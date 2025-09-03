Location voiture ​Dunkerque gare TGV

Location de voiture gare TGV Dunkerque : votre guide complet avec Carrefour Location

Arriver à Dunkerque en train est une excellente solution pour voyager rapidement depuis Paris ou d’autres grandes villes. Mais une fois sur place, la meilleure option pour se déplacer librement reste souvent de louer une voiture directement à la gare de Dunkerque. Carrefour Location vous propose une large gamme de véhicules adaptés à tous les besoins, que ce soit pour un séjour touristique, un déplacement professionnel ou un déménagement.

Dans cet article, nous allons répondre aux questions les plus fréquentes des voyageurs :

Est-ce qu’il y a une gare TGV à Dunkerque ?

Comment rejoindre Dunkerque depuis Paris Gare du Nord ?

Quels sont les horaires et services disponibles à la gare ?

Comment louer une voiture à la gare de Dunkerque avec Carrefour Location ?

Quelles sont les alternatives pour organiser son séjour (transport, logement, voyages) ?

Est-ce qu’il y a une gare TGV à Dunkerque ?

Oui, Dunkerque dispose bien d’une gare TGV. Située en plein centre-ville, sur la Place de la Gare BP 6339 – 59379 Dunkerque, elle accueille chaque jour des trains directs depuis Paris Gare du Nord, mais aussi des correspondances régionales permettant de rejoindre Lille, Calais ou encore Arras.

Les TGV reliant Paris à Dunkerque sont directs pour plusieurs trajets quotidiens. La durée de voyage peut descendre jusqu’à 2h01 pour les trains les plus rapides. C’est donc une option idéale pour un déplacement express depuis la capitale.

Comment aller de Paris Gare du Nord à Dunkerque ?

Le trajet en train Paris Gare du Nord – Dunkerque est l’une des liaisons les plus pratiques pour rejoindre la Côte d’Opale.

Durée moyenne du trajet : 3h49

3h49 Durée la plus rapide : 2h01

2h01 Nombre de trains quotidiens : environ 16, dont 6 directs

environ 16, dont 6 directs Premier train : départ vers 06h51

départ vers 06h51 Dernier train : départ vers 22h26

départ vers 22h26 Prix moyen des billets : à partir de 30 € si réservé à l’avance

Cela signifie que vous pouvez très facilement organiser un aller-retour Paris-Dunkerque dans la journée, ou bien planifier un week-end prolongé en toute simplicité.

Quels sont les horaires de la gare de Dunkerque ?

La gare de Dunkerque est ouverte tous les jours, avec des plages horaires adaptées aux voyageurs en TGV, TER ou cars.

Hall de gare : Lundi au vendredi : 04h45 – 21h30 Samedi : 05h10 – 21h30 Dimanche et jours fériés : 07h00 – 21h30



Guichet voyageurs : Lundi au vendredi : 06h00 – 20h00 Samedi : 09h00 – 18h00 Dimanche et jours fériés : 10h00 – 13h00 et 14h00 – 18h00



Ces horaires vous garantissent un accès facile au service de location de voiture, même tôt le matin ou tard le soir, en correspondance avec les TGV.

Quels services trouve-t-on à la gare de Dunkerque ?

La gare de Dunkerque propose différents services pour faciliter la mobilité des voyageurs :

Accès bus gratuit : la ville de Dunkerque dispose d’un réseau de bus urbains entièrement gratuit, un avantage unique en France.

la ville de Dunkerque dispose d’un réseau de bus urbains entièrement gratuit, un avantage unique en France. Cars régionaux : pour relier d’autres villes du Nord.

pour relier d’autres villes du Nord. Parking vélo : espaces sécurisés pour laisser son vélo.

espaces sécurisés pour laisser son vélo. Vélos en libre-service : disponibles en centre-ville.

disponibles en centre-ville. Parking voitures : pour récupérer ou déposer son véhicule de location facilement.

Cependant, pour profiter pleinement de votre séjour, la location de voiture reste l’option la plus pratique, surtout si vous souhaitez explorer la région.

Pourquoi louer une voiture à la gare de Dunkerque TGV ?

