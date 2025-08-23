Meilleure période pour acheter une voiture en 2025 : nos conseils

Quand acheter une voiture en 2025 ? Le guide complet pour faire la meilleure affaire

Acheter une voiture, qu’il s’agisse d’un modèle neuf ou d’occasion, est une décision majeure. Au-delà du choix de la motorisation, du design ou du budget, un paramètre est souvent négligé : le moment de l’achat. Pourtant, le calendrier joue un rôle déterminant dans le prix final que vous allez payer. En 2025, le marché automobile connaît des évolutions importantes : baisse progressive des prix de l’occasion, forte concurrence sur l’électrique, politiques publiques incitatives… autant de facteurs qui influencent les bonnes périodes pour acheter.

Dans ce guide, nous allons voir quand acheter une voiture en 2025, quels sont les meilleurs mois pour économiser, mais aussi les moments à éviter. Enfin, nous vous partagerons une astuce : comment Carrefour Location vous permet de patienter et de rester mobile en attendant la bonne opportunité d’achat.

Pourquoi le moment d’achat influence le prix d’une voiture ?

Les objectifs des concessionnaires

Les concessions automobiles fonctionnent avec des objectifs de vente mensuels, trimestriels et annuels. Lorsqu’un vendeur doit atteindre ses quotas, il sera plus enclin à vous accorder une remise. C’est pourquoi la fin d’un mois ou d’une année est un moment stratégique.

L’offre et la demande selon les saisons

Le marché obéit aussi à la logique classique de l’offre et de la demande.

En hiver, peu de clients cherchent un cabriolet → prix en baisse.

À l’approche de l’été, les SUV familiaux ou les monospaces se vendent mieux → prix plus fermes.

Les facteurs économiques en 2025

En 2025, trois paramètres influencent fortement les prix :

Les taux d’intérêt : un crédit auto plus élevé renchérit le coût global d’achat.

: un crédit auto plus élevé renchérit le coût global d’achat. Le prix du carburant : en cas de hausse, les hybrides et électriques sont plus demandés.

: en cas de hausse, les hybrides et électriques sont plus demandés. Les aides gouvernementales : bonus écologique, prime à la conversion, qui rendent certaines périodes plus favorables que d’autres.

En résumé : le bon moment peut faire économiser entre 5 et 15 % sur le prix d’une voiture.

Quel est le meilleur mois pour acheter une voiture neuve en 2025 ?

Acheter neuf exige de bien comprendre le calendrier des concessions. Voici les périodes clés.

Fin d’année : l’opportunité idéale

En novembre et décembre, les concessionnaires cherchent à atteindre leurs objectifs annuels. Pour séduire les clients, ils proposent :

des remises immédiates ,

, des primes de reprise majorées ,

, des offres de financement avantageuses.

C’est aussi la période du Black Friday et des promotions de fin d’année : un moment parfait pour négocier votre voiture neuve.

Été : saison creuse et négociation facilitée

En juillet et août, la fréquentation des showrooms chute. Résultat : les vendeurs sont plus disponibles, les portes ouvertes se multiplient et les offres promotionnelles se font plus généreuses. Attendre l’été peut donc être une excellente idée, surtout pour un modèle en déstockage.

Lancement de nouveaux modèles : une fenêtre stratégique

À l’arrivée d’une nouvelle génération de véhicule, les concessionnaires doivent écouler les stocks de l’ancienne version. Cela concerne souvent des véhicules encore récents, parfois identiques techniquement. Vous pouvez alors bénéficier de remises de 10 à 20 % sans sacrifier la qualité.

Fin de mois et fin de trimestre : le bon moment pour négocier

Les objectifs de vente mensuels et trimestriels poussent les vendeurs à conclure plus facilement. Si vous êtes prêt à signer rapidement, vous aurez une marge de négociation supplémentaire.

Quand acheter une voiture d’occasion en 2025 ?

Le marché de l’occasion obéit à des dynamiques spécifiques. Certaines périodes sont particulièrement intéressantes pour réaliser une bonne affaire.

Janvier-février : un marché calme propice aux bonnes affaires

Après les fêtes, la demande est faible. Les vendeurs cherchent à écouler leurs stocks et acceptent plus facilement une baisse de prix. Vous pourrez obtenir entre 800 et 1 200 € de réduction sur des voitures restées plusieurs mois en vitrine.

Mars et septembre : le renouvellement des gammes

Ces deux mois sont marqués par l’arrivée massive de voitures issues des reprises. Cela vous donne accès à un choix élargi de modèles récents, avec des prix ajustés à la baisse face à la concurrence.

