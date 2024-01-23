Louer un camion près des magasins de bricolage

Vous réalisez actuellement des travaux ? Vous avez besoin d'un camion pour transporter votre matériel acheté chez Castorama, Leroy Merlin ou encore Brico Dépôt ? Carrefour Location est la solution avantageuse qui vous attend à deux pas de leurs magasins !

Location d'un utilitaire chez Carrefour Location : La solution parfaite après vos achats de matériel de construction chez Castorama, Leroy Merlin, Brico Dépôt ...

Carrelage, parquet, tasseaux de bois... ce type de matériel est bien souvent impossible à transporter sans passer par la location d'un utilitaire. Saviez-vous que de nombreux véhicules adaptés sont disponibles chez Carrefour ?

Pourquoi louer un camion chez Carrefour Location pour transporter vos meubles ?

Proximité : Nos agences sont très souvent situés à proximité des grandes enseignes telles que Leroy Merlin, Castorama ou Brico Dépôt. Nos 850 agences de location sont facilement accessibles pour transporter vos achats.

Disponibilité : si votre magasin de bricolage ne propose pas de véhicules ou qu'il manque de camions disponibles, nous vous assurons une vaste gamme d'options, même pendant les jours de grande affluence. Notamment des camions bennes parfaitement adaptés pour vos projets !

Diversité de flotte : Que vous ayez besoin de transporter du carrelage, des sacs de ciment ou encore des tasseaux de bois, notre flotte permet de réaliser tous vos projets.

Tarifs compétitifs : Profitez de nos tarifs attractifs ! Nous vous invitons à comparer avec votre magasin de bricolage.

Location d'une camionnette ou d'un camion : avant de comparer avec les avantages exclusifs de Carrefour

Meilleur loueur de l'année 2023 : La garantie d'une location de véhicule optimale !

Second conducteur offert : Vous n'êtes pas seul à pouvoir conduire. Nous offrons la possibilité d'ajouter un second conducteur sans frais supplémentaires, pour un trajet plus flexible et détendu.

Assurance tous risques incluse : Avec Carrefour Location, roulez l'esprit léger. Notre assurance tous risques vous protège contre les aléas, pour que vous puissiez vous concentrer sur vos nouveaux achats.

Louer un utilitaire chez Carrefour Location pour vos chantiers

Ne laissez pas la question du transport ternir votre projet. Avec Carrefour Location, vous bénéficiez d'un service premium, reconnu et adapté à vos besoins. Pensez à regarder les véhicules disponibles dans nos agences situés près de votre magasin de bricolage !