Louer une voiture dès votre arrivée à la gare TGV de Dunkerque vous offre plusieurs avantages :

Autonomie totale : pas besoin de dépendre des horaires de bus ou de train. Accès aux plages et sites touristiques : Malo-les-Bains, Bray-Dunes, Cap Blanc-Nez, Cap Gris-Nez, tout devient facilement accessible. Voyages professionnels facilités : vous arrivez directement à vos rendez-vous sans perte de temps. Flexibilité sur les trajets : parfait si vous combinez déplacements urbains et escapades nature.

Avec Carrefour Location, vous trouvez des véhicules de toutes tailles, du petit modèle économique pour circuler en ville, au SUV familial ou encore une camionnette pour transporter du matériel.

Location voiture gare Dunkerque​ : Carrefour, le partenaire idéal

Carrefour Location est présent partout en France, y compris à Dunkerque. Louer avec Carrefour, c’est bénéficier :

De tarifs compétitifs et transparents

D’un large choix de véhicules : citadines, berlines, SUV, utilitaires

: citadines, berlines, SUV, utilitaires D’une réservation simple en ligne

Ainsi, que vous arriviez à Dunkerque pour un court séjour ou une plus longue durée, Carrefour Location vous accompagne pour trouver la voiture adaptée à proximité de la Gare TGV de Dunkerque.

Combien coûte une location de voiture à la gare de Dunkerque ?

Les prix vont variés selon le type véhicule, la durée de la location et la période de l’année. Pensez à réserver en avance, surtout pendant les périodes de forte affluence (été, week-ends prolongés, événements locaux).

Dans nos agences de Dunkerque, le premier prix pour une voiture est d'environ 30€ la journée avec 100km inclus. Pour un utilitaire 8M3, le prix commence en moyenne à 49€ la journée avec 100km inclus.

Quoi visiter autour de Dunkerque avec une voiture de location ?

Une fois votre voiture Carrefour Location récupérée à la gare, vous pouvez découvrir :

Les plages de Malo-les-Bains et Bray-Dunes : idéales pour un week-end détente.

: idéales pour un week-end détente. Le port de Dunkerque : 3ᵉ port de France, incontournable pour comprendre l’histoire maritime.

: 3ᵉ port de France, incontournable pour comprendre l’histoire maritime. Le musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo : pour les amateurs d’histoire.

: pour les amateurs d’histoire. La Belgique voisine : Bruges et La Panne sont à moins d’1h en voiture.

: Bruges et La Panne sont à moins d’1h en voiture. Les caps Blanc-Nez et Gris-Nez : paysages spectaculaires à 1h30 de route.

La voiture vous permet donc d’explorer bien au-delà du centre-ville de Dunkerque.

Astuce Carrefour Voyages

Vous pouvez combiner votre location de voiture à Dunkerque avec un séjour organisé via Carrefour Voyages. Réservez votre transport, hébergement et activités, puis réservez votre voiture Carrefour Location pour un séjour 100 % clé en main.

Foire aux questions

Est-ce qu’il y a une gare TGV à Dunkerque ?

Oui, la gare de Dunkerque accueille des TGV directs depuis Paris Gare du Nord.

Combien de temps dure le trajet Paris – Dunkerque en train ?

Entre 2h01 et 3h49 selon les trains.

Où louer une voiture à la gare de Dunkerque ?

Directement avec Carrefour Location dans nos agences proches de la gare de Dunkerque.

Location voiture ​Dunkerque gare : ce qu'il faut retenir

La location de voiture à la gare de Dunkerque avec Carrefour Location est la meilleure solution pour voyager librement dans la région. Que vous veniez pour affaires, pour un week-end en bord de mer ou pour découvrir la Belgique voisine, Carrefour Location vous accompagne avec des véhicules adaptés et un service simple et pratique.

Et pour aller encore plus loin dans l’organisation de votre séjour, pensez à combiner votre voiture de location avec un séjour complet via Carrefour Voyages. Réservez dès maintenant et profitez de votre arrivée à la gare TGV de Dunkerque pour explorer la Côte d’Opale en toute liberté.