Norauto, Speedy, Euromaster : quel est le meilleur centre auto en 2025 ?

Quel est le meilleur centre auto en 2025 : Speedy, Norauto ou Euromaster ? Découvrez les avis des clients !

Chaque année, les automobilistes votent pour désigner quelle enseigne de centres autos obtiendra le trophée du “Meilleur Centre Auto de l’Année. En 2025, Norauto, Speedy et Euromaster étaient en lice pour cette récompense qui distingue l’excellence du service, la qualité des prestations et l’accueil client. Et le gagnant est ?

 

Euromaster brille encore en 2025 !

Pour la neuvième année consécutive, Euromaster décroche le prestigieux titre de « Meilleur Centre Auto de l’Année ». Cette distinction, décernée par un panel de 4 500 automobilistes, confirme la qualité constante de ses services. L'enseigne spécialiste des pneus et de l'entretien de véhicules obtient ainsi les notes suivantes :

  • Accueil et amabilité : 8,64/10
  • Qualité du service : 8,63/10
  • Rapport qualité/prix : 8,53/10
  • Propreté et ambiance : 8,49/10

 

Norauto et Speedy au coude-à-coude

En 2025, Euromaster est suivi de très près par Norauto (2ᵉ) et Speedy (3ᵉ). Les 3 enseignes obtiennent des moyennes excellentes auprès de leurs clients : 

  1. Euromaster : 8,55/10
  2. Norauto : 8,49/10
  3. Speedy : 8,46/10

 

Carrefour Location, aussi au sommet du podium… côté location !

Chez Carrefour Location, nous savons ce que cela signifie de performer au plus haut niveau. Nous avons été sacrés Meilleur Loueur de Véhicules trois années consécutives : 2023, 2024 et 2025. Comme nos confrères spécialistes de l'entretien des véhicules nous plaçons la satisfaction client, la qualité de service et la mobilité pour tous au cœur de nos priorités.

 

Que faire si votre voiture reste immobilisée au garage ?

Vous savez déjà que votre véhicule est entre de bonnes mains avec Euromaster, Norauto ou Speedy. Mais que faire si votre voiture est immobilisée et que vous n'avez pas de véhicule de remplacement ? 

Pas de panique


En 2025, que ce soit pour entretenir ou remplacer temporairement votre véhicule, vous savez sur qui vous pouvez compter.

LEROUX Baptiste

Responsable du site Carrefour Location

Baptiste Leroux anime le blog dédié à la location de véhicules. Découvrez tous ses conseils et astuces pour vous aider à louer le véhicule idéal selon vos besoins.

