Location voiture aéroport Paris Orly : Carrefour Location, l’alternative pas chère et pratique

Location de voiture à l’aéroport de Paris Orly : pourquoi Carrefour Location est la meilleure option ?

L’aéroport de Paris-Orly (ORY), deuxième plateforme aérienne française, accueille chaque année plus de 30 millions de passagers. Que vous voyagiez pour affaires ou pour le plaisir, louer une voiture reste le moyen le plus pratique pour rejoindre Paris, explorer l’Île-de-France ou organiser un road trip.

Mais attention : louer directement dans l’aéroport peut s’avérer coûteux. Saviez-vous que Carrefour Location dispose d'une agence située à moins de 2 km d’Orly qui propose des prix ultra compétitifs, jusqu’à 40% moins chers que ceux pratiqués dans l’enceinte même des terminaux ?

Dans ce guide complet, découvrez comment économiser sur votre location de voiture à Orly, quels sont les meilleurs moments pour réserver, quels modèles choisir selon vos besoins, et pourquoi Carrefour Location est la solution idéale.

Où louer une voiture à l’aéroport de Paris Orly ?

L’aéroport de Paris-Orly dispose de plusieurs terminaux et compte une quinzaine d’agences de location de voitures bien connues : Avis, Budget, Enterprise, Sixt, Europcar, Hertz, Virtuo, etc.

Ces agences sont ouvertes généralement entre 6h et minuit. Leurs comptoirs sont situés :

au niveau 0 du terminal Ouest , près de la porte B,

, près de la porte B, et reliés par navette gratuite si vous arrivez au terminal Sud.

Une fois vos clés en main, un ascenseur mène directement au parking P0 où se trouvent les véhicules. Mais ce confort a un prix. Les loueurs situés dans l’aéroport appliquent des tarifs plus élevés, car ils bénéficient d’un emplacement premium.

Combien coûte une location de voiture à Orly ?

Selon les données, les prix moyens observés à l’aéroport de Paris-Orly sont :

Économique : environ 44 € par jour

: environ SUV : autour de 60 € par jour

: autour de Véhicule familial/van : environ 93 € par jour

: environ Grande berline/intermédiaire : environ 65 € par jour

En réservant dans l’agence Carrefour Location (à seulement 2 km d’Orly), vous pouvez trouver des citadines ou des SUV à partir de 4€ par jour (hors km parcourus), soit jusqu’à 40% d’économie par rapport aux comptoirs situés directement dans l’aéroport.

Quel est le meilleur moment pour réserver une voiture à Orly ?

Les études de marché sur la location de voiture à Orly montrent une tendance claire :

Réserver 90 jours à l’avance permet d’obtenir les prix les plus bas.

permet d’obtenir les prix les plus bas. Le mois le moins cher est mars.

est Le mois le plus cher est août, période de forte demande.

Conseil pratique : même si Carrefour Location pratique déjà des prix attractifs, réserver tôt reste la meilleure stratégie pour garantir disponibilité et tarif avantageux.

Carrefour Location : une agence à seulement 2 km de l’aéroport d'Orly

Saviez-vous que votre agence Carrefour Location Orly est à moins de 2 km de l’aéroport ?

soit seulement 4 minutes en taxi/VTC ,

, ou seulement 6 minutes en transports en commun.

Cela signifie que vous évitez les files d’attente souvent longues aux comptoirs de l’aéroport, tout en bénéficiant d’un accès facile et rapide à votre véhicule. Grâce à des coûts d’implantation réduits (hors de l’aéroport), Carrefour Location propose des tarifs nettement inférieurs à ceux des grandes enseignes présentes dans l’enceinte d’Orly.

Carrefour Location, meilleur loueur de l'année en 2023, 2024 et 2025 propose dans toutes les locations :

Une assurance tous risques

Une assistance 24/24

Ajout d'un 2nd conducteur offert

L'annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ

Quels types de voitures louer à Orly selon vos besoins ?

La location idéale dépend de votre séjour :

Citadine compacte : parfaite pour circuler dans Paris et se garer facilement (ex. Peugeot 208, Renault Clio).

: parfaite pour circuler dans Paris et se garer facilement (ex. Peugeot 208, Renault Clio). Économique : pour les petits budgets, idéale pour 1 à 2 passagers avec bagages légers.

: pour les petits budgets, idéale pour 1 à 2 passagers avec bagages légers. SUV : parfait pour les familles, les longs trajets et le confort.

