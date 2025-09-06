Location voiture aéroport Paris Charles-de-Gaulle pas cher | Carrefour Location

Location de voiture à l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle : la solution économique signée Carrefour Location

Voyager via l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (CDG), aussi connu sous le nom de Roissy, signifie transiter par l’une des plateformes aéroportuaires les plus importantes d’Europe. Chaque année, des millions de voyageurs y passent, que ce soit pour affaires, loisirs ou séjours prolongés. Beaucoup d’entre eux choisissent de louer une voiture pour se déplacer en toute liberté. Mais face aux tarifs parfois très élevés des loueurs directement installés dans l’aéroport, une alternative existe : Carrefour Location, situé à seulement 8 km de CDG, accessible en moins de 15 minutes en VTC/taxi ou en 25 minutes en transports en commun.

Dans cet article, nous allons comparer les solutions de location disponibles à l’aéroport Charles-de-Gaulle, décrypter les tendances de prix, donner des conseils pour économiser et montrer pourquoi Carrefour Location est l’option la plus intelligente pour louer une voiture près de Roissy-CDG.

Pourquoi louer une voiture à l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle ?

Quels sont les avantages de louer directement à CDG ?

Louer une voiture à Charles-de-Gaulle présente un avantage indéniable : la praticité. Dès votre arrivée, vous pouvez récupérer votre véhicule et partir directement vers votre destination. La majorité des loueurs internationaux tels que Sixt, Europcar, Hertz, Avis, Budget ou Thrifty disposent de comptoirs dans les terminaux (sauf au terminal 3, où l’accès se fait par navette).

Les services proposés incluent généralement :

Des horaires larges (souvent de 6h à minuit).

Une flotte variée : citadines, berlines, SUV, utilitaires.

Des options complémentaires comme GPS, sièges bébé, assurance supplémentaire.

C’est une solution simple, mais elle a un prix : les tarifs des agences présentes directement dans l’aéroport sont en moyenne 30 à 50 % plus chers que ceux pratiqués par des agences situées à proximité immédiate.

Combien coûte une location de voiture à CDG ?

Prix moyen d’une location à CDG : environ 52 €/jour.

environ 52 €/jour. Prix des loueurs traditionnels dans l’aéroport : environ 45€/jour pour une citadine.

environ 45€/jour pour une citadine. Évolution saisonnière : janvier est le mois le moins cher, juillet le plus cher.

Cela signifie qu’un voyageur qui reste une semaine à Paris peut facilement dépenser entre 250 et 400 € pour sa voiture, rien que sur la partie location en aéroport.

Carrefour Location : l’alternative 100 % malin

Où se situe l’agence Carrefour Location la plus proche de CDG ?

À seulement 8 km de l’aéroport Charles-de-Gaulle, l’agence Carrefour Location voisine se trouve à moins de 15 minutes en taxi ou VTC, et environ 25 minutes en transports en commun. Une proximité qui permet de récupérer son véhicule presque aussi vite qu’à l’aéroport, tout en réalisant des économies significatives.

Quels sont les avantages concrets de Carrefour Location par rapport aux loueurs de Roissy Charles-de-Gaulle ?

Des prix imbattables : Carrefour Location propose régulièrement des tarifs 40 % à 60 % inférieurs à ceux des loueurs situés directement dans l’aéroport. Notre premier prix est à 4€/jour (hors km parcourus). Un large choix de véhicules : citadines, berlines, SUV, minibus et utilitaires. Une politique transparente : pas de frais cachés, des conditions de location claires. La simplicité : réservation en ligne rapide et récupération du véhicule à l’agence Carrefour la plus proche. La flexibilité : options disponibles (conducteur supplémentaire, sièges bébé, assurance adaptée).

En combinant la réservation de votre voiture avec l’achat de votre séjour sur Voyages Carrefour, vous centralisez tout votre séjour avec Carrefour et maximisez vos économies !

Quels sont les meilleurs moments pour réserver une voiture à CDG ou à proximité ?

Il est préférable de réserver au moins 25 jours avant son voyage pour bénéficier de tarifs réduits. Réserver à la dernière minute à CDG expose à des prix gonflés, surtout en période estivale. Chez Carrefour Location, la stratégie gagnante est la même : anticiper. En réservant en ligne plusieurs semaines avant votre arrivée, vous bloquez un tarif bas et vous vous assurez de la disponibilité du modèle souhaité.

Quels types de voitures privilégier selon votre séjour à Paris ?

Court séjour en solo ou en couple : une citadine (type Renault Clio, Peugeot 208) est idéale pour circuler dans Paris.

: une citadine (type Renault Clio, Peugeot 208) est idéale pour circuler dans Paris. Séjour familial : un SUV ou un monospace permet de voyager confortablement avec bagages et enfants.

: un SUV ou un monospace permet de voyager confortablement avec bagages et enfants. Voyage d’affaires : une berline type BMW, pour allier confort et image professionnelle.

: une berline type BMW, pour allier confort et image professionnelle. Vacances avec activités : un véhicule plus spacieux, parfait si vous prévoyez de visiter le Parc Astérix (20 min) ou Disneyland Paris (40 min).

Carrefour Location propose des modèles adaptés à tous ces usages, sans surcoût caché.

Comment rejoindre Carrefour Location depuis l’aéroport CDG ?

En taxi ou VTC : comptez environ 10 à 15 minutes pour 20 à 25 € selon l’heure.

: comptez environ 10 à 15 minutes pour 20 à 25 € selon l’heure. En transports en commun : RER + bus ou navette locale, en ≈ 25 minutes.

: RER + bus ou navette locale, en ≈ 25 minutes. En covoiturage entre voyageurs : une option économique si vous arrivez en groupe.

Vous récupérez votre véhicule presque aussi rapidement qu’au comptoir d’un loueur d’aéroport… mais pour beaucoup moins cher.

FAQ : tout savoir sur la location de voiture à l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle

Quels documents faut-il pour louer une voiture ?

Permis de conduire valide (depuis 3 ans minimum).

Pièce d’identité ou passeport (minimum 21 ans).

Carte bancaire au nom du conducteur principal.

Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

À quel âge peut-on louer une voiture à CDG ou chez Carrefour Location ?

Carrefour Location autorise la conduite dès 21 ans ET 3 ans de permis.

Combien de temps peut-on louer une voiture chez Carrefour Location à l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle ?

La durée minimale de location est d'une journée, la durée maximale est de 30 jours. Il est toutefois possible de prolonger la location autant de fois que nécessaire.

Pourquoi Carrefour Location est le choix malin pour votre prochain voyage via l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle ?

Louer une voiture directement à l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle est pratique mais souvent très coûteux. À seulement quelques minutes, Carrefour Location offre une solution qui combine prix bas, large choix et simplicité. Que vous arriviez pour un week-end à Paris, un voyage d’affaires ou des vacances en famille, Carrefour Location vous permet de démarrer votre séjour sans exploser votre budget.

Réservez votre séjour complet (vol + hôtel) chez Voyages Carrefour et votre voiture chez Carrefour Location. Résultat : un voyage bien organisé et des économies maximisées. Avec ses prix ultra compétitifs, sa proximité immédiate de CDG et la garantie d’un service transparent, Carrefour Location est la meilleure alternative aux agences de location situées dans l’aéroport Charles-de-Gaulle.