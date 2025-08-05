Location de minibus pour club sportif : facilitez vos déplacements en équipe
Que vous soyez un club de football amateur, une équipe de handball, de rugby, ou tout autre collectif sportif, organiser les déplacements pour les compétitions est un véritable défi logistique. Heureusement, la location d’un minibus vous permet de gagner en autonomie, en confort et en convivialité.
Découvrez tous les avantages de la location de minibus pour les clubs sportifs, les modèles adaptés et nos conseils pour réserver au meilleur prix.
Pourquoi louer un minibus pour un club sportif ?
Un ou deux véhicules pour transporter toute l’équipe
Fini les grands convois ! En louant un ou deux minibus 9 places, vous transportez :
- Les joueurs
- Les encadrants
- Le matériel (ballons, sacs, équipements…)
Tout le monde voyage ensemble, dans une ambiance d’équipe.
Optimiser les déplacements
- Moins de stress pour l'organisation
- Moins de risques de retards ou de rendez-vous manqués
- Plus facile à stationner qu’un car
Idéal pour les déplacements régionaux ou les tournois à la journée.
Quel type de véhicule choisir ?
Chez Carrefour Location, vous trouverez des minibus 9 places confortables, adaptés aux besoins des clubs :
Minibus 9 places (type Renault Trafic, Peugeot Traveller)
- Conduite avec permis B (pas besoin de permis spécial)
- Grand coffre pour les sacs de sport et les équipements
- Climatisation, confort, sièges spacieux
- Idéal pour 9 personnes avec bagages
💡 Astuce : vérifiez toujours la capacité de rangement si vous transportez beaucoup de matériel ou des glacières.
Quand louer un minibus pour votre club ?
À l’occasion de :
- Déplacements hebdomadaires (championnats, ligues, coupes)
- Stages sportifs ou entraînements en extérieur
- Tournois interclubs ou compétitions régionales
- Séjours sportifs (colos, camp d’été, entraînements intensifs)
Plus besoin de faire appel à plusieurs parents bénévoles ou à des véhicules personnels. Le minibus devient votre QG mobile.
Quel budget prévoir pour la location d’un minibus ?
Les prix varient selon :
- L'agence
- La durée de location (tarif journalier dégressif selon la durée)
- La saison
- Le kilométrage réalisé
👉 Exemples de tarifs indicatifs :
- Journée : à partir de 65€
- Semaine : à partir de 61,63€ par jour
💡 Réservez tôt, notamment en période de vacances scolaires ou d’événements sportifs.
Avantages de louer chez Carrefour Location
Réseau national
De nombreuses agences Carrefour Location partout en France, proches des clubs et des centres sportifs.
Simplicité et rapidité
- Réservation en ligne 24h/24
- Documents simples à fournir
- Véhicules disponibles le jour J
Véhicules bien entretenus
Nos minibus sont régulièrement contrôlés pour garantir votre sécurité et celle de vos sportifs.
Check-list pour bien louer votre minibus sportif
- Prévoir le conducteur désigné : 21 ans minimum et permis B depuis 3 ans minimum
- Préparer les documents du conducteur : Permis B, pièce d'identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois, CB
- Prévoir le plein de carburant au retour : le véhicule est à restituer avec le même niveau d'essence
- Vérifier l’espace pour le matériel : sacs, gourdes, trousse de secours, etc.
- Planifier le trajet : Via Google Maps ou Waze pour l'optimiser
