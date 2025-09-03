Location voiture Bayonne gare TGV

Est-ce qu’il y a une gare à Bayonne ?

Oui, Bayonne dispose bien d’une gare SNCF située place Pereire, 64100 Bayonne, sur la rive droite de l’Adour. Elle constitue un nœud de transport majeur dans les Pyrénées-Atlantiques, reliant la ville au reste de la France et à l’Espagne voisine.

Horaires de la gare de Bayonne

Du lundi au jeudi : 5h00 – 22h30

: 5h00 – 22h30 Vendredi : 5h00 – 00h15

: 5h00 – 00h15 Samedi : 6h10 – 22h00

: 6h10 – 22h00 Dimanche et jours fériés : 6h10 – 22h30

Avec près de 2 millions de voyageurs par an, la gare relie notamment :

Paris-Montparnasse en 4h environ

environ Bordeaux en 1h30

Pau en 1h

Dax en 30 minutes

San Sebastián et Bilbao grâce à sa proximité avec l’Espagne

En choisissant une location de voiture directement à la gare de Bayonne, vous gagnez un temps précieux pour partir explorer la ville et la région dès votre arrivée.

Pourquoi louer une voiture à la gare de Bayonne ?

Louer une voiture à Bayonne gare présente plusieurs avantages :

Liberté totale : visitez Bayonne et ses alentours sans dépendre des horaires de bus ou de train. Accès direct au centre historique : en quelques minutes, vous rejoignez les quartiers emblématiques comme la Grande et la Petite Bayonne. Découverte du Pays basque : Biarritz, Anglet, Saint-Jean-de-Luz, Espelette ou encore San Sebastián sont facilement accessibles. Confort et flexibilité : avec Carrefour Location, vous choisissez un véhicule adapté à vos besoins, que ce soit pour un court trajet urbain ou un road trip.

L'agence Carrefour Location de Bayonne est située à moins de 3km de la Gare de Bayonne.

Quels types de voitures louer à la gare de Bayonne ?

Le choix du véhicule dépend de vos projets :

Petites citadines : idéales pour circuler dans les ruelles de Bayonne et se garer facilement.

: idéales pour circuler dans les ruelles de Bayonne et se garer facilement. Berlines confortables : parfaites pour les longs trajets, notamment si vous prévoyez d’explorer les Pyrénées ou de rejoindre Pau.

: parfaites pour les longs trajets, notamment si vous prévoyez d’explorer les Pyrénées ou de rejoindre Pau. SUV : adaptés pour un voyage en famille ou pour transporter plus de bagages.

: adaptés pour un voyage en famille ou pour transporter plus de bagages. Utilitaires : pratiques pour un déménagement local ou le transport d’objets volumineux.

Avec Carrefour Location, vous avez accès à une gamme variée de véhicules au départ de la gare de Bayonne.

Que voir à Bayonne avec une voiture de location ?

1. Découvrir le centre historique

La cathédrale Sainte-Marie , classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Château-Vieux , vestige du XIIe siècle.

, vestige du XIIe siècle. Les remparts médiévaux et les ruelles pavées aux maisons à colombages.

2. Goûter aux saveurs locales

Les Halles de Bayonne , au bord de la Nive, pour déguster charcuteries basques, fromages et pâtisseries locales.

, au bord de la Nive, pour déguster charcuteries basques, fromages et pâtisseries locales. Les célèbres chocolateries bayonnaises, héritage historique unique.

3. Profiter des fêtes et traditions

Les Fêtes de Bayonne , un événement estival incontournable.

, un événement estival incontournable. L’ambiance rugbystique, profondément ancrée dans la culture locale.

Quelles excursions faire depuis Bayonne en voiture ?

Road trip côté Pays basque français

Cambo-les-Bains : station thermale réputée.

: station thermale réputée. Espelette : village emblématique des piments rouges.

: village emblématique des piments rouges. Saint-Jean-Pied-de-Port : étape historique du chemin de Compostelle.

