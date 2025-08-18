Location voiture 6 places : louer un véhicule 6 personnes

Louer une voiture 6 places pour partir en vacances

Vous cherchez une location de voiture 6 places pour voyager confortablement en famille ou entre amis ? Que vous partiez à 6 personnes pour un week-end, un mariage ou des vacances, il est essentiel de trouver un véhicule spacieux et pratique. Carrefour Location vous propose une alternative parfaite : des voitures familiales de 7 à 9 places, idéales pour profiter d’un confort optimal.

 

Pourquoi louer une voiture 6 personnes ?

La location d’une voiture 6 places est la solution idéale quand un véhicule standard 5 places n’est pas suffisant. Les avantages sont nombreux :

  • Un seul véhicule pour tout le groupe : plus pratique et économique que deux voitures.
  • Confort pour tous les passagers : idéal pour les longs trajets ou les voyages avec enfants.
  • Espace généreux pour les bagages : valises, poussettes ou matériel sportif trouvent facilement leur place.
  • Polyvalence des modèles : monospace, SUV ou minibus selon vos besoins.

Même si la catégorie “6 places” est rare, nos véhicules de 7 à 9 sièges répondent parfaitement aux besoins d’une famille ou d’un groupe de 6 passagers.

 

Quels véhicules choisir : monospace ou minibus 6 places ?

Selon vos besoins, plusieurs options s’offrent à vous :

  • Monospaces 6 à 7 personnes : parfaits pour les familles, avec des sièges modulables et un grand coffre.
  • Minibus 6 à 9 passagers : la meilleure option si vous voulez encore plus d’espace et voyager en toute convivialité.

Carrefour Location met à disposition des monospaces et minibus de 7 à 9 places, la solution la plus pratique pour ceux qui recherchent une location de voiture 6 personnes.

 

Quel permis pour conduire un minibus ?

Les minibus jusqu'à 9 places se conduisent avec un permis B.

 

Quand louer une voiture 6 passagers ?

Une voiture 6 places (ou alternative 7-9 places) s’adapte à de nombreuses situations :

  • Voyages en famille : vacances, week-ends, séjours en bord de mer ou à la montagne.
  • Événements spéciaux : mariages, anniversaires, festivals ou sorties entre amis.
  • Déplacements professionnels : solution pratique pour transporter une équipe.
  • Transferts aéroport ou gare : tout le monde voyage ensemble, sans stress.

 

Comment louer une voiture 6 places avec Carrefour Location ?

La réservation est simple et rapide :

  1. Trouvez votre véhicule sur notre site de location en ligne,
  2. Choisissez vos dates et votre agence de départ.
  3. Sélectionnez un véhicule 7 à 9 places adapté à vos besoins (le nombre de sièges est indiqué lors de votre navigation).
  4. Finalisez votre réservation en ligne en quelques minutes.

 

Les avantages de Carrefour Location pour voyager à 6 personnes

En choisissant Carrefour Location, vous bénéficiez de :

  • Un large choix de véhicules récents et spacieux (SUV, monospaces, minibus).
  • Des agences partout en France, directement dans les magasins Carrefour.
  • Des prix compétitifs et transparents.
  • Assurance tous risques, assistance 24/24 et 2nd conducteur inclus pour rouler en toute tranquillité.

 

Où louer une voiture 6 places ? Chez Carrefour Location !

Si vous recherchez une location de voiture 6 places, Carrefour Location vous propose la solution parfaite : des véhicules 7 à 9 places qui offrent confort, espace et flexibilité. Que vous ayez besoin d’un monospace familial ou d’un minibus 6 passagers, vous trouverez facilement le modèle adapté à vos besoins. Réservez dès maintenant votre voiture pour 6 personnes et voyagez l’esprit tranquille.

 

 

Question fréquentes sur la location d'une voiture 6 places 

Quelle voiture choisir pour une location 6 places ?

Pour voyager à 6 personnes, les monospaces sont les plus adaptés. Carrefour Location propose également des minibus pour partir jusqu'à 9 personnes.

 

Peut-on louer une voiture 6 passagers chez Carrefour Location ?

Oui, même si la catégorie "6 places" n’existe pas toujours, nos véhicules de 7 à 9 places sont parfaitement adaptés pour transporter confortablement 6 passagers.

 

Combien coûte la location d’une voiture 6 places ?

Le prix dépend de la durée, du modèle et de la saison. Carrefour Location propose des tarifs compétitifs pour ses véhicules 7 à 9 places, la meilleure alternative à une location de voiture 6 personnes.

 

Une voiture 6 places a-t-elle assez de place pour les bagages ?

Oui, ce type de véhicule (ou son alternative 7-9 places) offre suffisamment d’espace pour transporter les bagages de tous les passagers, idéal pour les vacances et longs trajets.

 

Comment réserver une location voiture 6 places chez Carrefour Location ?

Il suffit de se rendre sur le site Carrefour Location, de choisir un véhicule 7 à 9 places, puis de réserver en ligne en quelques clics.