: parfait pour les familles, les longs trajets et le confort. Berline ou monospace : idéale pour les voyages professionnels ou les séjours en groupe.

: idéale pour les voyages professionnels ou les séjours en groupe. Utilitaire : si vous combinez votre voyage avec un déménagement ou un transport volumineux (Carrefour Location propose aussi ce service).

Astuce Carrefour Location : vous pouvez comparer directement les modèles disponibles à Orly et ajuster selon vos besoins, tout en gardant la maîtrise de votre budget.

Louer une voiture à Orly : quelles astuces pour payer moins cher ?

Pour réduire votre facture, voici quelques conseils pratiques :

Réservez tôt : comme évoqué, 2 à 3 mois à l’avance, c’est le bon timing. Comparez les agences hors aéroport : Carrefour Location est l’exemple parfait. Choisissez la bonne catégorie de véhicule : inutile de surdimensionner votre location si vous êtes seul(e). Anticipez le carburant : faites le plein en dehors de Paris pour profiter d'un prix au litre plus avantageux. Regardez les options incluses : GPS, siège enfant, conducteur additionnel peuvent alourdir la note chez certains concurrents.

Comment rejoindre Paris depuis l’aéroport d’Orly avec une voiture de location ?

Louer une voiture vous permet de rejoindre Paris en 30 minutes à 1 heure selon le trafic :

Par l’ autoroute A6 via la Porte d’Orléans.

via la Porte d’Orléans. Par la D7 ou la D5, souvent plus fluides que l’A106 lors des week-ends et départs en vacances.

Une fois en ville, gardez en tête :

Limitation de vitesse : 50 km/h y compris sur le périphérique (zones 30 dans Paris).

Stationnement : privilégiez les parkings souterrains ou les applications de réservation de places.

Quelles destinations visiter depuis Orly avec une voiture de location ?

Avec une voiture, les possibilités sont infinies :

Paris intra-muros : Tour Eiffel, Louvre, Sacré-Cœur, Arc de Triomphe.

: Tour Eiffel, Louvre, Sacré-Cœur, Arc de Triomphe. Versailles : le château et ses jardins (30 min).

: le château et ses jardins (30 min). Disneyland Paris : à 45 min d’Orly.

: à 45 min d’Orly. Parc Astérix : environ 1h de route.

: environ 1h de route. Balades en Île-de-France : Fontainebleau, Rambouillet, Vaux-le-Vicomte.

Combinez la location de votre voiture avec la réservation de votre séjour ou vos billets via Carrefour Voyages. Vous économisez du temps et centralisez vos services de voyage.

Où stationner facilement autour d’Orly et à Paris ?

À Orly : 9 000 places de stationnement, dont les parkings P0, P2, P4 et P7. Les 10 premières minutes sont gratuites, pratique pour le « dépose-minute ».

À Paris : Arrondissements 12 à 20 → tarifs plus abordables. Gratuit le dimanche, les jours fériés et de 20h à 9h. Bois de Boulogne et de Vincennes → stationnement gratuit en journée.

:

Foire aux questions (FAQ) sur la location de voiture à l’aéroport de Paris Orly

Combien coûte une location de voiture à Orly ?

Chez Carrefour Location, retrouvez des tarifs dès 4 €/jour (hors km parcourus).

Quel type de voiture est recommandé ?

Citadine si vous restez dans Paris.

SUV pour les longs trajets et pour les familles.

Minibus pour les groupes.

Dois-je réserver à l’avance ?

Oui, idéalement 2 à 3 mois avant avant le départ afin de profiter des meilleurs prix.

Peut-on louer pour un mois ou plus ?

Carrefour Location propose des contrats de location jusqu'à 1 mois, renouvelables autant de fois que vous le souhaitez.

Comment accéder à Carrefour Location depuis Orly ?

En taxi ou VTC (4 min) ou en transport en commun (6 min).

Carrefour Location, votre allié pour une location de voiture pas chère à l'aéroport d'Orly

Louer une voiture à l’aéroport de Paris-Orly est une excellente solution pour explorer Paris et sa région. Mais pour éviter les prix élevés des comptoirs situés dans les terminaux, Carrefour Location, à seulement 2 km, est l’alternative la plus économique et pratique.

Avec des tarifs imbattables, un accès facile et la garantie de la marque Carrefour, vous bénéficiez d’une expérience fluide et sans mauvaises surprises.