Location voiture 7 places

Pourquoi choisir une voiture 7 places pour vos déplacements ?

Que ce soit pour un long trajet en famille, un week-end entre amis ou un déplacement professionnel nécessitant plus de place, la location d’un monospace 7 places est la solution idéale. Avec leur espace généreux, leur modularité et leur confort, ces véhicules permettent de voyager sereinement tout en transportant tous vos bagages.

Chez Carrefour Location, nous vous proposons notamment le Renault Grand Scenic, un monospace moderne et polyvalent capable d’accueillir jusqu’à 7 passagers dans d’excellentes conditions. Son habitacle spacieux, sa modularité intelligente et ses nombreuses technologies de sécurité en font le choix parfait pour tous vos déplacements.

Quels sont les avantages d’un monospace 7 places ?

Un véhicule 7 places offre une série d’atouts indéniables :

Espace généreux

: chaque passager dispose d’un siège confortable, y compris en troisième rangée. Modularité intelligente : sièges rabattables individuellement, banquette coulissante et plancher plat pour optimiser le volume de chargement.

Coffre volumineux

Confort de conduite

: suspensions soignées, sièges ergonomiques et climatisation bi ou tri-zone. Polyvalence : idéal aussi bien pour la ville grâce à sa maniabilité que pour les longues distances.

Le Renault Grand Scenic, par exemple, allie performance, faible consommation et technologies avancées comme le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien dans la voie et la caméra de recul.

Monospace 7 places : un véhicule adapté pour voyager avec des enfants ?

Absolument. Les monospaces 7 places comme le Grand Scenic disposent de fixations ISOFIX pour sièges auto, de portes à large ouverture et d’un espace suffisant pour installer plusieurs dispositifs de sécurité enfants. Les tablettes aviation intégrées permettent également aux plus jeunes de profiter de leurs jeux, livres ou collations pendant le voyage.

Peut-on utiliser un monospace comme utilitaire ?

Oui. Grâce à sa modularité, un véhicule 7 places peut se transformer rapidement en espace de chargement. En rabattant les sièges, le Grand Scenic offre un plancher plat et un volume proche de 2000 litres, idéal pour transporter des meubles, du matériel sportif ou de gros bagages. Le monospace et le bon compromis pour un usage mixte combinant transport de passagers et transport d'objets. Néanmoins, un utilitaire restera quoi qu'il arrive plus adapté au transport d'objets volumineux.

Comment louer un monospace 7 places chez Carrefour Location ?

Pour louer un Renault Grand Scenic, il suffit de disposer d’un permis B valide depuis au moins 3 ans, d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une carte bancaire au nom du conducteur principal.

Large réseau d’agences pour faciliter le retrait et le retour

Tarifs transparents et compétitifs

Réservation simple en ligne ou en magasin

Véhicules récents et régulièrement entretenus

Assurance tous risques et ajout d'un 2nd conducteur inclus dans toutes les locations

Pourquoi le Renault Grand Scenic 7 places et la voiture de location parfaite ?

Ce véhicule polyvalent s’adapte à toutes vos envies :

Vacances en famille

Stations de ski

Escapades en bord de mer

Road trips entre amis

Parcs d'attractions

Location voiture 7 places kilométrage illimité

Besoin de parcourir une longue distance (road trip, séjour à l'étranger...) ? Chez Carrefour Location, profitez d'un forfait kilométrique généreux et de la possibilité d'ajouter autant de kilomètres à votre location.

Le confort et la polyvalence au service de vos voyages

Louer un monospace 7 places chez Carrefour Location, c’est opter pour un véhicule spacieux, modulable et équipé des dernières technologies. Que vous partiez en vacances, que vous organisiez une sortie en groupe ou que vous ayez besoin de transporter du matériel, le Renault Grand Scenic est prêt à répondre à toutes vos attentes.

Réservez dès maintenant votre Renault Grand Scenic ou votre utilitaire sur le site Carrefour Location et profitez de la liberté de voyager à votre rythme.