (LMD)

Durée : 1 à 12 mois

Propriétaire à la fin du contrat : ❌

Idéal pour les besoins temporaires sans engagement

Location Longue Durée (LLD)

Durée : 2 à 5 ans

Propriétaire à la fin du contrat : ❌

Idéal pour : avoir un véhicule neuf, sans les contraintes liées à l’achat

Location avec Option d'Achat (LOA)

Durée : 2 à 5 ans

Propriétaire à la fin du contrat : ✅ (si achat)

Idéal pour : acheter en douceur après une phase de location

Chez Carrefour Location, nous sommes spécialisés dans la location courte durée. Nous vous accompagnons dans vos besoins de location à la journée, à la semaine ou même au mois, avec des véhicules disponibles dans toute la France. Et si vous avez besoin, un nouveau contrat pouvant aller jusqu'à 1 mois peut être refait autant de fois que vous le souhaitez à l'issue de votre location : parlez-en à votre agence !