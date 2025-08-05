Location de minibus pour club sportif : facilitez vos déplacements en équipe

Que vous soyez un club de football amateur, une équipe de handball, de rugby, ou tout autre collectif sportif, organiser les déplacements pour les compétitions est un véritable défi logistique. Heureusement, la location d’un minibus vous permet de gagner en autonomie, en confort et en convivialité.

Découvrez tous les avantages de la location de minibus pour les clubs sportifs, les modèles adaptés et nos conseils pour réserver au meilleur prix.

Pourquoi louer un minibus pour un club sportif ?

Un ou deux véhicules pour transporter toute l’équipe

Fini les grands convois ! En louant un ou deux minibus 9 places, vous transportez :

Les joueurs

Les encadrants

Le matériel (ballons, sacs, équipements…)

Tout le monde voyage ensemble, dans une ambiance d’équipe.

Optimiser les déplacements

Moins de stress pour l'organisation

Moins de risques de retards ou de rendez-vous manqués

Plus facile à stationner qu’un car

Idéal pour les déplacements régionaux ou les tournois à la journée.

Quel type de véhicule choisir ?

Chez Carrefour Location, vous trouverez des minibus 9 places confortables, adaptés aux besoins des clubs :

Minibus 9 places (type Renault Trafic, Peugeot Traveller)

Conduite avec permis B (pas besoin de permis spécial)

(pas besoin de permis spécial) Grand coffre pour les sacs de sport et les équipements

Climatisation, confort, sièges spacieux

Idéal pour 9 personnes avec bagages

💡 Astuce : vérifiez toujours la capacité de rangement si vous transportez beaucoup de matériel ou des glacières.

Quand louer un minibus pour votre club ?

À l’occasion de :

Déplacements hebdomadaires (championnats, ligues, coupes)

Stages sportifs ou entraînements en extérieur

Tournois interclubs ou compétitions régionales

Séjours sportifs (colos, camp d’été, entraînements intensifs)

Plus besoin de faire appel à plusieurs parents bénévoles ou à des véhicules personnels. Le minibus devient votre QG mobile.

Quel budget prévoir pour la location d’un minibus ?

Les prix varient selon :

L'agence

La durée de location (tarif journalier dégressif selon la durée)

La saison

Le kilométrage réalisé

👉 Exemples de tarifs indicatifs :

Journée : à partir de 65€

: à partir de 65€ Semaine : à partir de 61,63€ par jour

💡 Réservez tôt, notamment en période de vacances scolaires ou d’événements sportifs.

Avantages de louer chez Carrefour Location

Réseau national

De nombreuses agences Carrefour Location partout en France, proches des clubs et des centres sportifs.

Simplicité et rapidité

Réservation en ligne 24h/24

Documents simples à fournir

Véhicules disponibles le jour J

Véhicules bien entretenus

Nos minibus sont régulièrement contrôlés pour garantir votre sécurité et celle de vos sportifs.

Check-list pour bien louer votre minibus sportif

Prévoir le conducteur désigné : 21 ans minimum et permis B depuis 3 ans minimum

Préparer les documents du conducteur : Permis B, pièce d'identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois, CB

Prévoir le plein de carburant au retour : le véhicule est à restituer avec le même niveau d'essence

Vérifier l’espace pour le matériel : sacs, gourdes, trousse de secours, etc.

Planifier le trajet : Via Google Maps ou Waze pour l'optimiser

Réservez dès maintenant votre minibus pour votre club sportif

Que vous soyez entraîneur, responsable logistique ou parent bénévole, facilitez l’organisation de vos compétitions grâce à la location de minibus avec Carrefour Location :

➡️ Réservez un minibus 9 places pour votre club

➡️ Louez en ligne, récupérez le véhicule en magasin et partez l’esprit tranquille