Location voiture et utilitaire à Poissy avec Carrefour

Découvrez la liberté de circuler avec une location de voiture à Poissy

Située à l’ouest de Paris, au cœur des Yvelines (78), Poissy est une ville à la fois historique et moderne, célèbre pour sa Collégiale Notre-Dame, la Villa Savoye de Le Corbusier, et ses bords de Seine paisibles. Entre patrimoine médiéval et zones économiques dynamiques, Poissy attire aussi bien les touristes que les professionnels en déplacement.

Pour profiter pleinement de la ville et de sa région, rien ne vaut la location de voiture à Poissy. Que vous soyez résident, étudiant, artisan, ou simplement de passage, Carrefour Location Chambourcy, situé à proximité de Poissy, vous propose une large gamme de véhicules adaptés à tous les besoins : citadines économiques, berlines confortables, SUV familiaux, utilitaires, camions de déménagement et plus encore.

Louer une voiture à Poissy, c’est la garantie d’une mobilité simple, flexible et économique, avec un service de proximité et des tarifs transparents.

Pourquoi louer une voiture à Poissy ?

1. Une mobilité facilitée dans les Yvelines et l’ouest parisien

Poissy bénéficie d’un emplacement privilégié : elle est desservie par la gare RER A et Transilien J, mais aussi par des axes routiers stratégiques comme l’A13, l’A14, la N13 et la N184. Louer une voiture permet de circuler librement entre Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Mantes-la-Jolie, Cergy-Pontoise ou encore Paris-La Défense sans dépendre des horaires de transport.

Pour les professionnels, disposer d’un véhicule de location offre un gain de temps précieux pour se rendre sur les chantiers, rendez-vous clients ou salons régionaux. Pour les familles, c’est la possibilité de partir en week-end sans contraintes.

2. Explorer Poissy et ses alentours en toute liberté

Une location de voiture à Poissy vous permet de découvrir :

La Villa Savoye , chef-d’œuvre du modernisme classé à l’UNESCO ;

, chef-d’œuvre du modernisme classé à l’UNESCO ; Le Musée du Jouet , idéal pour une sortie en famille ;

, idéal pour une sortie en famille ; Le Parc Meissonier , véritable havre de verdure au centre-ville ;

, véritable havre de verdure au centre-ville ; Les bords de Seine et le vieux pont de Poissy, parfaits pour les balades dominicales.

Grâce à votre voiture de location, vous pourrez également rejoindre facilement :

Paris : 30 km via A13 ;

: 30 km via A13 ; Versailles : 20 min de route ;

: 20 min de route ; Deauville et la Normandie : 1 h 30 ;

: 1 h 30 ; Le Parc naturel régional du Vexin français : à 20 min.

Quelle voiture louer à Poissy selon vos besoins ?

Pour vos trajets urbains : la citadine compacte

Idéale pour circuler dans le centre-ville de Poissy et se garer facilement, la citadine (Renault Clio, Peugeot 208, Citroën C3…) est maniable, économique et parfaite pour les trajets quotidiens ou les courses.

Astuce Carrefour Location : réservez votre citadine à l’avance pendant les week-ends ou vacances scolaires, périodes de forte demande autour de Poissy !

Pour les escapades familiales : berlines, SUV et monospaces

Besoin d’espace et de confort ? Les berlines et SUV proposés par Carrefour Location Poissy sont parfaits pour voyager en famille ou entre amis. Vous profiterez d’un grand coffre et d’un confort optimal pour vos escapades vers la forêt de Saint-Germain-en-Laye, la vallée de la Seine ou les plages normandes.

Les minibus 9 places sont également disponibles pour les groupes ou grandes familles : idéal pour partir à plusieurs sans multiplier les véhicules.

Pour un choix écologique : voitures électriques ou hybrides

Carrefour Location Poissy met aussi à disposition des véhicules électriques ou hybrides, parfaits pour les trajets urbains et périurbains. Grâce aux bornes de recharge présentes sur le parking de la gare et dans plusieurs zones commerciales (comme les magasins Carrefour) vous pouvez rouler sans émissions et recharger facilement.

Location utilitaire à Poissy : la solution idéale pour déménager ou transporter des objets volumineux

Pourquoi choisir une location utilitaire à Poissy ?

Déménagement, transport de marchandises, livraison ou chantier : un véhicule utilitaire est indispensable pour les particuliers et les professionnels. Carrefour Location Poissy propose un large choix :

Camionnette 3 m³

Studio ou petits meubles

Déménagement léger

Fourgon 6-9 m³

Appartement T2/T3

Petits chantiers, mobilier moyen

Fourgon 12-14 m³

Logement familial

Déménagement complet

Camion 20 m³

Maison ou matériel pro

Déménagement complet ou transport volumineux

Camion-benne

Chargement de gravats, déchets verts

Travaux extérieurs

Tous nos utilitaires sont récents, entretenus et équipés pour garantir sécurité et confort. Astuce Carrefour Location : réservez votre camion de déménagement à Poissy plusieurs jours à l’avance, surtout les week-ends ou en période estivale.

