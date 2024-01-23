Louer un camion près des magasins de bricolage

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
location-camion-travaux-chantier-bricolage.jpg

Vous réalisez actuellement des travaux ? Vous avez besoin d'un camion pour transporter votre matériel acheté chez Castorama, Leroy Merlin ou encore Brico Dépôt ? Carrefour Location est la solution avantageuse qui vous attend à deux pas de leurs magasins !

Location d'un utilitaire chez Carrefour Location : La solution parfaite après vos achats de matériel de construction chez Castorama, Leroy Merlin, Brico Dépôt ...

Carrelage, parquet, tasseaux de bois... ce type de matériel est bien souvent impossible à transporter sans passer par la location d'un utilitaire. Saviez-vous que de nombreux véhicules adaptés sont disponibles chez Carrefour ? 

 

Pourquoi louer un camion chez Carrefour Location pour transporter vos meubles ?

  • Proximité : Nos agences sont très souvent situés à proximité des grandes enseignes telles que Leroy Merlin, Castorama ou Brico Dépôt. Nos 850 agences de location sont facilement accessibles pour transporter vos achats.
  • Disponibilité : si votre magasin de bricolage ne propose pas de véhicules ou qu'il manque de camions disponibles, nous vous assurons une vaste gamme d'options, même pendant les jours de grande affluence. Notamment des camions bennes parfaitement adaptés pour vos projets ! 
  • Diversité de flotte : Que vous ayez besoin de transporter du carrelage, des sacs de ciment ou encore des tasseaux de bois, notre flotte permet de réaliser tous vos projets.
  • Tarifs compétitifs : Profitez de nos tarifs attractifs ! Nous vous invitons à comparer avec votre magasin de bricolage.

 

Location d'une camionnette ou d'un camion :  avant de comparer avec les avantages exclusifs de Carrefour 

  • Meilleur loueur de l'année 2023 : La garantie d'une location de véhicule optimale !
  • Second conducteur offert : Vous n'êtes pas seul à pouvoir conduire. Nous offrons la possibilité d'ajouter un second conducteur sans frais supplémentaires, pour un trajet plus flexible et détendu.
  • Assurance tous risques incluse : Avec Carrefour Location, roulez l'esprit léger. Notre assurance tous risques vous protège contre les aléas, pour que vous puissiez vous concentrer sur vos nouveaux achats.

 

Louer un utilitaire chez Carrefour Location pour vos  chantiers

Ne laissez pas la question du transport ternir votre projet. Avec Carrefour Location, vous bénéficiez d'un service premium, reconnu et adapté à vos besoins. Pensez à regarder les véhicules disponibles dans nos agences situés près de votre magasin de bricolage ! 

Partager

LEROUX Baptiste

Responsable du site Carrefour Location

Baptiste Leroux anime le blog dédié à la location de véhicules. Découvrez tous ses conseils et astuces pour vous aider à louer le véhicule idéal selon vos besoins.

Ses derniers articles

Location d'un utilitaire

Nos camionnettes, camions de déménagement et fourgons sont prêts à vous aider !

Camion 20 m3

Camion 20 m3

location-fiat-fourgon-15m3-Carrefour

Fourgon

carrefour-location-fiat-ducato-8m3

Camionnette

Camion Benne

Camion Benne

Voir tous les utilitaires

Ces articles pourraient vous intéresser

Ajouter un conducteur additionnel, c’est gratuit avec Carrefour Location !

Ajouter un conducteur additionnel, c’est gratuit avec Carrefour Location !

Vous partez en vacances ou en week-end, en déplacement professionnel...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Quand rebrancher un congélateur après transport : Les délais à respecter

Quand rebrancher un congélateur après transport : Les délais à respecter

Vous venez de déménager ou d'acheter un nouveau congélateur et...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Découvrir les spécificités de la conduite en boîte auto

Conduire une voiture automatique : guide complet et astuces pour débutant

De plus en plus de conducteurs choisissent la boîte automatique,...

Publié le par LEROUX Baptiste