peut-on manger ou boire au volant de sa voiture ?

Un café sur l’autoroute, une gorgée d’eau dans les bouchons, un sandwich entre deux rendez-vous… En France, boire ou manger en conduisant est courant, mais est-ce vraiment autorisé ? Et surtout, quels sont les risques juridiques ou pour votre sécurité ? On fait le point.

Boire ou manger en conduisant : que dit la loi ?

Il n’existe pas de loi spécifique interdisant de boire ou de manger au volant.

👉 Mais attention : l’article R412-6 du Code de la route impose que le conducteur soit "constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres".

Traduction concrète :

Si boire ou manger gêne votre conduite, vous pouvez être verbalisé .

. L’usage des deux mains ou la distraction liée à un aliment peuvent être assimilés à un comportement dangereux.

Quels sont les risques en cas de contrôle ?

Même sans infraction évidente, un agent peut estimer que votre comportement représente un danger.

Vous risquez :

Une amende forfaitaire de 35 € (minorée à 22 €)

(minorée à 22 €) Aucune perte de point sauf si votre conduite devient dangereuse (ex : accident, franchissement de ligne…)

💡 À noter : si boire ou manger provoque un comportement jugé dangereux (vitesse inadaptée, non-respect d’un stop...), vous risquez jusqu’à 3 points de retrait et 135 € d’amende.

Quels réflexes adopter pour votre sécurité (et celle des autres) ?

Manger ou boire au volant n’est pas conseillé, notamment pour ces raisons :

Risques de brûlures (ex : café renversé)

Distraction cognitive et physique

Réduction du temps de réaction

Difficulté à maîtriser le véhicule d’une seule main

Les bons réflexes :

Faites une pause sur une aire de repos pour boire ou manger

pour boire ou manger Privilégiez des collations rapides à consommer une fois garé

une fois garé Hydratez-vous avant ou après le trajet, pas pendant

Conduite responsable : et si vous n’êtes pas en état de conduire sereinement ?

Fatigue, stress, fringale, téléphone qui sonne… autant de distractions qui nuisent à la sécurité au volant.

La location de voiture, une solution en cas long trajet

Votre voiture n'est pas adaptée à votre trajet ? Avec Carrefour Location, vous pouvez :

Louer un véhicule récent, adapté à votre trajet (urbain, autoroute, montagne…)

(urbain, autoroute, montagne…) Opter pour un modèle confortable avec aides à la conduite

Partager la conduite si vous voyagez à plusieurs : l'ajout d'un 2nd conducteur est gratuit chez Carrefour Location

💡 Si votre voiture n'est pas adaptée à un long trajet, louer une voiture pour un long trajet vous permet de conduire dans de meilleures conditions, avec moins de stress et plus de confort. Découvrez les voitures disponibles dans vos agences Carrefour Location.