Conseils pour réussir votre déménagement à Poissy

Évaluez le volume à transporter pour choisir le bon utilitaire. Prévoyez vos créneaux horaires : évitez les heures de pointe (7h-9h / 17h-19h) sur l’A13 et les axes centraux. Protégez vos biens avec sangles, couvertures et diables disponibles en option. Stationnez intelligemment : la ville propose des zones vertes pour longues durées, pratiques pour charger un camion. Anticipez les restrictions : certaines rues du centre sont limitées à certains types de véhicules.

Combien coûte une location de voiture ou d’utilitaire à Poissy ?

Les tarifs varient selon la saison, la durée et le type de véhicule. Voici une estimation moyenne :

Citadine

Dès 29 €/jour

Parfaite pour des courses et trajets urbains

Berline / SUV

Dès 45 €/jour

Parfaits pour des excursions, trajets en famille

Utilitaire (3 à 9 m³)

Dès 40 €/jour

Idéal pour un petit déménagement ou des travaux

Camion 20 m³

Dès 65 €/jour

Adapré pour un déménagement complet

Camion benne

Dès 75 €/jour

Pour un gros chantier ou le transport de déchets

Astuce Carrefour Location : janvier est souvent le mois le plus avantageux pour louer. Les prix augmentent pendant les vacances scolaires ou les grands week-ends.

Durée et formules de location disponibles

Courte durée : location à la journée ou demi-journée pour vos besoins ponctuels.

: location à la journée ou demi-journée pour vos besoins ponctuels. Week-end et escapades : de vendredi à lundi, parfait pour visiter Poissy et les Yvelines.

: de vendredi à lundi, parfait pour visiter Poissy et les Yvelines. Longue durée (1 à 4 semaines) : solution flexible pour les professionnels ou projets de rénovation. Possibilité de prolonger autant de fois que nécessaire.

Assurances et options pour rouler serein

Toutes les locations Carrefour Location Poissy incluent une assurance tous risques avec assistance 24h/24. L'ajout d'un second conducteur est également inclus.



En option :

Siège bébé, rehausseur...

Accessoires déménagement : sangles, diables, couvertures

Aucun frais caché : le tarif final est clair dès la réservation en ligne ou en agence !

Où se garer facilement à Poissy ?

Poissy compte de nombreux parkings et zones de stationnement payantes ou gratuites :

Zone rouge : stationnement court (1 h max), proche centre-ville ;

: stationnement court (1 h max), proche centre-ville ; Zone orange : 2 h max, commerces et gare ;

: 2 h max, commerces et gare ; Zone verte : jusqu’à 9 h ; idéale pour charger un utilitaire ;

: jusqu’à 9 h ; idéale pour charger un utilitaire ; Parkings principaux : Gare RER A Poissy, Parking Europe, Parking Meissonier, Parking Victor-Hugo.

Tarif moyen : 1,20 € à 2,50 €/h selon les zones. Stationnement gratuit le dimanche et les jours fériés.

Pourquoi choisir Carrefour Location à Poissy ?

Carrefour Location est le meilleur réseau d'agences de location de véhicules en France de 2023 à 2025. Large gamme de véhicules : citadines, SUV, berlines, utilitaires, camions. Service proche et rapide : réservation en ligne et retrait en agence à Chambourcy, à côté de Poissy. Tarifs transparents et compétitifs : pas de frais cachés. Véhicules récents et entretenus : sécurité garantie. Conseils personnalisés : équipe locale à votre écoute.

Explorer Poissy et sa région en voiture

Grâce à votre voiture de location, partez à la découverte de :

Saint-Germain-en-Laye et son château ;

et son château ; Les bords de Seine entre Carrières-sous-Poissy et Marly-le-Roi ;

entre et ; Le Vexin français , ses routes de campagne et villages pittoresques ;

, ses routes de campagne et villages pittoresques ; Versailles , ses jardins et son patrimoine royal ;

, ses jardins et son patrimoine royal ; Les côtes normandes, accessibles en moins d’1 h 30.

Poissy est aussi un point de départ idéal pour explorer l’Île-de-France tout en profitant de tarifs de location plus attractifs qu’à Paris.

FAQ – Location voiture et utilitaire Poissy

Quels types de véhicules peut-on louer à Poissy ?

Citadines, berlines, SUV, monospaces, utilitaires 3-20 m³, camions et camions-bennes.

Peut-on louer un utilitaire pour un déménagement ?

Oui, plusieurs tailles sont disponibles selon le volume à transporter : idéal pour déménagement à Poissy ou dans les Yvelines.

Où récupérer le véhicule ?

À l’agence Carrefour Location de Chambourcy située à côté de Poissy.

Quelle est l’assurance incluse ?

Assurance tous risques et assistance 24 h/24. Option rachat de franchise possible.

Quels accessoires sont disponibles ?

Sièges enfants, sangles et diables pour déménagement.

Combien de temps à l’avance faut-il réserver ?

Idéalement 48 h à l’avance pour assurer la disponibilité du véhicule souhaité et bénéficier du meilleur tarif.

Location utilitaire ou voiture Poissy : ce qu'il faut retenir

Que vous ayez besoin d’une location de voiture à Poissy pour vos trajets quotidiens, d’un SUV pour partir en week-end, ou d’un camion pour votre déménagement à Poissy, Carrefour Location met à votre disposition un service complet, rapide et économique.

Réservez en ligne, récupérez votre véhicule en quelques minutes et profitez de la liberté de circuler en toute tranquillité dans les Yvelines !