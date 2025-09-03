location voiture gare Beaune tgv

Location de voiture à la gare de Beaune : le guide complet Carrefour Location

La ville de Beaune, capitale des vins de Bourgogne, attire chaque année des milliers de voyageurs venus profiter de son patrimoine, de sa gastronomie et de ses vignobles mondialement réputés. Que vous arriviez en train TGV, TER ou que vous soyez déjà sur place, louer une voiture à la Gare de Beaune est l’une des solutions les plus pratiques pour découvrir la région en toute liberté.

Avec Carrefour Location, vous avez accès à une flotte de véhicules variés, adaptés à tous vos besoins : citadines économiques, voitures familiales confortables, modèles premium ou encore utilitaires.

Dans cet article complet, nous allons répondre à toutes les questions les plus posées autour de la location de voiture à la Gare de Beaune :

Est-ce qu’il y a une gare à Beaune ?

Quels types de voitures peut-on louer ?

Combien coûte une location de voiture à Beaune ?

Quel est le meilleur moment pour louer moins cher ?

Quels services sont disponibles à la Gare de Beaune ?

Pourquoi choisir Carrefour Location ?

Comment combiner location de voiture et séjour touristique ?

Est-ce qu’il y a une gare à Beaune ?

Oui, Beaune possède bien une gare SNCF située en plein cœur de la ville, dans le département de la Côte-d’Or, en région Bourgogne-Franche-Comté. Elle est exploitée par la SNCF et accueille aussi bien des trains régionaux (TER) que des trains à grande vitesse (TGV).

Informations pratiques sur la gare de Beaune

Adresse : avenue du 8 Septembre, 21200 Beaune.

: avenue du 8 Septembre, 21200 Beaune. Distance du centre-ville : environ 1 km .

: environ . Horaires d’ouverture de la gare : tous les jours de 5h35 à 23h15 .

: tous les jours de . Guichet voyageurs : Lundi et vendredi : 7h à 19h Mardi au jeudi et samedi : 9h à 19h Dimanche et jours fériés : 12h à 19h

:

La gare est également bien connectée avec les transports en commun :

Bus (réseau local avec arrêts à proximité)

(réseau local avec arrêts à proximité) Cars régionaux pour rejoindre d’autres villes de Bourgogne

pour rejoindre d’autres villes de Bourgogne Stationnement vélo (abri sécurisé à 1€/mois)

(abri sécurisé à 1€/mois) Parking voiture à disposition des voyageurs

En résumé : la gare de Beaune est parfaitement adaptée aux voyageurs souhaitant récupérer directement une voiture Carrefour Location pour poursuivre leur trajet.

Quel véhicule peut-on louer à la gare TGV de Beaune ?

Carrefour Location propose une large gamme de véhicules, afin de répondre aux besoins les plus variés :

Citadine : idéale pour circuler facilement dans Beaune et stationner sans difficulté.

: idéale pour circuler facilement dans Beaune et stationner sans difficulté. SUV : parfaite pour un séjour en Bourgogne en famille ou entre amis, avec plus d’espace pour les bagages.

: parfaite pour un séjour en Bourgogne en famille ou entre amis, avec plus d’espace pour les bagages. Berline : confort et élégance pour vos déplacements professionnels ou vos escapades haut de gamme.

: confort et élégance pour vos déplacements professionnels ou vos escapades haut de gamme. Utilitaire : utile pour transporter du matériel ou de gros volumes, même ponctuellement.

Que vous ayez besoin d’un véhicule une journée, un week-end ou plus longtemps, nos formules flexibles s’adaptent à vos besoins.

Combien coûte une location de voiture à la gare de Beaune ?

Les prix varient selon la catégorie de véhicule, la durée de location et la période de l’année. Pensez à réserver en avance, surtout pendant les périodes de forte affluence (été, week-ends prolongés, événements locaux).

Chez Carrefour Location Beaune, le premier prix pour une voiture est d'environ 27€ la journée avec 100km inclus. Pour un utilitaire 8M3, le prix commence en moyenne à 44€ la journée avec 100km inclus.

Quel est le meilleur moment pour louer une voiture à Beaune ?

Le mois d’août est considéré comme le plus avantageux pour louer une voiture à Beaune. Les prix moyens sont alors plus attractifs, en particulier sur les catégories économiques.

Cependant, il est toujours recommandé de :

Comparer les périodes si vos dates de voyage sont flexibles.

si vos dates de voyage sont flexibles. Réserver tôt pour garantir le meilleur tarif et la disponibilité du véhicule souhaité.

pour garantir le meilleur tarif et la disponibilité du véhicule souhaité. Adapter la catégorie à vos besoins réels : inutile de louer un SUV si une citadine suffit pour vos trajets locaux.

Pourquoi louer une voiture à la gare TGV de Beaune ?

Louer directement votre voiture à la Gare de Beaune présente de nombreux avantages :

Accès rapide aux grands axes routiers : parfait pour rejoindre Dijon, Chalon-sur-Saône, ou encore les routes des vins de Bourgogne.

: parfait pour rejoindre Dijon, Chalon-sur-Saône, ou encore les routes des vins de Bourgogne. Flexibilité totale : location à la journée ou pour plusieurs jours selon vos besoins.

Découvrir Beaune et la Bourgogne avec Carrefour Location

Une fois votre voiture récupérée à la Gare de Beaune, une multitude de destinations s’offrent à vous :

Les Hospices de Beaune : monument emblématique, joyau de l’architecture médiévale.

: monument emblématique, joyau de l’architecture médiévale. La route des Grands Crus : idéale pour parcourir les vignobles et déguster les meilleurs vins de Bourgogne.

: idéale pour parcourir les vignobles et déguster les meilleurs vins de Bourgogne. Dijon : capitale régionale à moins de 45 minutes en voiture.

: capitale régionale à moins de 45 minutes en voiture. Chalon-sur-Saône : ville d’histoire et de culture, accessible rapidement.

: ville d’histoire et de culture, accessible rapidement. Les villages viticoles comme Pommard, Meursault ou Nuits-Saint-Georges.

Combiner voiture et séjour avec Carrefour

Pour un séjour clé en main, pensez à associer la location de voiture Carrefour Location à une offre de Carrefour Voyages. Découvrez les séjours disponibles en Bourgogne chez Carrefour Voyages et profitez d’une organisation simplifiée : transport, hébergement et véhicule, tout en un. C’est la solution idéale pour ceux qui veulent découvrir la région sans se soucier de la logistique.

Pourquoi choisir Carrefour Location à Beaune ?

Large choix de véhicules : citadines, familiales, premium et utilitaires.

: citadines, familiales, premium et utilitaires. Tarifs compétitifs et transparents .

. Horaires adaptés à vos besoins de mobilité.

à vos besoins de mobilité. Présence partout en France : retrouvez Carrefour Location dans de nombreuses gares et villes.

Location voiture gare Beaune TGV : ce qu'il faut retenir

Louer une voiture à la Gare de Beaune avec Carrefour Location est la solution idéale pour explorer la Bourgogne en toute liberté. Grâce à des prix compétitifs, une flotte variée et une localisation stratégique, vous pouvez organiser facilement vos déplacements, que ce soit pour un court séjour, un voyage professionnel ou des vacances en famille. Avec Carrefour Location, votre voyage à Beaune commence dès votre arrivée en gare !