Été : baisse de fréquentation, hausse des remises

En juillet-août, les concessions tournent au ralenti. Les réductions peuvent atteindre 15 % sur certains modèles hybrides ou électriques. C’est aussi une période idéale pour obtenir des avantages supplémentaires comme une extension de garantie.

Hiver : des opportunités ciblées

En décembre ou janvier, les cabriolets et sportives se vendent mal. C’est le moment de les acheter à prix réduit. À l’inverse, les SUV 4x4 sont plus chers en cette saison.

Est-ce que les prix des voitures vont baisser en 2025 ?

Les tendances actuelles sont favorables aux acheteurs, notamment sur l’occasion :

Le prix médian des occasions a chuté de 1 600 € par rapport à 2024.

par rapport à 2024. Les modèles récents (2 à 4 ans) enregistrent une décote moyenne de 8 à 9 % .

. Les électriques d’occasion affichent une baisse de 3 000 € en moyenne.

En revanche, pour les voitures neuves, les prix restent sensibles aux coûts de production et aux taux d’intérêt. Les promotions restent donc très dépendantes des stratégies commerciales des marques.

Quel est le pire moment pour acheter une voiture ?

Tout comme il existe des périodes idéales, certaines sont à éviter :

Printemps : forte demande avant l’été, prix moins négociables.

: forte demande avant l’été, prix moins négociables. Rentrée scolaire : les familles recherchent SUV et monospaces, donc moins de promotions.

: les familles recherchent SUV et monospaces, donc moins de promotions. Sortie d’un modèle attendu : les premières semaines, les prix restent au plus haut.

Astuce Carrefour Location : si vous devez changer de véhicule en pleine période défavorable, louer temporairement une voiture avec Carrefour Location est une bonne option. Vous restez mobile tout en attendant le moment idéal pour acheter.

Comment négocier au bon moment ?

Acheter au bon moment ne suffit pas : il faut aussi savoir négocier.

Préparez votre financement en amont pour être crédible.

en amont pour être crédible. Comparez plusieurs offres de concessions.

de concessions. Choisissez la fin de mois ou de trimestre pour maximiser vos chances.

pour maximiser vos chances. Repérez les véhicules en stock depuis longtemps : plus de 90 jours en concession → prix plus négociable.

Neuf ou occasion : quand choisir l’un ou l’autre en 2025 ?

Voiture neuve : à privilégier en fin d’année ou en été . Vous profitez de garanties complètes et des dernières technologies.

: à privilégier en . Vous profitez de garanties complètes et des dernières technologies. Voiture d’occasion : idéale en janvier-février, mars ou septembre pour profiter d’un large choix et de baisses de prix.

Le choix dépend de votre budget, mais aussi de votre besoin immédiat.

Questions fréquentes : meilleures périodes pour acheter une voiture en 2025

Quel est le meilleur mois pour acheter une voiture neuve en 2025 ?

Novembre et décembre restent les mois les plus intéressants, grâce aux promotions de fin d’année et à la volonté des vendeurs de remplir leurs objectifs.

Quelle est la pire période pour acheter une voiture ?

Évitez le printemps et la rentrée de septembre si vous recherchez un prix bas.

Est-ce que les prix des voitures vont baisser en 2025 ?

Le marché de l’occasion est orienté à la baisse, surtout pour les modèles récents et électriques. Pour le neuf, cela dépendra des promotions des marques.

Quand acheter une voiture d’occasion en 2025 ?

Privilégiez janvier-février, mars-septembre ou l’été pour bénéficier des meilleures conditions.

Et si je n’ai pas encore trouvé la bonne affaire ?

Vous pouvez louer une voiture avec Carrefour Location en attendant la période la plus favorable.

Quel est le bon timing pour acheter une voiture en 2025 ?

Voiture neuve → privilégiez la fin d’année, l’été ou les lancements de nouveaux modèles.

→ privilégiez la fin d’année, l’été ou les lancements de nouveaux modèles. Voiture d’occasion → optez pour janvier-février, mars, septembre ou l’été.

→ optez pour janvier-février, mars, septembre ou l’été. À éviter → printemps, rentrée de septembre, sortie d’un modèle très attendu.

Le timing est un levier clé pour économiser plusieurs milliers d’euros sur votre future voiture. Et si vous devez patienter avant de saisir la bonne opportunité, Carrefour Location vous accompagne avec des solutions de mobilité flexibles et économiques. Découvrez votre future voiture de location.