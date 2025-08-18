Location voiture 8 places : louer un minibus 8 passagers

Vous préparez un déplacement en famille, un voyage entre amis ou un trajet professionnel avec plusieurs collègues ? La location de voiture 8 places est la solution idéale pour voyager ensemble dans le confort et la convivialité. Carrefour Location met à votre disposition des minibus 9 places, parfaitement adaptés à vos besoins lorsque vous cherchez une alternative pratique à la location de véhicule 8 passagers.

Pourquoi louer une voiture 8 places ?

Lorsque l’on voyage à 8 personnes, une voiture classique n’est pas suffisante. La location d’un minibus 8 places présente de nombreux avantages :

Un seul véhicule pour tout le groupe , plus économique et plus écologique que deux voitures.

, plus économique et plus écologique que deux voitures. Confort de conduite et d’assise : chaque passager dispose de son siège, sans compromis.

: chaque passager dispose de son siège, sans compromis. Espace pour les bagages : parfait pour les longs trajets, les vacances ou les séjours sportifs.

: parfait pour les longs trajets, les vacances ou les séjours sportifs. Polyvalence : un véhicule maniable en ville et stable sur autoroute.

En choisissant un véhicule 9 places, vous bénéficiez d’une grande flexibilité, idéale pour un groupe de 8 personnes… avec la possibilité d’embarquer un invité ou du matériel supplémentaire sans difficulté.

Quels types de véhicules 8 places choisir ?

Chez Carrefour Location, le minibus 9 places répondra à toutes vos attentes : spacieux et modulables, parfaits pour les familles nombreuses, les clubs sportifs ou les voyages de groupe.

Dans quelles situations louer un minibus 8 passagers ?

Une location de voiture 8 personnes est adaptée à de nombreux contextes :

Vacances en famille nombreuse : tout le monde voyage ensemble, sans multiplier les véhicules.

: tout le monde voyage ensemble, sans multiplier les véhicules. Événements privés ou sorties entre amis : mariages, festivals, week-ends… l’ambiance commence dès le trajet.

: mariages, festivals, week-ends… l’ambiance commence dès le trajet. Déplacements professionnels et séminaires : un seul véhicule pour toute une équipe, pratique et économique.

: un seul véhicule pour toute une équipe, pratique et économique. Escapades touristiques : road trip en France, excursions sportives ou séjours à la montagne avec tout l’équipement.

Comment louer un minibus 8 places avec Carrefour Location ?

La réservation se fait simplement en ligne :

Rendez-vous sur le site Carrefour Location. Sélectionnez vos dates et le lieu de départ. Choisissez un véhicule 9 places, parfait pour 8 passagers. Réservez en quelques clics et récupérez votre véhicule à l’agence la plus proche.

Les avantages Carrefour Location

En choisissant Carrefour Location pour votre location de minibus 8 places, vous bénéficiez de :

Une flotte variée et récente , incluant SUV, monospaces et minibus.

, incluant SUV, monospaces et minibus. Un réseau d’agences partout en France , proche de vos courses et lieux de vie.

, proche de vos courses et lieux de vie. Des prix compétitifs et transparents , sans frais cachés.

, sans frais cachés. Assurance tous risques + assistance 24/24 + ajout d'un 2nd conducteur inclus , pour rouler sereinement.

Où louer une voiture 8 places ? Rendez-vous chez Carrefour

Si vous cherchez une location de voiture 8 places, Carrefour Location est votre partenaire idéal. Nos véhicules de 9 sièges offrent tout le confort nécessaire pour voyager à 8 passagers, que ce soit pour les vacances, un événement ou un déplacement professionnel.

Réservez dès maintenant votre minibus avec Carrefour Location et profitez d’un voyage pratique, convivial et économique.

Question fréquente : location voiture et minibus 8 places

Peut-on louer une voiture 8 places chez Carrefour Location ?

Oui, Carrefour Location propose des minibus 9 places, parfaitement adaptés pour transporter confortablement 8 passagers.

Quelle est la différence entre une voiture 7, 8 et 9 places ?

Un véhicule 7 places est généralement un monospace ou un SUV. Les modèles 8 à 9 places correspondent souvent à des minibus, plus spacieux et modulables.

Combien coûte la location d’un minibus 8 personnes ?

Le tarif dépend de la durée, du lieu de location et du modèle choisi. Carrefour Location propose des prix compétitifs et transparents pour ses véhicules 9 places.

Faut-il un permis spécial pour louer une voiture 8 places ?

Non, un permis B standard suffit pour conduire un véhicule de 8 passagers chez Carrefour Location.

Comment réserver une voiture de location 8 places chez Carrefour ?

La réservation se fait en ligne : choisissez vos dates, votre agence, et sélectionnez un minibus 9 places adaptée à 8 passagers. Vous pouvez aussi réserver en magasin directement.