Road trip côté Atlantique

Biarritz et ses plages mondialement connues.

et ses plages mondialement connues. Saint-Jean-de-Luz , port pittoresque et lieu de villégiature royal.

, port pittoresque et lieu de villégiature royal. Hendaye, avec ses plages et sa proximité avec la frontière.

Road trip côté Espagne

San Sebastián : à moins d’une heure, réputée pour sa gastronomie et sa baie de la Concha.

: à moins d’une heure, réputée pour sa gastronomie et sa baie de la Concha. Bilbao : son musée Guggenheim et ses quartiers modernes.

Quels sont les parkings et moyens de transport autour de la gare ?

La gare de Bayonne met à disposition :

Parking voitures pour les voyageurs.

pour les voyageurs. Parking vélos pour une alternative douce.

pour une alternative douce. Bus urbains (lignes T1, T2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 22, 23, 24, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 53, 54) reliant la gare aux quartiers de Bayonne et aux communes voisines.

Nos conseils de conduite à Bayonne et au Pays basque

Conduite à droite, comme partout en France.

Limitations de vitesse : 50 km/h en ville, 80 km/h hors agglomération, 110 km/h sur voie rapide, 130 km/h sur autoroute .

. Attention aux routes sinueuses dans les Pyrénées et aux conditions météo changeantes.

Les parkings du centre-ville sont souvent réglementés, privilégiez les zones de stationnement près de la gare.

Quand réserver sa location de voiture à Bayonne ?

Il est conseillé de réserver tôt, surtout pendant :

La saison estivale (juillet-août).

(juillet-août). Les Fêtes de Bayonne (fin juillet).

(fin juillet). Les grands week-ends et vacances scolaires.

Réserver à l’avance avec Carrefour Location vous assure disponibilité et meilleurs tarifs.

Réservez votre séjour à Bayonne avec Carrefour Voyages

Vous venez passer un week-end ou des vacances au Pays basque ? Combinez votre location de voiture à la gare de Bayonne avec la réservation de votre hébergement via Carrefour Voyages. Vous profitez ainsi d’une organisation simplifiée et de tarifs attractifs pour vos vacances à Bayonne et dans les environs.

FAQ : tout savoir avant de louer une voiture à la gare de Bayonne

Est-ce qu’il y a une gare TGV à Bayonne ?

Oui. La gare SNCF de Bayonne accueille les TGV en provenance de Paris et Bordeaux, ainsi que des liaisons TER et Intercités.

Où se trouve la gare de Bayonne ?

Place Pereire, 64100 Bayonne – à proximité immédiate du centre-ville.

Quels documents faut-il pour louer une voiture ?

Pièce d'identité : carte d’identité ou passeport

Permis de conduire en cours de validité

Carte bancaire pour la caution (chèques parfois acceptés)

Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Peut-on louer une voiture pour aller en Espagne depuis Bayonne ?

Oui, depuis Bayonne vous pouvez rejoindre San Sebastián, Bilbao ou Pampelune sans difficulté. Vérifiez les conditions de contrat avant de réserver : certains loueurs interdisent ou font payer un supplément pour la circulation à l'étranger. Chez Carrefour Location, c'est inclut !

Y a-t-il des utilitaires disponibles à Bayonne ?

Oui, Carrefour Location propose aussi des utilitaires (camionnettes, fourgons, camions) pour vos déménagements ou transports de matériel.

Louer une voiture à la gare TGV de Bayonne avec Carrefour Location : ce qu'il faut retenir

Louer une voiture à la gare de Bayonne est la solution idéale pour explorer la ville, le Pays-Basque et même l’Espagne voisine. Avec Carrefour Location, vous bénéficiez :

d’un large choix de véhicules,

d’un service fiable partout en France,

de la possibilité de combiner location et séjour grâce à Carrefour

Que vous arriviez pour un week-end, un séjour en famille ou un déplacement professionnel, votre voiture de location vous attend à la gare de Bayonne pour prendre la route en toute sérénité.