Radars et excès de vitesse : quelle est la marge d’erreur en 2025 ?

Vous avez reçu un PV pour excès de vitesse et vous vous demandez si les radars ont une marge de tolérance ? En 2025, les marges d’erreur appliquées par les radars restent encadrées par la loi, mais varient selon le type de radar et le lieu. Explications, conseils pour rester en règle, et pourquoi louer un véhicule bien calibré peut vous éviter les mauvaises surprises.

Quelle marge d’erreur les radars appliquent-ils en 2025 ?

Les radars ne flashent pas à la première décimale près. La réglementation prévoit une marge technique pour compenser d’éventuelles imprécisions de mesure.

En agglomération (radars fixes) :

Tolérance : 5 km/h en dessous de 100 km/h

en dessous de Exemple : si vous roulez à 55 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, vous serez flashé, car la vitesse retenue est 50 km/h

Hors agglomération ou radars mobiles :

Tolérance : 5% au-dessus de 100 km/h

Exemple : à 130 km/h réels, la vitesse retenue sera 123,5 km/h → si vous roulez à 137 km/h, vous serez verbalisé

Quelle est la vitesse retenue pour l’amende ?

C’est la vitesse mesurée - la marge d’erreur qui est prise en compte pour déterminer :

Le montant de l’amende

Le nombre de points retirés

Éventuellement, une suspension de permis

💡 Astuce : vérifiez la mention "vitesse retenue" sur votre avis de contravention.

Quelles sanctions en cas d’excès de vitesse ?

< 20 km/h

68 à 135 €

1 point

20 à 29 km/h

135 €

2 points

30 à 39 km/h

135 €

3 points

40 à 49 km/h

135 €

4 points

≥ 50 km/h

1500 € + suspension

6 points

Bon à savoir : les radars nouvelle génération en 2025

Radars tourelles : capables de contrôler jusqu’à 5 infractions (vitesse, feu rouge, téléphone…)

: capables de contrôler jusqu’à 5 infractions (vitesse, feu rouge, téléphone…) Radars mobiles embarqués : dans des voitures banalisées, pilotées par des sociétés privées dans certaines régions

: dans des voitures banalisées, pilotées par des sociétés privées dans certaines régions Radars tronçon : calculent votre vitesse moyenne sur plusieurs kilomètres

Nos conseils pour éviter les mauvaises surprises

Anticipez les zones à risque

Les excès involontaires arrivent souvent lors de changements de limitation mal signalés.

Utilisez les aides à la conduite

Régulateur / limiteur de vitesse

GPS avec alertes de zone de danger

Louez un véhicule bien équipé

Avec Carrefour Location, vous avez accès à des modèles récents dotés d’assistances modernes pour vous aider à garder le contrôle de votre vitesse. Un bon moyen d'éviter les amendes si votre véhicule n'est pas équipé et que vous réalisez prochainement un long trajet. Découvrez toutes nos voitures proposées à la location.