Carrefour Location : Votre alternative idéale pour louer un utilitaire près des magasins de meubles

Pourquoi compter uniquement sur Ikea, But ou Conforama pour la location d'utilitaires ? Carrefour Location est la solution avantageuse qui vous attend à deux pas de leurs magasins !

Lit, matelas, canapé, table... autant d'objets pour lesquels il est bien souvent impossible de se passer d'une location d'un utilitaire. Saviez-vous que de nombreux véhicules adaptés sont disponibles chez Carrefour ?

Pourquoi louer un camion chez Carrefour Location pour transporter vos meubles ?

Proximité : Nos agences sont très souvent situés à quelques minutes des grandes enseignes telles qu'IKEA, But ou Conforama, nos points de location sont facilement accessibles pour transporter vos achats.

Disponibilité : si votre magasin de meubles ne propose pas de véhicules ou qu'il manque de camions disponibles, nous vous assurons une vaste gamme d'options, même pendant les jours de grande affluence.

Diversité de flotte : Que vous ayez besoin de transporter une table basse ou une chambre complète, notre flotte variée répondra à tous vos besoins.

Tarifs compétitifs : Profitez de nos tarifs attractifs ! Nous vous invitons à comparer avec votre magasin de mobilier.

Comparer les camions et camionnettes avant de louer : les avantages exclusifs de Carrefour Location

Meilleur loueur de l'année : Notre dévouement à la satisfaction client nous a permis d'être reconnus comme le meilleur loueur de l'année. C'est une garantie de qualité que nous sommes fiers de vous offrir.

Assurance tous risques : Avec Carrefour Location, roulez l'esprit léger. Notre assurance tous risques vous protège contre les aléas, pour que vous puissiez vous concentrer sur vos nouveaux achats.

Second conducteur offert : Vous n'êtes pas seul à pouvoir conduire. Nous offrons la possibilité d'ajouter un second conducteur sans frais supplémentaires, pour un trajet plus flexible et détendu.

Ne laissez pas la question du transport ternir votre expérience shopping. Avec Carrefour Location, vous bénéficiez d'un service premium, reconnu et adapté à vos besoins. La prochaine fois que vous planifiez un achat de mobilier, pensez à nous pour un transport sans tracas et économique.