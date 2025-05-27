LCD, LMD, LLD, LOA : quelles différences entre ces différentes formules de location de voiture ?
Location Courte Durée (LCD) : flexibilité pour les besoins ponctuels
La Location Courte Durée, c’est la formule la plus connue : elle permet de louer un véhicule pour une journée, un week-end, une semaine ou quelques semaines. Elle est idéale pour :
- Un déménagement
- Un déplacement professionnel
- Des vacances ou un road trip
- Le remplacement temporaire de son propre véhicule
Chez Carrefour Location, c’est le cœur de notre service. Vous réservez en ligne, vous choisissez votre véhicule selon vos besoins, et vous le restituez à la fin de la période définie.
Avantages :
- Flexibilité totale (choix des dates, du modèle, etc.)
- Pas d’engagement
- Large choix de véhicules
Location Moyenne Durée (LMD) : entre souplesse et stabilité
La Location Moyenne Durée concerne généralement des périodes allant de 1 à 12 mois. Elle s’adresse souvent aux professionnels ou aux particuliers qui ont un besoin temporaire mais régulier d’un véhicule, par exemple :
- Une mission de travail à durée déterminée
- L’attente d’un véhicule neuf
- Un stage longue durée ou une période de transition
Avantages :
- Plus économique que la location courte durée prolongée
- Sans engagement à long terme
- Véhicule souvent récent, avec entretien inclus
À noter : la LMD est encore peu courante chez les loueurs grand public, mais elle tend à se démocratiser. Chez Carrefour Location, vous pouvez louer un véhicule jusqu’à 1 mois. Si vous souhaitez plus, votre agence pourra réaliser un nouveau contrat de 30 jours à l’issue de votre première location.
Location Longue Durée (LLD) : rouler sans se soucier de la revente
La Location Longue Durée s’étend généralement sur 2 à 5 ans. Elle est pensée pour celles et ceux qui souhaitent utiliser une voiture neuve sans l’acheter. Vous payez un loyer fixe chaque mois, entretien et assistance inclus dans la plupart des cas. À la fin du contrat, vous restituez le véhicule.
Ce mode de location est particulièrement populaire auprès :
- Des entreprises (flottes de véhicules)
- Des particuliers qui veulent changer de voiture régulièrement
Avantages :
- Pas de revente à gérer
- Budget maîtrisé (entretien inclus)
- Véhicule récent et fiable
Inconvénient : vous ne devenez jamais propriétaire du véhicule.
Location avec Option d’Achat (LOA) : louer pour mieux acheter
La Location avec Option d’Achat, aussi appelée leasing, vous permet de louer un véhicule avec la possibilité de l’acheter à la fin du contrat. Le principe est simple : vous payez un loyer mensuel pendant 2 à 5 ans, et à la fin, vous pouvez acquérir le véhicule à un prix défini dès la signature.
Public concerné :
- Les particuliers souhaitant acheter progressivement un véhicule
- Ceux qui hésitent encore entre location et achat
Avantages :
- Flexibilité : vous testez le véhicule sur plusieurs années
- Possibilité d’achat sans surprise
- Aucun engagement d’achat si vous changez d’avis
Récapitulatif des différentes formules de location de voiture
Location de Courte Durée (LCD)
Durée : 1 jour à 1 mois
Propriétaire à la fin du contrat : ❌
Idéal pour : les besoins ponctuels
Location de Moyenne Durée (LMD)
Durée : 1 à 12 mois
Propriétaire à la fin du contrat : ❌
Idéal pour les besoins temporaires sans engagement
Location Longue Durée (LLD)
Durée : 2 à 5 ans
Propriétaire à la fin du contrat : ❌
Idéal pour : avoir un véhicule neuf, sans les contraintes liées à l’achat
Location avec Option d'Achat (LOA)
Durée : 2 à 5 ans
Propriétaire à la fin du contrat : ✅ (si achat)
Idéal pour : acheter en douceur après une phase de location
Chez Carrefour Location, nous sommes spécialisés dans la location courte durée. Nous vous accompagnons dans vos besoins de location à la journée, à la semaine ou même au mois, avec des véhicules disponibles dans toute la France. Et si vous avez besoin, un nouveau contrat pouvant aller jusqu'à 1 mois peut être refait autant de fois que vous le souhaitez à l'issue de votre location : parlez-en à votre agence !
